EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  2096  19
Все про:грибы (24) отравление (882) Ивано-Франковская область (322)

 Семья с детьми отравилась грибами на Прикарпатье

киев отравление радиация грибы

В Ивано-Франковской области семья отравилась грибами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, двое родителей и двое детей в возрасте 9 и 12 лет из села Долгое-Калушское (Калушский район) заболели после употребления грибов и были доставлены в больницу. Они находятся в отделении реанимации Калушской центральной районной больницы. Состояние пострадавших - средней тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья с детьми на Житомирщине отравилась съедобными грибами. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRM293V1VSUmRVNURlREJaZERnd1REZFNaM1JIUVRCTVJGRnpkRU0zTUV4WVVYWmtRelF3VEZZNE1FcHFVWE4wUTNjd1RETlJkbWt6VVhCT1IwRXdURVJSZG1SRE5qQk1OMUZ6ZEVkQ01FeHlVWE5PUjFCSlRrTXJNRXhJVVhVNVEzY3dXVWhTWjNSSFRRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цензор, ну новость прямо таки вопиющая То грибы, то рыба, то бухло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
открыли сезон отравления грибами. интересно, сезон отравления рыбой закрыт?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вон уже одни рыбы накупили тоже потравились. Это все потому что нету грошей купить дорогой рыбы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Семья с детьми отравилась грибами на Прикарпатье - Цензор.НЕТ 4872

ПыСы. Насобирать чёрте-что и ещё этим кормить детей? Ум есть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, набрав телефон "швидкої" і став жадібно ковтати...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На фото белые грибы. Я вот собираю только белые грибы в этом году уже ел жареные пять раз. Все нормально.
Насобирали хрени какой то и потравились!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что только не собирают, еще и детям дают кушать. Если нормальные грибы собирать, которые знаешь, то и проблем никаких не возникает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
***
клещи и комары выращивают в лесу грибы - специально.. как приманку для добычи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вася, ты был прав, когда на днях писал, что скоро грибной сезон начнется (в добавок к рыбокопченому).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зять раскопал/очистил старый септик на их ферме,шампиньоны там выращивает. Неплохие деньги плюс у всей родни теперь грибы девать некуда......
 показать весь комментарий
Ответить
 
самый сьедобный гриб ето тот, который ты не собрал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Скажите, ак какие грибы можно есть, а какие нет?
- Есть можно ВСЕ!!! Правда, некоторые - единственный раз в жизни...
А если серьёзно, то идиотов на сборе грибов встречал - немеряно... И, самое смешное, что даже в грибных местах люди в грибах не разбираются... Сам собираю 38 видов, и то, в некоторых случаях, если есть сомнения - перебираю, после приезда домой. Товарищ в Крыму, заядлый рыбак, говорил - "Дайте мне воду - рыбу я поймаю...". У меня поговорка - "Дайте мне лес и плюсовые температуры, а грибы я найду...". Но основная масса "грибников" - полнейшие профаны... Чего-то наслушаются, и собирают, что попало... Слышал один раз уверения: "Мухоморы - съедобные, очень вкусные грибы! Их надо просто уметь готовить... Нужно с их шляпок лезвием срезать белые точки - в них весь яд! А потом ТРИЖДЫ! проварить...".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100 відсотків, навіть люди котрі мешкають біля лісу досить часто в грибах не розбираються, в мене сусід родом з самих гор збирає гриби які мають гарний колір, за звичай більше половини в нього викидаю вже дома .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемья с детьми отравилась грибами на Прикарпатье
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти