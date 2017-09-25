 Апелляционный суд оставил под стражей Бурцева, участвовавшего в прорыве границы вместе с Саакашвили

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Признать постановления Галицкого районного суда Львова о взятии Бурцева под стражу без права залога обоснованными. Просьбу защиты изменить меру пресечения на личное обязательство не подлежит удовлетворению", - отметил председатель судейской коллегии Зиновий Макойда.
Во время оглашения приговора подсудимый, который болеет сахарным диабетом первой степени, потерял сознание.
О взятии Бурцева на поруки в Апелляционный суд обратились семь народных депутатов и лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили. Он лично присутствовал на заседании суда, однако приговора не дождался.
Напоминаем, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
22 сентября Мостисский районный суд Львовской области оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.
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====Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна===
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Они его под избиение погранцов подвели.
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Після звільнення Штепи вже навіть питань , до цієї влади , не виникає !
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Кожному - своє !
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ЗЫ.Переход на личность собеседника- ярчайший быдло-маркер. Избавляйтесь, если еще не поздно.)
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а) абсолютная уверенность в истинности той чуши, которую он несет;
б) полная невозможность убедить его в том, что это чушь;
в) вполне очевидная абсурдность утверждения, что начальник генштаба должен находиться за тридевять земель от своей воюющей и частично оккупированной страны на играх непокоренных.
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Petro Poroshenko заявляет о амбициях на 5-е место в мире по експорту вооружений на продажу( https://www.unian.info/economics/2077946-ukrainian-arms-exports-in-2016.html ) и(?) клянчит у Канадьіhttps://www.thestar.com/news/canada/2017/09/22/trudeau-says-government-will-add-ukraine-to-weapons-export-list.htm
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не дай бог опят перейдет в ростов !
сука долбоебы... избирательное право заменило телефонное.
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что хуйло сделал бы с тем, кто так нагло перешел бы кацапическую границу?
админштраф бы выписал?
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України мав паспорт, і переходив кордон спеціальному визначеному пункті переходу.
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сцяти захотів і побіг назустріч мінам ?
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ну і як прізвище того інспектора, котрому він показав свій паспорт ?
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так это он один... 11 пагранцов и 5 копчиков... в клочья?
если же нет - то чего ему 3 400 как Михо... не пришили?
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https://www.youtube.com/watch?v=TIATfyG28aE
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пенсию получают в евро, а за ЖКХ платят в гривнях без субсидии...
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ти диви, падло, а коли нашіх хлопців-погранців ображав свідомість не втрачав?
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підставі прикордонники закрили кордон?
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МАЛАДЦІ !!! Все правильно зробили
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Патриота и власть гнобит не по детски и акупанты чють что престерелят
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Невідомі пограбували та вбили голову правління "Київобленерго" у власному будинку"
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Родился в 1978 году в селе Стужень Курской области, по национальности - россиянин.
Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году в должности участкового инспектора милиции. 5 ноября 2015 года был назначен заместителем командира бывшего "Беркута" - взвода батальона полиции специального назначения.
Был уволен с должности 7 сентября 2016 года из-за болезни.
Короче батько Михно.
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Зокрема, під час судового засідання прокурор Євген Бондар повідомив, що екс "беркутівцю" Руслану Марчуку загрожує до п'яти років ув'язнення і двісті тисяч гривень штрафу.Марчуку також закидають перевищення службових повноважень і перешкоджання журналістській діяльності. За даними слідства, в листопаді 2013-го на Майдані Незалежності він напав на кореспондентку видання "РБК-Україна" - Марію Лебедєву. Як повідомляє UA:Перший, зараз чоловік перебуває на свободі і далі працює в правоохоронних органах. А торік у квітні Петро Порошенко нагородив його медаллю "За бездоганну службу" третього ступеня.
Якость так.
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