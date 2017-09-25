Россия назвала "абсурдом" отчет ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму
В постоянном представительстве России при отделении ООН назвали "нелегитимным" доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.
Информагентство "ТАСС" цитирует заявление российского представительства, в которой отмечается, что миссия ООН "неправомерное оценивать ситуацию" в Крыму, который Россия считает своим.
"Хотелось бы отметить следующее: доклад подготовлен наблюдательной миссией ООН по правам человека на Украине, действует в соответствии с двусторонним соглашением Украина и УВКПЧ", - отметили в российском диппредставительстве, и назвали "абсурдной" ситуацию, когда миссия по правам человека в Украине оценивает ситуацию в Крыму.
Также читайте: С момента оккупации Крыма 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, - ООН
Ответить
Ответить
Ответить
У ВАС НЕТ ДОКОЗАТЕЛЬСТВ
Ответить
1. Какиетакие права?
2. А шо такое "человек"?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Невенаватая я! Все вокруг дураки,дебилы, идиоты,одна она,прекрасная росия-матушка воплощение духовности и морали! Облико-морале,короче!
Это как в школьном классе, где все ученики хулиганы и оболтусы,один лишь Иванов Ваня образец прилежности!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Куда катится мир!
Ответить
если вы пришли домой под утро пьяный, в помаде и в женских трусах - ничего не объясняйте жене!
за вас это лучше всего и правдоподобнее сделает писькова лавруха попросит дополнительных доказательств и обзовет вас в любом случае:
его - дебилом, ее - лядью!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
Ответить