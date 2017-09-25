 Украина должна принять новый закон о самоуправлении на Донбассе, - Грызлов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов в интервью "Известиям".
Он напомнил, что три года назад Верховной Радой был принят закон №5081 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". "Но срок действия этого закона определен в три года и заканчивается в середине октября. И это весьма тревожно. На Украине раздаются голоса, что после этого исполнять Минские соглашения станет невозможно, так как упомянутый закон является базовым для пункта 4 Минских соглашений, касающегося проведения выборов. Россия как страна-посредник настаивает, чтобы закон был продлен и дополнен положением о его вступлении в действие на постоянной основе", - сказал он.
"То есть сегодня необходим фактически новый, реально решающий политические проблемы закон. Надеюсь, Верховная Рада успеет его принять до истечения срока действия актуального закона. О выходе из Минских соглашений Украина не заявляла, и официальные лица страны не раз подтверждали верность им", - добавил Грызлов.
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пидорпотому его выгнали из Думы
Грызлов повсюду таскает за собой одного парня из Питера. Юрий Шувалов. Познакомились они там на какой-то политтусовке. Грызлов старше его на 15 лет. Когда сам стал депутатом «Единства» - перетащил его в Москву устроил руководителем аппарата фракции. Когда Путин в начале 2000-х назначил его министром МВД - перевел туда этого мальчонку и назначил начальником Центра общественных связей.
А когда вернулся в Думу, стал спикером и лидером «Единой России» - разогнал прежнюю пресс-службу и организовал под него целое Управление по работе со СМИ и общественностью. А какая у него связь с общественностью? Да никакой. Его восемь лет никто не видел и не слышал. Это самый непубличный пресс-секретарь Госдумы за все 18 лет ее существования. Некоторые наши ребята потому из аппарата ушли. Не захотели работать с ним рядом...
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Я что-то такого не припоминаю... А вы?
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Грызлов, вы - самые последние, к кому Украина будет прислушиваться.
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этот грызловский бред скажет.
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Сначала Крым верните, выведите свои танки с Донбасса, заплатите контрибуцию за разрушенные дороги , дома и жизни. Потом все повешайтесь. А уж после этого , может быть, поговорим о Донбассе . Хотя вряд ли
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Есть в Минских соглашениях пункт, что Украина обязана продлять действие закона? Нету. Всё, отвалите. А вот российские войска до сих пор не выведены.
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Прям "Должна"?
Ну тогда вся дурдума 3/14дерации должна повеситься!
Вместе с полтораметровым х@йлоплешивышем...
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хитро#опые, хотели быренько *сосию обтяпать, и тогда все устраивало...
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расеянам лучше бы приготовиться к погромам на премьере "матильды" - православный талибан будет жечь .....
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А на самом деле россия как страна агрессор и оккупант идет на Х..
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Раха не прекратила своих попыток всучить нам "особый статус" лугандона.
Счас начнут потихоньку втирать про амнистию "трахтористам и шахтерам"
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