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 Политика Украины
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 Украина должна принять новый закон о самоуправлении на Донбассе, - Грызлов

грызлов

Верховная Рада Украины должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбассе или продлить существующий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов в интервью "Известиям".

Он напомнил, что три года назад Верховной Радой был принят закон №5081 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". "Но срок действия этого закона определен в три года и заканчивается в середине октября. И это весьма тревожно. На Украине раздаются голоса, что после этого исполнять Минские соглашения станет невозможно, так как упомянутый закон является базовым для пункта 4 Минских соглашений, касающегося проведения выборов. Россия как страна-посредник настаивает, чтобы закон был продлен и дополнен положением о его вступлении в действие на постоянной основе", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения - инструмент для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, - Волкер

"То есть сегодня необходим фактически новый, реально решающий политические проблемы закон. Надеюсь, Верховная Рада успеет его принять до истечения срока действия актуального закона. О выходе из Минских соглашений Украина не заявляла, и официальные лица страны не раз подтверждали верность им", - добавил Грызлов.
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Грызлов - гейпидор потому его выгнали из Думы


Грызлов повсюду таскает за собой одного парня из Питера. Юрий Шувалов. Познакомились они там на какой-то политтусовке. Грызлов старше его на 15 лет. Когда сам стал депутатом «Единства» - перетащил его в Москву устроил руководителем аппарата фракции. Когда Путин в начале 2000-х назначил его министром МВД - перевел туда этого мальчонку и назначил начальником Центра общественных связей.
А когда вернулся в Думу, стал спикером и лидером «Единой России» - разогнал прежнюю пресс-службу и организовал под него целое Управление по работе со СМИ и общественностью. А какая у него связь с общественностью? Да никакой. Его восемь лет никто не видел и не слышал. Это самый непубличный пресс-секретарь Госдумы за все 18 лет ее существования. Некоторые наши ребята потому из аппарата ушли. Не захотели работать с ним рядом...
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Господа, а не подскажет ли кто, когда это мы Грызлову задолжать успели????
Я что-то такого не припоминаю... А вы?

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"Принуждение к дружбе", этот великолепный оруэлловский оксюморон, - беспощадный самодиагноз психического состояния роSSийского политического класса.
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Каждый кацапский глист будет указывать Украине, какие ей принимать законы?
Грызлов, вы - самые последние, к кому Украина будет прислушиваться.
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раз уже прислушались. менты под радой кинут ещё одну гранату и опять прислушаются
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Посмотрим, шо наша кАалиция, на
этот грызловский бред скажет.
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Опять етот дальний родственник Чингиз-Хана завыл свою песню. С какого х*** вообще печатать ети высеры из-за поребрика.
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Україна нікому нічого не винна,запам"ятай назавжди,чмо кацапориле! І #уйлу передай!
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С каких это пор гризли лезут со своими козлиными мечтами в Украину?
Сначала Крым верните, выведите свои танки с Донбасса, заплатите контрибуцию за разрушенные дороги , дома и жизни. Потом все повешайтесь. А уж после этого , может быть, поговорим о Донбассе . Хотя вряд ли
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…русские - это социальный триппер! (в части их касающейся!) Это заразно! Имя прилагательное! Все вокруг для них враги, потому как: - не живут как они; - не думают как они; - не разговаривают по "фене" как они; - не ругаются тюрко-язычными терминами как они; - не едет как они; - не пьют "боярышник" и все что горит как они… Этот жалкий народишка, мнит из себя нацию, при этом все нации и народы вокруг них, второсортные. Достаточно кому то из русских или россиян проявить свою грамотность, воспитанность, просвещенность в науках искусстве, то его обязательно обгадят, унизят и будут изживать со свету или убьют. Своей земли у них априори нет, царей своих нет, история как у дворовых собак, от их тюремно - блатной духовности смердит за версту, воровские понятия - эталон в отношениях, из своего только дерьмо за баней. И все эти скрепы! они навязывают всем, там, куда их никто не звал, где бы они ни находились и куда бы ни пришли с войной или аннексией. Но если им врать, морить голодом, гнобить, убивать почем зря, стравливать между собой, обременять налогами, обворовывать, обращаться как со скотиной - и при этом иногда упоминать, что они самые, что ни на есть - РУССКИЕ! (имя прилагательное) То они будут обожествлять тебя, ставить памятники, поклонятся, проявлять раболепское уважение, рассказывать небылицы и детям своим, в пример ставить будут. Потом их детей, домой привозить будут мертвыми, и похоронить, как положено не дадут, а те, кто вернулись калеками, никому не нужны, только по праздникам для затравки и так каждый раз при новом русском "божестве". Не пускайте это дерьмо к себе в страну, иначе будет как в Армении, Грузии, Абхазии, Чечне, Приднестровье, Украине, Сирии, Белоруссия на подходе…


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О! Как Вы правы, сэр! Об этом ещё Бунин, Толстой, Лесков и Салтыков-Щедрин с Булгаковым писали. Кому как не им, русским писателям не знать свой народ? О Гоголе умолчу ибо он явно НЕ русский. Ну какое к нему может быть доверие? )))
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Не этой крысе рассказывать что и кому должна Украина.
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АБАЖАЮ ЦЮ картину..і шо важливо,завжди доречна!
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Верховная Рада Украины НИКОМУ И НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА, пилять... И уж тем более вонючим грызловым.
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ага, прошлый раз тоже так гордо кричали, а потом приняли
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Я так понял, что грызлов "спалил" тех, кто пытается это закон продвинуть в Раде?!
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так они уже 3 года назад попалились)теперь очередь других)ну что поделать, "альтернативы минску нет")))
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Порошенка? А шо там палить ещё с назначения Чучмы с Мертвячуков это было ясно
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Это по всей видимости он имеет в виду тот закон "об особом статусе бамбаса" который приняла ВР, но там взорвалась граната под Радой и этот закон в силу так и не вступил. Так что Грызло идёт лесом с этим законом.
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Скорее дрочитель. "..мы как посредники, мы как посредники..." - гоняют шкурку под столом не догадываясь, что с противоположной стороны стола скатерть коротковата )))
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Грызлов должен убиться об кремлевскую стену ....
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Украина должна ? Пошел на хер. Украина ничего ни кому не должна. Особенно трипероидам кацапским.
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а как же минск?надо выполнять)
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Нехай кацяпські убивці-окупанти заберуться з теренів України, виплатять репарації українцям за всю шкоду, завдану їхньою агресією і тимчасовою окупацією районів ОРДЛО і Криму, видадуть українському народу для суду всіх військових злочинців і злочинців проти людяності, які скоїли злочини на теренах України, а потім вже будуть мати право вимагати визнавати себе людьми, а не ублюдками. Але ніколи їм не буде дозволено пхати свої козлячі рила у внутрішні справи українців.
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Стоп. Закон был принят? Был. Украина свои обязательства выполнила.
Есть в Минских соглашениях пункт, что Украина обязана продлять действие закона? Нету. Всё, отвалите. А вот российские войска до сих пор не выведены.
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А росія должна забратись геть з Донбасу та повернути Крим! А ще должна не вмочати своє рило в наші внутрішні справи!
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О как...
Прям "Должна"?
Ну тогда вся дурдума 3/14дерации должна повеситься!
Вместе с полтораметровым х@йлоплешивышем...
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кому должны, грызлову?
хитро#опые, хотели быренько *сосию обтяпать, и тогда все устраивало...
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Звичайно прийме, але лише після того як Хуйло привселюдно тричі поцілує Гризлова в голу дупу. А інакше ніяк...😋😋😋
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Пропоную всіх полонених кацапів одягнути в протирадіаційні костюми, та відправити видобувати ВИСОКОРАДІОАКТИВНИЙ ГРАФІТ З ЧОРНОБЕЛЬСЬКИХ РЕАКТОРІВ, ГРАФІТ ПЕРЕМІШАТИ З ВІБУХІВКОЮ ДОБАВИТИ ТРОХИ МАГНІЮ ДЛЯ КРАЩОГО ГОРІННЯ, ЗАРЯДИТИ В СНАРЯДИ РАКЕТИ , Та потім вести переговори з кацапами, бо інакше вони будуть вішать нам свою волю, ні достатьнйо, а тих хто хоче жити в СССР та в Росії всіх туди відправити, з України геть до кацапів.
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❗️ "Скармливали человеческое мясо, кожу с трупов сдирали", - в России поймали семью каннибалов, которая 20 лет убивала и ела людей. http://censoru.net/21518-skarmlivali-chelovecheskoe-myaso-kozhu-s-trupov-sdirali-v-rossii-poymali-semyu-kannibalov-kotoraya-20-let-ubivala-i-ela-lyudey.html
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Украина сама знает что и когда ей принимать..... без советов сопливой орды обойдёмся...
расеянам лучше бы приготовиться к погромам на премьере "матильды" - православный талибан будет жечь .....
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Мы к Минским Соглашениям - как РФ к Будапештскому Меморандуму, т.е. ортогонально.
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"Россия как страна-посредник настаивает...", - сказал он.
А на самом деле россия как страна агрессор и оккупант идет на Х..
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Грызлов, нужно заниматься своей нищей страной, помочь пенсионерам, народ уже неоднократно ограблен; восстановить выборы всех уровней, а не назначения в ордынском стиле. Нужно принять более жесткий закон о реальной федерации с расширенными правами регионов по самоуправлению, а не той, которая, как "филькина грамота". Украина сама разберется во внутренних проблемах. Объяви борьбу с сепаратизмом в своей стране и в любой другой. Привлеки к уголовной ответственности тех, кто поддерживает сепаратизм и разжигает войну!
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Не мытьем, так катанием.
Раха не прекратила своих попыток всучить нам "особый статус" лугандона.
Счас начнут потихоньку втирать про амнистию "трахтористам и шахтерам"
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Я знаю який закон: "Про повернення на історичну батьківщину. Вагонами. Товарними." До дідів.
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иди поучи жену щи варить, пока в грызло не выхватил! будет он тут рассказывать шо Украина должна делать. без твоих соплей резберемся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна принять новый закон о самоуправлении на Донбассе, - Грызлов
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