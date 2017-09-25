EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 За рубежом
  464  20
Материалы по теме:
Все про:Крым (20755) ООН (2286)

 Россия назвала "абсурдом" отчет ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

крым карта

В постоянном представительстве России при отделении ООН назвали "нелегитимным" доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом в понедельник 25 сентября сообщают российские СМИ.

Информагентство "ТАСС" цитирует заявление российского представительства, в которой отмечается, что миссия ООН "неправомерное оценивать ситуацию" в Крыму, который Россия считает своим.

"Хотелось бы отметить следующее: доклад подготовлен наблюдательной миссией ООН по правам человека на Украине, действует в соответствии с двусторонним соглашением Украина и УВКПЧ", - отметили в российском диппредставительстве, и назвали "абсурдной" ситуацию, когда миссия по правам человека в Украине оценивает ситуацию в Крыму.

Также читайте: С момента оккупации Крыма 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, - ООН
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Абсурд..это существование такого государства как паРаша на планете Земля....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия сама по себе это большой абсурд.Это конслагерь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А че , рашисты правы вдвойне...
1. Какиетакие права?
2. А шо такое "человек"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ваши доказательства не доказательства！ Вы все врети！（Чуркин в Совбезе ООН）
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как всегда!
Невенаватая я! Все вокруг дураки,дебилы, идиоты,одна она,прекрасная росия-матушка воплощение духовности и морали! Облико-морале,короче!

Это как в школьном классе, где все ученики хулиганы и оболтусы,один лишь Иванов Ваня образец прилежности!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опаньки... Шо, ООН тоже всплошь русофобы? Ой лышенько... Среди инопланетян ещё русофобами никого на назначили? А то на планете Земля уже почти всех в русофобы пошили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та пох......а хто це така расєя ? 1/ 6 організма ? тобто - жопа !!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Член СовБеза ООН называет миссию ООН нелигитимной,тем самым подвергая сомнению легитимность самой ООН. Не пора ли этого члена помножить на ноль,как ранее этого же члена помножили на ноль в Лиге Наций?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсурд это Россия в Украинском Крыму. Но мы этот абсурд скоро поправим: сдадим наш Крым в долгосрочную аренду Израилю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О,господи! Уже и ООН фашисты,нацисты ,правосеки и бандеровцы!
Куда катится мир!
 показать весь комментарий
Ответить
 
***
если вы пришли домой под утро пьяный, в помаде и в женских трусах - ничего не объясняйте жене!
за вас это лучше всего и правдоподобнее сделает писькова лавруха попросит дополнительных доказательств и обзовет вас в любом случае:
его - дебилом, ее - лядью!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расея - большой ГУЛАГ, так что, для них это обычная жизнь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия назвала "абсурдом" отчет ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти