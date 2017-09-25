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 Политика Украины, Общество
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 ООН призывает Россию прекратить судить людей за действия, совершенные до оккупации Крыма

права оон человека увкпч

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает российские власти прекратить судить людей за действия, совершенные до оккупации Россией Крыма.

"Прекратить практику ретроактивного применения уголовного законодательства к деяниям, совершенным до оккупации Крыма, и воздерживаться от использования правоохранительных органов и системы правосудия в качестве инструментов политического давления и запугивания оппонентов", - говорится в рекомендациях властям России, которые содержатся в отчете УВКПЧ ООН за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. Документ цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ООН призывает Россию соблюдать права человека в отношении всех лиц, живущих в Крыму, и выполнять обязательства, возложенные на оккупационное государство в соответствии с международным гуманитарным правом, обеспечить свободу передвижения в Крым и из него, прекратить депортацию жителей Крыма и их призыв в армию.

Кроме того, рекомендации содержат пункт о необходимости обеспечить доступ всех жителей Крыма, в том числе тех, которые не имеют паспортов России, к занятости, лечению, имуществу и государственным услугам.

Российским властям рекомендовано обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий и правозащитных неправительственных организаций в Крым в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 71/205.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С момента оккупации Крыма 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, - ООН

"Применять в Крыму украинские законы согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 и 71/205", - говорится в отчете.

УВКПЧ ООН призывает РФ обеспечить право жителей Крыма на справедливое правосудие и защитить право адвоката на выполнение своих профессиональных функций в обстановке, свободной от запугивания, притеснений или неоправданного вмешательства.

Рекомендуется также прекратить практику получения признания вины от лиц, содержащихся под стражей, с помощью угроз, пыток или жестокого обращения и воздерживаться от принудительного помещения в психиатрическое учреждения.

Россию призывают обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи всем лицам, содержащимся в местах лишения свободы, независимо от их гражданства и любых других оснований.
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Тобто - на думку ООН після окупації РФія вже може в Криму людей судити ?!
Можливо нам с\час , слідом за Ізраїлем , подумати про вихід з цієї нікчемної організації ?
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В тім то і річ ...
Навіщо , тоді , на них розраховувати ?
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на тебе ніхто й не розраховує, окрім запорєбрикових
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Фебаначе,мля!Если нихто на тебя не разраховуе,то какого ты тут трёшься?!Сеешь ветер?
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Пора вже садити за діяння Кримського Ханства...
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Призывает... а-у...
Призываю всех любить друг друга...
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Засели в ООН фашисты и нацисты! Житья от них совсем нет росии!
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та да! щаз!
они только историю начали переписывать
(Москва - зародыш цивилизации или пупок земли.. или не пупок? но то таке!)
до 2014 года они еще не дошли...
не торопите
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Российские наемники понесли серьезные потери за неделю на Донбассе - разведка
20:09 25.09.2017

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В течение недели в зоне АТО уничтожены 11 оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.
«По информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 11 погибших оккупантов, 19 - раненых и один сбитый беспилотный летательный аппарат типа Орлан», - сказано в сообщении.
В разведке отметили, что львиная доля потерь традиционно приходится на мариупольское направление.
В ГУР добавили, что в оккупированный Донбасс прибыли специалисты 924 Государственного центра беспилотной авиации министерства обороны РФ.
«По имеющимся данным, на оккупированную территорию прибыли специалисты 924 государственного центра беспилотной авиации министерства обороны РФ, которые дислоцируются в Липецке. Это связано с увеличением случаев выхода из строя российских беспилотных летательных аппаратов при выполнении заданий», - говорится в сообщении разведки.
В ГУР также предполагают, что про
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Да быстрее врачи психушки добьются призывами излечния психбольных, чем ООН расею
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РЕКОМЕНДУЮТЬ!! Карл! От тобі і міжнародна спільнота! Ніяким чином ні на що не впливають, окрім збору статистичних даних. Або ця структура буде реформована в напрямку посилення впливу на вирішення міжнародних проблем, або зійде на марґінес, перетворившись на клуб любителів поговорити ні про що.
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этот сюр и маразм достал уже, почему современный мир - мир идиотов и безмозглых хлюпиков. древние были мудрее, честнее, там где нужна была война, была война, требовался геноцид - уничтожали без пощады (не по жестокости, а по понимаю проблемы)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныООН призывает Россию прекратить судить людей за действия, совершенные до оккупации Крыма
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