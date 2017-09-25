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Все про:закон (2392) образование (1654) Порошенко (13924) язык (3536)

 Порошенко подписал Закон Украины "Об образовании"

порошенко

Президент Украины подписал Закон Украины № 2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство.

"Это - одна из главных реформ, потому что от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - отметил Петр Порошенко.

Президент особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

В то же время глава государства подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

"Украина демонстрировала и в дальнейшем демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - отметил Петр Порошенко.

Президент также обратился в Министерство иностранных дел и Министерства образования - провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы".
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Теперь наверно Гройсману аттестат об образовании дадут?
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Ну ты смотри,никогда румыны и мадьяры не возмущались,когда их заставляли учить русский,а теперь должны владеть в Украине государственным и столько вони
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Оце так!!! І клав він на йобиків, кацапів і інших "обеспокоенных предостерегателей". Оце Здорово!
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Уважаю нашего Президента. Молодец, что подписал.
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Все правильно, в УКРАИНЕ должен быть государственным только Украинский,все остальные на частной основе..Венграм надо-пусть нанимают репетиторов..пфф))
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расскажи это собутыльнице поросенко - гонтаревой и сабакову, которые, находясь на высоких должностях - малограмотны, тупы и не знают украинского..
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очень хорошо на этой ветке просматриваются кацапские опездолы.им все не так.и за румынов с венграми они боятся и за НАТО беспокоятся.Этакие ...ляди в мармеладе.я не адепт пороха,но я адепт УКРАИНЫ.И считаю такой закон нужен как воздух.Слава Украине !!!!
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То чому ти не використовуєш Українську мову?
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...уле толку с того что ты пишеш на мовi???пишешь то одну подляну для Украины.Или ты думал шо тебя здесь за укропа кто то принимает??? в тебе "свететится лугандонское происхождение".
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Дивно...Ти,виявляється,володієш українською.І начебто непогано.Якого тобі так свербить за мадяр,румун та інших "ображених"?
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"Сам прихожу". Имею такую "мульку" - не бросаю в "спам" никого, даже людей, поливающих меня грязью. Делаю это специально - чтобы люди, читающие их "комментарии", видели, какое "гнильё" тут водится. Но и, принципиально, не отвечаю - для подобных "персонажей" нет ничего хуже, чем кричать в бетонную стену... Вот и я им предоставляю такую возможность... Поэтому, те "плевки" в виде упрёков, что Вы не пишете на украинском языке, игнорируйте - Вас провоцируют на глупую полемику. Я знаю людей, с русскими фамилиями, не способными двух предложений высказать на украинском языке, но патриотов Украины, и знаю ублюдков, говорящих на чистом украинском языке, и её ненавидящих...
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Судячі з коментів соївих,Барига завертає до мацковського улусу,бо Європа йому не потрібна.
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в Европе, поросенко - не дадут спокойно воровать, как оно привыкло..
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Совсем хохлы оборзели! Заставляют в Украине украинский язык учить!
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Мало того - забезпечують державою і платять державним коштом!!! Повбивав би гадів...
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и не говори.на кого замахнулись!!!на саму Румынию.акуэть моджна.
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у Фарион и Свободы руки растут из жопы.. они из тех кто "весь мир до основанья мы разрушим, а затем..."
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Фаріон і Свобода кремлівський проект.Як не можеш перемогти,то треба очолити національний рух...
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Так що, зустріч з Балогом у Гриневич уже скасовується? "Куме, не витрачайте дарма сили, йдіть на дно..."? Питання обговорення та перегляду закону зняте з повістки дня... Так чого ж їхати? "Бульби подуть... ", перед виборцями? Як вони мені путінське стадо зараз нагадують - "понти" перед внутрішньою аудиторією, коли "крить" нема чим... От тут "Міко" правий - коли нема "козирів", звертаються до націоналізму... Тільки він трішки "вектор" переплутав - він говорив про українців, а треба було про угорців...
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Ай, молодцы; решили выкинуть старый бумеранг Повеселитесь трошки, а потом, как у классика : " надкем смеетесь? над собой смеетесь"
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Чому скасовується? Навпаки - пані Ліля має наполягати на зустрічі! Вона дуже гарна жіночка, ножку на ножку, трішки пікантно припідняти спідничку, миленько посміхатися, повторити пукти і положення Закону і запевнити, що мадярам ніц не загрожує. Навпаки - добре знатимуть українську, може навіть і нормальними людьми та громадянами стануть. І МІЦНО СТИСНУТИ ДУЛЮ В КИШЕНІ. Так, як мадяри віками робили з нами...
PS/ Все-таки наш Президент з яйцями.
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как трольчятня взволновалась таки кацапов за живое серпом заципили
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не то слово.просто взяли и в рот нассали кацапам
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Тю, блін, так то був рот? А я, грішним ділом, не розгледів, та ще й нас..ав.
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Петюня молодца! Заручился поддержкой в Америге и Меркельланде, и хер положил на румынчигов, мадьярчигом, кацапчигов.. Украинское образование для Украины!
Кстати, для тех кто не знает, жила была в городе Болграде (Одесской обл) 98 Свирская дивизия ВДВ (при Совке), а в 93г на её месте основали 1ю аэромобильную дивизию ВС Украины, но так она не нравилась румыно-кацапам, что давили они всячески на руководство Украины: не нравилось, что дивизия возле границы с Румынией, наше блядское руководство в 2002 г перевело дивизию в Днепровскую область, а в 2003 году, по просьбам румынских товарищей вообще расформировали 1ую аэрмоб дивизию ВДВ.. вот такие у нас, сука, соседи..
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прям так и по просьбам румын расформировали?честно говоря, на байку смахивает...
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к горькому сожаления, у нас за 25 лет было много вещей, похожих на байку или на глупый сон.. таже Гадя Савченка сейчас
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Вот и кончится глубокая озабоченность ближайших соседей.
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**** притча****
Идет Будда с учениками по дороге.
Видит: яма, в ней вол и крестьянин пытается его вытащить, но сил не хватает.
Он кивнул ученикам, они быстро помогли вытащить животное.
Идут дальше.
Снова яма, в ней вол, а на краю сидит крестьянин и горько плачет.
Будда прошел мимо и как бы не заметил.
Ученики его спрашивают:
- Учитель, почему Ты не захотел помочь этому крестьянину?
- Помочь... плакать????
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что же скажут молдавские и венгерские тролли?
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то шо и кацапские. Будут пугать, что безвиз отберут.
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Пукнолось кроту: ик - это заблудившийся пук...
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ох ти епта..
не прогнулся порох под йобиков и прочих цыган.
молодец .
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Румыны судились с Украиной за морской шельф Чёрного моря возле острова Змеиный и отсудили себе кусок территории, так что в национальной политике нужна жёсткость и сепаратизм может не только с востока прийти но и с запада.
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СЛАВА УКРАЇНІ,СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! молодець ........
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На самом деле, никаких изменений или реформ, улучшающих качество образования, в этом законе нет
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мне кажется что если порох (тьфу тьфу тьфу) вдруг помрет то они и тогда хай поднимут "как сука посмел! предатель! не качайте лодку а то путен нападет! барыга! продался! офшоры!".
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прежде всего будут обвинять, что он нас, сцуко, бросил в такой ответственный момент
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Я так понял, что пороховата из всего Закона слышала тока краем уха о претензиях румын и венгров по языковому вопросу... больш еничего...
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ну почему же ничего? и про 12 лет и про то последние три года у учеников будет право выбирать предметы по своему вкусу для углубленного изучения и поступления в вузы, и про зарплату учителям с нуля в три минималки (с нуля - девочка студентка после педина). все читали и все в курсе. не переживай
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какой-то прокацапский шаг. Продался с потрохами кремлю

/sarcasm
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Разругаться с европейскими соседями много ума не надо. Главное голоса на выборах.
Конец евроинтеграции. Теперь никакого таможенного союза, общего воздушного пространства и пр.
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Я думав Сивий буде кота за яйця тягнути і торгуватись із стурбованими йовбаками...
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Молодец Порошенко! Не так уж и плох наш президент
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Закон правильный . Не вижу , за шо тут можна обсирать Шоколадного .
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Президент снова опустил кацапов. И у них снова жутко припекает
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тепер потрібно заборонити московський пархат в Україні
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Ще один цвях в домовину руцкага мира і зрадоговенної апасиції
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Мабуть,офшорник пінтів, гикав і мусив тричі бігати в туалет з нервовим проносом, підписуючи масними пальцями закон. Але - вимушений був. Цей факт - не свідчення його самостійності як очільника держави і не прояв політичної волі. Це - вияв боягузливого загравання бариги з плебсом. Треба ж підкидати лохторату "рішучі дії влади" для розрядки обстановки. А то ще зіб'є якийсь вдячний виьорець із ПЗРК його літак, і не допоможе армія тілоохоронців і гелетейок.
Але для нас, звичайних українців, найголовніше - кінцевий результат. Вальцмани - явище швидкоплинне, як лайно в каналізації. Хоч щось позитивне після його царювання залишиться.
Вдавіться, шиКАЛадні підсмоктувачі !!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко подписал Закон Украины "Об образовании"
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