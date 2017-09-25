 Россия назвала "абсурдом" отчет ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым.Реалии" , об этом в понедельник 25 сентября сообщают российские СМИ.

Информагентство "ТАСС" цитирует заявление российского представительства, в которой отмечается, что миссия ООН "неправомерное оценивать ситуацию" в Крыму, который Россия считает своим."Хотелось бы отметить следующее: доклад подготовлен наблюдательной миссией ООН по правам человека на Украине, действует в соответствии с двусторонним соглашением Украина и УВКПЧ", - отметили в российском диппредставительстве, и назвали "абсурдной" ситуацию, когда миссия по правам человека в Украине оценивает ситуацию в Крыму.