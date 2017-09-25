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 Политика Украины
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Все про:граница (3289) Львов (3722) Саакашвили (2145) суд (21614)

 Апелляционный суд оставил под стражей Бурцева, участвовавшего в прорыве границы вместе с Саакашвили

саакашвили

Апелляционный суд Львовской области оставил без удовлетворения апелляцию защитников Александра Бурцева, которому за участие в "прорыве" границы Михеилом Саакашвили определена мера пресечения в виде двухмесячного пребывания под стражей без права залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Признать постановления Галицкого районного суда Львова о взятии Бурцева под стражу без права залога обоснованными. Просьбу защиты изменить меру пресечения на личное обязательство не подлежит удовлетворению", - отметил председатель судейской коллегии Зиновий Макойда.

Во время оглашения приговора подсудимый, который болеет сахарным диабетом первой степени, потерял сознание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины. Он должен заплатить штраф

О взятии Бурцева на поруки в Апелляционный суд обратились семь народных депутатов и лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили. Он лично присутствовал на заседании суда, однако приговора не дождался.

Напоминаем, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Также читайте: Саакашвили оспорит штраф за прорыв через границу, - адвокат

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

22 сентября Мостисский районный суд Львовской области оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.

Также читайте: Саакашвили должен обжаловать лишение гражданства в админсуде, - Луценко
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Ну да (((((( вот Одесских сепаров отпустить условно и Штепу под домашний арест это другое дело (((((
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САМАЯ как по мне СТРАШНАЯ СТАТЬЯ - это ИЗМЕНА РОДИНЕ,... и те кто ПРЕДАЛ УКРАИНУ обязаны сидет в СИЗО, так как могут слинять к своим руководителям в раисю.... а тут ТАКИЕ меры к НАМНОГО МЕНЕЕ страшной статье (((((
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Сегодня был выходной) А чего вы так печётесь о моей работе?
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про вас
====Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна===
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Люсь,там вообще то административка.
Они его под избиение погранцов подвели.
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так почему же за административку назначена - "мера пресечения в виде двухмесячного пребывания под стражей без права залога." Как то с административкой не стыкуется ((((
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Випередили ...
Після звільнення Штепи вже навіть питань , до цієї влади , не виникає !
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від кого ти, нужденний, вимагаєш?
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звісно у кого, у шоколадного
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Якщо на Савченко і я купився, то з недолугих спроб виглядати героїнею Богуцкої я ще коли вона по Криму в машині з вишиванкою вишивала. В той час коли за одне укранське слово вбивали Богуцкая типу робила що хотіла. Троянська кобила.
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Шо ти тапм купився чмо копійчане порохоботьське Тобі пришелепуватий обкуреній і обдовбаний куратор прислав методичку Ти й почав мандячити на форумі ---- Дайте курці сявченко волю --- Сьгодні тобі придури полупокети прислали методичку жаліти підрів які не пускеали українців в Україну За що і отримали по зубах Й будеш надриватися шо бідні несчастні погранці від депутатьських стусанів Стали імпотентами й розукм втратили Якого не було Це ж треба додуматись Кордон замінувати Джидаї зовсічм рехнулися Видно від кількості вкрадених грошей
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Лучше галстук сожрать,чемь дерьмо из будки поросенко!
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Правильно робить - вона розуміє , що такі як вона , цій владі ще знадобляться !
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Штепа - будущий губернатор. По всем статьям подходит
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Що ж... Кому що. Бурцев- сидить на тюремній баланді, Саакашвілі наминає трюфелі в ресторані.
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Каждому свое. В стране 4-ый год идет война, начальник Генштаба на играх в Канаде. Все зашибись.
Апелляционный суд оставил под стражей Бурцева, участвовавшего в прорыве границы вместе с Саакашвили - Цензор.НЕТ 2058

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Синочки Полторака , Пороха ...і всіх інших - за кордоном ... а що ?
Кожному - своє !
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Тебе хтось не пускає за кордон? Ти на передовій?- Так вибиває що ти в Харкові. Харків начеб-то не передова.
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Сдать Крьім,часть двух областей и открьіть тьісячи километров границьі могут только пособники окупанта.Барьіги ответять по полной!
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Переховуватися за кордоном в той час коли на Батьківщині війна- таке можуть тільки поплічники окупанта. Дезертири будуть відповідати по повній!
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Те що на тих ;Іграх; змагаються скаліченї у війні за Україну українські Воїни для Вас дрібниці?
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"Так тож для людей з вадами тіла , а не мозку".(с)
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Ну, работники минстеця, тоже не из Канады ваяют свои комменты.)
ЗЫ.Переход на личность собеседника- ярчайший быдло-маркер. Избавляйтесь, если еще не поздно.)
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Яскравий бидло-маркер- не поважати українців, що скалічилися захищаючи вас.
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Немецким психиатром Карлом Ясперсом была описана триада бреда. Некоторые клевреты власти попадают под описание этого явления:
а) абсолютная уверенность в истинности той чуши, которую он несет;
б) полная невозможность убедить его в том, что это чушь;
в) вполне очевидная абсурдность утверждения, что начальник генштаба должен находиться за тридевять земель от своей воюющей и частично оккупированной страны на играх непокоренных.
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Я радий що ви загуглили таки що то за такі ;ігри;
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А я рада, что вы теперь в курсе, помощь какого доктора вам необходима.
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Спасибі,Герої!Вболіваємо за вас і пишаємось!!!"Про "Ігри нескорених" мені розповіли волонтери"СашаПисаренко."Про "Ігри нескорених" я дізнався від товариша.СергійТульчинський."Побачив, що Україна братиме участь в "Іграх нескорених", відправив заявку"Юрій Дмитренко."Целый год мы закаляли волю и тело, чтобы достойно представитьУкраину"ПетроПорошенко. П.С.Останній з цих Здорових Духом Українців-є справжній каліка і провокатор,що і близько не стояв ,але якщо не дають зброю для нього на перепродажу-він вициганить,гендлюючи на Патріотах.
Petro Poroshenko заявляет о амбициях на 5-е место в мире по експорту вооружений на продажу( https://www.unian.info/economics/2077946-ukrainian-arms-exports-in-2016.html ) и(?) клянчит у Канадьіhttps://www.thestar.com/news/canada/2017/09/22/trudeau-says-government-will-add-ukraine-to-weapons-export-list.htm
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нукакже !!!!
не дай бог опят перейдет в ростов !
сука долбоебы... избирательное право заменило телефонное.
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Ну один к одному путинизм уже с его запугиванием болотной и сторонников Навального! Куда ж катит Украину эта власть?
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чувырло,
что хуйло сделал бы с тем, кто так нагло перешел бы кацапическую границу?

админштраф бы выписал?
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133133) А шо гражданину Украины нужно быть наглым, чтобы перейти границу?
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громадянину України треба мати паспорт, щоб перейти кордон в спеціально визначеному пункті переходу.
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133133) Так громадянин
України мав паспорт, і переходив кордон спеціальному визначеному пункті переходу.
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і чому не перейшов у визначеному законодавством порядку?

сцяти захотів і побіг назустріч мінам ?
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Перейшов! Саакашвілі перейшов кордон у визначеному Законом місті з дотриманням усіх вимог. З цього приводу до нього у влади ніяких питань нема
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з дотриманням усіх вимог

ну і як прізвище того інспектора, котрому він показав свій паспорт ?
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Ну я б дав би луценку медаль за взятіє франфуркцького аеропорта. Заслужив.
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оооо!
так это он один... 11 пагранцов и 5 копчиков... в клочья?
если же нет - то чего ему 3 400 как Михо... не пришили?
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Мэр Славянска Неля Штепа: Мы готовы идти в Россию. Защитите нас!

https://www.youtube.com/watch?v=TIATfyG28aE
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странные люди...

пенсию получают в евро, а за ЖКХ платят в гривнях без субсидии...
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"Во время оглашения приговора подсудимый, который болеет сахарным диабетом первой степени, потерял сознание.Источник: https://censor.net.ua/n456820"

ти диви, падло, а коли нашіх хлопців-погранців ображав свідомість не втрачав?
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То є привід лізти на погранців з кулаками?
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Сепари убивають наших вояків а їм ще ордена та посади в МВД...
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Народ ,вихід поки один -тікати з цієї країни бариг та злодіїв. Нехай тут самі себе жеруть. У нас в райцентрі молоді майже немає-вся в Польшу подалась а сьогодні швагро звонив що добру там знайшов роботу водієм фури (16 років стажу в Україні) і хоче забрати сімью. В мене теж є категорія "С" бо інженер-механікам це обовязково мати то якого чорта лисого за ці срані гривні працювати-злоті кращі і країна людська а не ця зона біди та сміття.
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барыги ждут день и ночь когда почти все свалят и дадут зеленый свет продаже земель...Остаемся на своих местах и готовимся к смене системы
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Вони вже таємно давно скупили-легалізувати требе. Чув проект нової держави "Новий Єрусалим"?
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Мені що-46 км польський кордон. Недавно в школу (дочка виускниця на другий рік) поляки приїздили та тести проводили то набрала високі бали і провели співбесіду з нею і нами батьками-в медичний коледж в Польші запросили де всі затрати на навчанря бере на себе держава та ще хороша стипендія та житло. М и зголосились.
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Цікаво, а де ви були, шановний, у лютому 2014 року. Часом не шило на мило міняли? Бандюгана на баригу? А тепер тікати.... Файно ви все зробили, вуйко... Дякують вам ті хто тікати не збиравсь і не збирається.
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На Майдані не був бо працюю дільничим але підтримував людей-до Житомира проводжав та супроводжував буси з мітингувальниками.
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і де ті мітингувальники зараз? Польща, Румунія, Угорщина....
МАЛАДЦІ !!! Все правильно зробили
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Ну таки да. "Все пррорывались, все штурмовали, все бежали, руководили и руководят сегодня и "счас", аш 25 лет... с хвостиком. Общий итог? Жопа. Лохторат - свято верит в святых и там на верху и там прорвавшихся. Все обещают - 25 лет + умноженных еще на 2 и ... с хвостиком... Большой скачек, техногенность, счастио и много еще не земных благ. Правящие - обещают, пришлые - обещают.. А ты, лохторат - веруй и дальше, все умножив еще на 2, как минимум.
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Всяку наволоч отпускают под залог, это влада наволочи получается?
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ЗМУШУЄТЕ .. вважаю що навіть ГОНОРОВІ Галичани з "проекцією совка " .. з 17 вересня 1939 .. можливо і ГІРШЕ .. набралися ГОНОРУ у поляків ..і НІЦ розуму у австіяків .. доказали що Вони настояща ПАСТВА в значенні ОТАРА овець .. АЛЕ за ради Дітей і Онуків - шоби НЕтікали з нашої Райської Землі-України -- ТРЕБА "пережити" цю НАПАСТЬ -- .. аналіз помилок прийняття МУДРОГО і РОЗУМНОГО - ОБ"ЄДАТИ зусилля Здорових і діяти ДІЯТИ ... це НАСЛІДОК 74 літньої АСИМІЛЯЦІЇ - СИЛЬНИХ вибивали починаючи з громадянської війни колективізації голодомор 32-33 .. репресії 1936 .. і т.п. ... ЦЕ РУЙНІВНЕ середовище ... а вижили "приспособленці " .. із Соціології - 5% здорових є РУХ .. 10 % - рух до ОЗДОРОВЛЕННЯ
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Короче говоря, в Украине потихоньку пришли к власти рыги и сепары, это уже понятно, как белый день.Скоро патриоты будут просить политическое убежище. Майдан вспоминать скоро будет преступлением... Дожились...
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Я же гаварил и гаварю что предателем быть выгодне сейчас на украине чем патриотом.
Патриота и власть гнобит не по детски и акупанты чють что престерелят
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Мы стремительно превращаемся в какой то е-бучий бантустан. Перемога вже близько, бля!
Невідомі пограбували та вбили голову правління "Київобленерго" у власному будинку"
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Вот этот больной человек, яркий представитель идеологии Закон тут Я, а иначе щас как дам.

Родился в 1978 году в селе Стужень Курской области, по национальности - россиянин.
Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году в должности участкового инспектора милиции. 5 ноября 2015 года был назначен заместителем командира бывшего "Беркута" - взвода батальона полиции специального назначения.
Был уволен с должности 7 сентября 2016 года из-за болезни.

Короче батько Михно.

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А почему фамилию стыдливо забыл упомянуть?
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Дураки должны сидеть. В назидание другим дуракам.
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У столичному суді зачитали обвинувальний акт щодо одного з колишніх командирів спецпідрозділу МВС Беркут.
Зокрема, під час судового засідання прокурор Євген Бондар повідомив, що екс "беркутівцю" Руслану Марчуку загрожує до п'яти років ув'язнення і двісті тисяч гривень штрафу.Марчуку також закидають перевищення службових повноважень і перешкоджання журналістській діяльності. За даними слідства, в листопаді 2013-го на Майдані Незалежності він напав на кореспондентку видання "РБК-Україна" - Марію Лебедєву. Як повідомляє UA:Перший, зараз чоловік перебуває на свободі і далі працює в правоохоронних органах. А торік у квітні Петро Порошенко нагородив його медаллю "За бездоганну службу" третього ступеня.
Якость так.
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Янукович тоже начинал с тупых и дебильных поступков. Нынешний харант наступает на те же грабли и конец его будет тот же (у него тоже сахарный диабет) и ему убежать вряд ли дадут. Мирных протестов больше не будет. Это начало конца этой власти
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд оставил под стражей Бурцева, участвовавшего в прорыве границы вместе с Саакашвили
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