 ООН призывает Россию прекратить судить людей за действия, совершенные до оккупации Крыма

"Прекратить практику ретроактивного применения уголовного законодательства к деяниям, совершенным до оккупации Крыма, и воздерживаться от использования правоохранительных органов и системы правосудия в качестве инструментов политического давления и запугивания оппонентов", - говорится в рекомендациях властям России, которые содержатся в отчете УВКПЧ ООН за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. Документ цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
ООН призывает Россию соблюдать права человека в отношении всех лиц, живущих в Крыму, и выполнять обязательства, возложенные на оккупационное государство в соответствии с международным гуманитарным правом, обеспечить свободу передвижения в Крым и из него, прекратить депортацию жителей Крыма и их призыв в армию.
Кроме того, рекомендации содержат пункт о необходимости обеспечить доступ всех жителей Крыма, в том числе тех, которые не имеют паспортов России, к занятости, лечению, имуществу и государственным услугам.
Российским властям рекомендовано обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий и правозащитных неправительственных организаций в Крым в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 71/205.
"Применять в Крыму украинские законы согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 и 71/205", - говорится в отчете.
УВКПЧ ООН призывает РФ обеспечить право жителей Крыма на справедливое правосудие и защитить право адвоката на выполнение своих профессиональных функций в обстановке, свободной от запугивания, притеснений или неоправданного вмешательства.
Рекомендуется также прекратить практику получения признания вины от лиц, содержащихся под стражей, с помощью угроз, пыток или жестокого обращения и воздерживаться от принудительного помещения в психиатрическое учреждения.
Россию призывают обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи всем лицам, содержащимся в местах лишения свободы, независимо от их гражданства и любых других оснований.
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Можливо нам с\час , слідом за Ізраїлем , подумати про вихід з цієї нікчемної організації ?
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Навіщо , тоді , на них розраховувати ?
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Порошенко подписал закон "Об образовании"
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Призываю всех любить друг друга...
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они только историю начали переписывать
(Москва - зародыш цивилизации или пупок земли.. или не пупок? но то таке!)
до 2014 года они еще не дошли...
не торопите
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20:09 25.09.2017
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В течение недели в зоне АТО уничтожены 11 оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.
«По информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 11 погибших оккупантов, 19 - раненых и один сбитый беспилотный летательный аппарат типа Орлан», - сказано в сообщении.
В разведке отметили, что львиная доля потерь традиционно приходится на мариупольское направление.
В ГУР добавили, что в оккупированный Донбасс прибыли специалисты 924 Государственного центра беспилотной авиации министерства обороны РФ.
«По имеющимся данным, на оккупированную территорию прибыли специалисты 924 государственного центра беспилотной авиации министерства обороны РФ, которые дислоцируются в Липецке. Это связано с увеличением случаев выхода из строя российских беспилотных летательных аппаратов при выполнении заданий», - говорится в сообщении разведки.
В ГУР также предполагают, что про
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