 Семья с детьми отравилась грибами на Прикарпатье

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, двое родителей и двое детей в возрасте 9 и 12 лет из села Долгое-Калушское (Калушский район) заболели после употребления грибов и были доставлены в больницу. Они находятся в отделении реанимации Калушской центральной районной больницы. Состояние пострадавших - средней тяжести.
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ПыСы. Насобирать чёрте-что и ещё этим кормить детей? Ум есть?
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Насобирали хрени какой то и потравились!
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клещи и комары выращивают в лесу грибы - специально.. как приманку для добычи!
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- Есть можно ВСЕ!!! Правда, некоторые - единственный раз в жизни...
А если серьёзно, то идиотов на сборе грибов встречал - немеряно... И, самое смешное, что даже в грибных местах люди в грибах не разбираются... Сам собираю 38 видов, и то, в некоторых случаях, если есть сомнения - перебираю, после приезда домой. Товарищ в Крыму, заядлый рыбак, говорил - "Дайте мне воду - рыбу я поймаю...". У меня поговорка - "Дайте мне лес и плюсовые температуры, а грибы я найду...". Но основная масса "грибников" - полнейшие профаны... Чего-то наслушаются, и собирают, что попало... Слышал один раз уверения: "Мухоморы - съедобные, очень вкусные грибы! Их надо просто уметь готовить... Нужно с их шляпок лезвием срезать белые точки - в них весь яд! А потом ТРИЖДЫ! проварить...".
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