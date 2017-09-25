 США не объявляли войну КНДР, - Госдепартамент

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
"США не "объявляли войну" Северной Корее", - сказала она.
Она также отметила, что американская сторона продолжает добиваться мирной денуклеаризации Корейского полуострова.
5536 115
Запад провоцирует нестабильность на постсоветском пространстве, поощряя антироссийские настроения, - Лавров(112)
"На нас напали. Мы ведем войну", - американский актер Фриман призвал Трампа защитить демократию США от России. ВИДЕО(147)
"Главная цель - чтобы ребята присоединялись, вставали с коек и шли в спорт", - украинский участник "Invictus games" Вадим Свириденко. ВИДЕО(6)
"Фантом", "Тайпан", "Горлиця", - в "Укроборонпроме" рассказали о новейшем вооружении для ответа на вызовы гибридной войны. ИНФОГРАФИКА(178)
Никаких исключений и смягчения позиции США относительно российской агрессии против Украины(0)
Председатель Закарпатского областного совета оговорился, назвав войну на Донбассе гражданской. ВИДЕО(69)
"Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали. Два дня они нас шлифовали. Потом затихли", - бойцы ВСУ о провокациях российских террористов возле Новотроицкого. ВИДЕО(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Государственно-бюрократическая система управления экономикой привела в середине 1980-х гг. к её хроническому кризису. В 1986 году начался период реформ по развитию рыночных отношений... В 1990 году Национальное собрание приняло первые законы о частных предприятиях, об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью... Новые социально-экономические отношения получили подтверждение и в Конституции 1992 года, согласно которой хозяйственная жизнь основывается на государственной, акционерной и частной собственности...
Была проведена приватизация ряда государственных предприятий, число которых уменьшилось с 12 084 в 1991 году до 6300 в 1995... В 1991 году государство впервые разместило облигации госзайма на 220,5 млрд донгов, в дальнейшем стали выпускаться бонды в долларах[60].
Рыночные реформы привели к высоким результатам. С 1990 года по 1997 год ВВП увеличивался ежегодно на 8,9 %. В 1995-1997 Вьетнам лидировал среди стран-членов АСЕАН. К 2000 ВВП на душу населения составил 400 долл. Прямые иностранные инвестиции, которые в 1991 равнялись ≈ 2,3 млрд долл. США, в 1997 увеличились до 31,2 млрд долл., что составило 30 % всех капиталовложений. В 1998 вывоз товаров и услуг составлял 42 % ВВП, ввоз - 47 % ВВП[49].
Азиатский финансовый кризис 1998-1999 привел к тому, что импорт в страну уменьшился на 3 % при расширении экспорта на 0,9 %, а объём иностранных инвестиций сократился[49].
ВВП в 2009 году - 92,4 млрд долл.
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SDd3PlTcB5U
Ответить
Китай: мы тоже так считаем, однако как вы предлагаете это сделать?
США: всеми доступными способами, включая военную силу и стратегическое оружие.
Китай: как вы знаете, климат на Корейском полуострове муссонный. Загрязнение атмосферы из-за военных действий, в первую очередь радиоактивное, приведёт летом к обширному заражению радиацией территории Китая, а летом - к переносу радиации на побережье США. Мы должны искать другие способы принуждения властей Северной Кореи к диалогу.
США: ну что же - будем искать...
Ответить
- Будите всех, я обосрался... И жрать хочу, аж не могу... - кричал крепыш
а получалось - Агу-агу, агу-агу..
Ответить
Ответить
Ответить
вы считаете что человек с цианистым калием в шивороте имеет офигенное оружие ?
пендосы еещ во времна СССР говорили, что самое страшное сто может сделать кацапня, это шибануть все заряды на свой територии.. им будет п...ц сразу а всему миру и пендосам приется мать их выживать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить