 Порошенко подписал Закон Украины "Об образовании"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство.
"Это - одна из главных реформ, потому что от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - отметил Петр Порошенко.
Президент особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.
В то же время глава государства подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.
"Украина демонстрировала и в дальнейшем демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - отметил Петр Порошенко.
Президент также обратился в Министерство иностранных дел и Министерства образования - провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы".
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PS/ Все-таки наш Президент з яйцями.
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Кстати, для тех кто не знает, жила была в городе Болграде (Одесской обл) 98 Свирская дивизия ВДВ (при Совке), а в 93г на её месте основали 1ю аэромобильную дивизию ВС Украины, но так она не нравилась румыно-кацапам, что давили они всячески на руководство Украины: не нравилось, что дивизия возле границы с Румынией, наше блядское руководство в 2002 г перевело дивизию в Днепровскую область, а в 2003 году, по просьбам румынских товарищей вообще расформировали 1ую аэрмоб дивизию ВДВ.. вот такие у нас, сука, соседи..
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Идет Будда с учениками по дороге.
Видит: яма, в ней вол и крестьянин пытается его вытащить, но сил не хватает.
Он кивнул ученикам, они быстро помогли вытащить животное.
Идут дальше.
Снова яма, в ней вол, а на краю сидит крестьянин и горько плачет.
Будда прошел мимо и как бы не заметил.
Ученики его спрашивают:
- Учитель, почему Ты не захотел помочь этому крестьянину?
- Помочь... плакать????
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не прогнулся порох под йобиков и прочих цыган.
молодец .
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/sarcasm
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Конец евроинтеграции. Теперь никакого таможенного союза, общего воздушного пространства и пр.
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Але для нас, звичайних українців, найголовніше - кінцевий результат. Вальцмани - явище швидкоплинне, як лайно в каналізації. Хоч щось позитивне після його царювання залишиться.
Вдавіться, шиКАЛадні підсмоктувачі !!!
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