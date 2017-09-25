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 США не объявляли войну КНДР, - Госдепартамент

парад кндр

Представитель Госдепартамента США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Катина Адамс заявила, что США не объявляли войну КНДР,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"США не "объявляли войну" Северной Корее", - сказала она.

Она также отметила, что американская сторона продолжает добиваться мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД КНДР заявляет, что США объявили войну Северной Корее


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ребята, завтра вывишу черно-синий флаг , цвет Черноморца, я еще тот фан.................
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Результат - победа капиталистической экономики.

Государственно-бюрократическая система управления экономикой привела в середине 1980-х гг. к её хроническому кризису. В 1986 году начался период реформ по развитию рыночных отношений... В 1990 году Национальное собрание приняло первые законы о частных предприятиях, об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью... Новые социально-экономические отношения получили подтверждение и в Конституции 1992 года, согласно которой хозяйственная жизнь основывается на государственной, акционерной и частной собственности...
Была проведена приватизация ряда государственных предприятий, число которых уменьшилось с 12 084 в 1991 году до 6300 в 1995... В 1991 году государство впервые разместило облигации госзайма на 220,5 млрд донгов, в дальнейшем стали выпускаться бонды в долларах[60].
Рыночные реформы привели к высоким результатам. С 1990 года по 1997 год ВВП увеличивался ежегодно на 8,9 %. В 1995-1997 Вьетнам лидировал среди стран-членов АСЕАН. К 2000 ВВП на душу населения составил 400 долл. Прямые иностранные инвестиции, которые в 1991 равнялись ≈ 2,3 млрд долл. США, в 1997 увеличились до 31,2 млрд долл., что составило 30 % всех капиталовложений. В 1998 вывоз товаров и услуг составлял 42 % ВВП, ввоз - 47 % ВВП[49].
Азиатский финансовый кризис 1998-1999 привел к тому, что импорт в страну уменьшился на 3 % при расширении экспорта на 0,9 %, а объём иностранных инвестиций сократился[49].
ВВП в 2009 году - 92,4 млрд долл.
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У Ю.Кореи есть суперсовременные ракеты, которые от Чучхе и мокрого места не оставят. Всё, что надо, так это знать, где в конкретное время сидит этот жирный тролль.
https://www.youtube.com/watch?v=SDd3PlTcB5U
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США: мы должны наказать Северную Корея, за то что они игнорируют мировой порядок.
Китай: мы тоже так считаем, однако как вы предлагаете это сделать?
США: всеми доступными способами, включая военную силу и стратегическое оружие.
Китай: как вы знаете, климат на Корейском полуострове муссонный. Загрязнение атмосферы из-за военных действий, в первую очередь радиоактивное, приведёт летом к обширному заражению радиацией территории Китая, а летом - к переносу радиации на побережье США. Мы должны искать другие способы принуждения властей Северной Кореи к диалогу.
США: ну что же - будем искать...

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***
- Будите всех, я обосрался... И жрать хочу, аж не могу... - кричал крепыш
а получалось - Агу-агу, агу-агу..
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Щас алимпиада закончицца и начнецца как в 14.
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Трапм по фене начал выражаться. Но смысл всей этой возни - Ын на правильном пути. С ядерной дубинкой можно плевать на всех. Украина поплатилась за свою беспечность и доверчивость территорией и агрессией. Больше дураков нет. США кроме понтов ничего сделать с КНДР не могут - это еще один вывод. Украина может рассчитывать лишь на себя.
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клоуны с ядерной дубиной это не сильные.. это такие же как и раньше тупые...
вы считаете что человек с цианистым калием в шивороте имеет офигенное оружие ?
пендосы еещ во времна СССР говорили, что самое страшное сто может сделать кацапня, это шибануть все заряды на свой територии.. им будет п...ц сразу а всему миру и пендосам приется мать их выживать...
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запад деградант и трус,щас только на барыжничестве держатся.богатый,старый импотент с пидорами телохранителями,тупа боится молодого варвара с ЯО.Герберт Уэлс элои и морлоки
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Господи, да какая там "война" с КНДР. Никто не будет никому ничего объявлять. Просто в критический момент(если он, к сожалению, настанет однажды) режим КНДР будет уничтожен, за 1 день. Войну им объявили видите ли... КНДР в данном случае играет роль психопата с оружием и заложниками(14 млн южнокорейцев возле границы), а цивилизованный мир роль психолога, которые пытается успокоить этого психопата или уморить его.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША не объявляли войну КНДР, - Госдепартамент
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