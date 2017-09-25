 Были определенные диспуты по поводу сбора доказательств, - Холодницкий о подозрении Довгому

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Действительно, были определенные диспуты по поводу обоснованности и сбора всех доказательств. 8 сентября прокуратура Киева остальные доказательств, по нашему мнению, собрала, и мы направили это подозрение генпрокурору. Поэтому утверждение, что САП отказывалась подписывать подозрение абсолютно беспочвенны. Сообщение о подозрении народному депутату Украины вручается и сообщается только генпрокурором", - сказал он.
Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Во время голосования нардеп заявил, что не нарушал закон и попросил коллег по парламенту поддержать представление ГПУ, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность в суде.
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столько завалил... пипец...
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Портрет был в хорошем настроении. Он набрал министра финансов Александра Данилюка.«Ну что, суши сухари!» - грозно выговорил президент.У министра внутри все рухнуло. Он только вернулся из турне с Портретом, и ничто не предвещало.«Вы ж говорили, что все будет в порядке…»«Я хотел помочь. Но мне тут рассказали, что у тебя с Михеилом Николозовичем есть общий благотворительный фонд».
Министр растерялся. Это была правда.«Шо ты молчишь? - улыбался Портрет. - Может, ты тоже решил бороться с коррумпированным президентом?»«Ну что вы?…» - пробормотал Данилюк.«… С диктатором… Который мешает реформам…»«Мы деток хотели лечить…»«В Одесской области, небось?» - зло пошутил Портрет.Данилюк начал обдумывать происходящее. Как раз шла подготовка бюджета-2018, и он вроде бы выполнял все, что нужно. Может, действительно из-за Михо?«Петр Алексеевич, я же тогда не знал!» - принялся оправдываться министр.Воцарилась тишина. Она длилась неприлично долго.«Да ладно, я пошутил!» - внезапно рассмеялся в трубку Портрет.
Данилюк бледно улыбнулся и ради приличия сделал звук, что ему тоже смешно.«Я чего звоню, - по-деловому продолжил Портрет. - Мне тут Вова гонца присылал».«Какой Вова?» - не понял Данилюк.«Путин! Какой у нас, б…, Вова!?»«Ага… - с облегчением произнес Данилюк. - И что хотел?»«Говорит, вы тут 3 ярда привлекли. Погасите, мол, наши 3 ярда».Еще в 2013 году Янукович взял в долг у России $3 миллиарда. Но потом был Майдан. Погашать бумаги нужно было в 2015 году, но новая Украина отказалась. И вот, в сентябре 2017 Украина продала евробонды на $3 миллиарда. Из этих денег за полтора уже решили погасить старые еврооблигации, выпущенные в предыдущие годы.«И что?»«Та пошли они на…! Оборзели совсем! Крым с…ли, Донбасс развалили, людей поубивали, а теперь - долг им погаси!» - Портрет не на шутку злился.Данилюк даже зауважал президента.«Так может я их в Фейсбуке пошлю?» - на патриотической волне предложил министр.«Да не трогай. Они ж злопамятные, клевету распускают потом!»«В смысле?»«Говорят, Петр Алексеевич, вы опять накупили евробондов со скидкой, а теперь гасить себе в карман собираетесь».Украина предложила выкупить старые евробонды на $1,5 миллиарда. На свободном рынке они торговались на 2-3% дешевле, чем цена выкупа. Разница была небольшой, но на сумме в 1,5 миллиарда - приятной.«А что значит опять?»«Ну вроде как «Петр Алексеевич, вы уже зарабатывали на еврооблигациях ДТЭК. Мол, купили дешево…»«А потом повысили тарифы?»«Ну да, и срубили денег».«Вот лжецы! - соврал Данилюк. - Угрожают наверное?»«Ну да. Мы сейчас напишем, что президент Порошенко опять заработал миллионы на облигациях».«Так это же неправда!» - опять выпалил Данилюк.«Вот и я им! А они - «пусть люди разберутся».На этих словах Данилюк презрительно скривился.«Ой, я вас умоляю - та пусть хоть фильмы снимают. Никто ничерта не понимает в финансах!»Портрет вдумчиво почесал колено. Ходили слухи, что даже министр…«Почему не понимают?»«По обычным ОВГЗ никто ничерта не въехал!»Данилюк намекал на то, что в 2015 году Портрет неплохо заработал на скачке курса, заранее скупив ОВГЗ, привязанные к доллару. Прямо как знал, что будет девальвация!«Представь себе, даже закон нашли», - чуть понизив голос, проговорил Портрет.«7052?»«Да».Закон 7052 освобождал иностранные компании от уплаты налогов с прибыли, полученной от украинских ценных бумаг. Это касалось не только евробондов. Закон был принят как раз накануне нового выпуска и предложения погасить старые бумаги.«Ну и что! - Данилюк понизил голос. - Его Гройсман подал!»«Точно, - обрадовался Портрет, и немного помолчал. - Вот поэтому я их и послал!»«Это правильно, Петр Алексеевич!»Настроение гаранта улучшилось.«А как там бюджет в целом?» - спросил он как бы невзначай.«Все по плану, Петр Алексеевич. Все делаем».Портрет удовлетворенно хмыкнул.«Петр Алексеевич!»«Что?»«А что там с моим делом?»Генпрокуратура открыла следствие по Данилюку. Оказалось, что министр был владельцем целой кучи предприятий, в том числе оффшоров. Вместо того, чтобы переписать их на других людей, Данилюк все оставил на себе. Это было нарушением для любого чиновника. ГПУ дала министру отсрочку в два месяца как раз накануне принятия бюджета на 2018 год.«Ну, Юра обещал помочь. Потерпи немного», - съехал Портрет.«По фонду этому благотворительному - вы не подумайте, я ж правда не знал», - напомнил министр.Президент улыбнулся.«Ты не волнуйся. С каждым бывает», - сказал он для виду и положил трубку.Портрет вышел из кабинета, прошелся по коридору и посмотрел на химер. Потом зашел на технический этаж, достал старенький телефон и набрал какой-то номер.«Алло, Макар? - почти прошептал он. - Все нормально, это Гройсман вносил…»Disclamer: Все изложенное выше является чистым вымыслом. Имена и должности придуманы. Любое совпадение с реально существующими персонажами случайно.Во время написания текста ни один политик не страдал.Сергей Лямец...
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Добре в дитинстві: ні любові тобі не треба, ні самостверджуватися, ні грошей...
Сиди жопою в піску, квіти нюхай, псячі какашки викидай...
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