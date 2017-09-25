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 МИД рекомендует украинцам в испанской Каталонии избегать массовых скоплений людей

барселона каталония

Министерство иностранных дел (МИД) Украины рекомендует гражданам, находящимся в автономной области Каталония (Испания), избегать мест массового скопления людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в заявлении департамента консульской службы МИД говорится: "В связи с активизацией общественности в автономной области Каталония в течение последних недель, что может продолжаться и в дальнейшем, департамент консульской службы рекомендует гражданам Украины, которые находятся в Каталонии или планируют ее посетить, избегать мест массовых скоплений людей, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании, иметь при себе оригиналы паспортных документов, а также внимательно следить за сообщениями местных органов власти о развитии ситуации и выполнять законные требования правоохранительных органов".

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью гражданам Украины рекомендуют безотлагательно обращаться на "горячую линию" Генерального консульства Украины в Барселоне (+34 629 38 29 36, gc_esb@mfa.gov.ua) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины (+38 044 238 16 57, cons_or@mfa.gov.ua).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Испании начал расследование в отношении более 700 мэров каталонских городов в связи с референдумом о независимости

Напомним, 24 сентября в Барселоне и других городах испанской провинции Каталония прошли массовые демонстрации в поддержку проведения референдума о независимости.

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