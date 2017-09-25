 МИД КНДР заявляет, что США объявили войну Северной Корее

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) КНДР.
"Мы имеем право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи", - заявляет ведомство. Глава МИД Северной Кореи допустил, что это будет контрмерой на действия Вашингтона.
Напомним, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить Северную Корею.
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А все эти действия кимирсенов
цев,по большому счету и есть шантаж,который можно выразить одной фразой:
Хунта!!! Дай пожрать!
Неоднократно бывал в этой несчастной стране. Кимчек и Раджин освоил как свой дом.
Живет как и расия. Там Москва,а здесь один Пхеньян,как образцово-показательный город.
Остальная страна....в 21-00 свет кирдык. Шторы на окнах запрещены (не хрен скрывать от рабочего класса,чем ты там занимаешься),велосипед или швейная машинка-мечта любого идиота.
Но главное,это пожрать. Заходит судно в порт,а на берегу........
Помните у Соловьева: Похождения Хаджи Нассредина? Это когда он с караваном в Бухару прибыл,а на воротах,приплясывают от нетерпения пограбить,стражники?
Вот и там так же. Только хуже.
Первым делом лезут в продуктовку,тщательно перевешивая продукты. Потом каюты.
А у нас время обеда. И вот в наглую сидят в кают-компании и не уходят. Повар обьясняет им,что мол ему экипаж кормить (экипаж около 20 человек,а их,проверяющих,около сотни!),на,что в ответ: Мол мы просто посидим и посмотрим как вы кушаете.
Тот им,что вы то,все баночки заняли.....
Потом плюнув,ставит кастрюлю с борщом,потом идет за хлебом,когда возвращается......Правильно!!!! Кастрюля пустая. Он чуть не плача,кричит им,там же кипяток был!!! Пока кричит,со столов исчез хлеб их хлебниц. Причем,я первый раз вжизни видел,как на хлеб намазывают горчицу,а потом увидев варенье в розочке......
эх-х,прав был юморист Алвазоров...помните? Ну это: И вот это слово подарочек....
Веселые времена были. подарил переводчику термос и пару буханок хлеба,а вчером его возле пакгауза уже к стеночке ставили. Причем специально,чтоб мы увидели.
Я то старшой был,мне было дозволено больше других,но на все приглашения в интер-клуб,категорчиски отказывался.
Скучно там одному сидеть. В окружении голодных глаз и с ценами на бокал пива в 20 баксов.
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До речі - один вже там , а ще один - в Мінську , тобто - зовсім поруч ...
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Население КНДР - 25 млн чел (инфа от них, а может и меньше)
Население Южной Кореи - 51 млн чел!
Среднестатистический северокореец уже ниже южнокореянки и на 8 см ниже южнокорейца, а так же на 12 кг легче!
И чтобы вы поняли, "легче и ниже" это не тысячелетняя генетическая эволюция северокорейцев, а банальное приспособление организма человека к недоеданиям в детстве!
Чтобы не сдохнуть с голода - надо меньше есть!
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Трамп объявил войну КНДР - Заявление Министра иностранных дел Северной Кореи
Ссылка на Аудионовости
https://www.youtube.com/watch?v=pfnUj4AFSzk
КНДР пригрозила сбивать бомбардировщики США
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Сейчас ложится под куйла, а потом договорится (с подачи Китая) со Штатами
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Це Чиновниця - Тетяна Качаненко. За Кермом - 2,6 Проміля. П'яний За Кермом Злочинець !
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http://an-crimea.ru/page/articles/159952
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А у нас вот 3,5 года горячая война с Россией, гибнут люди,сотни тысяч беженцев вынуждено покинули свои дома, но руководство Украины стыдливо называет ее "АТО" и втихаря ведет торговлю с оккупантом.
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А як , тоді , американським Харантам свій рейтинг піднімати ? Воювати з ким ?
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И кто меня, дурака, за язык дергал
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может сбивать камнем ворон на дереве но не имеет желания
так выпьем за то
что бы возможности совпадали с желаниямичто бы он сдох мудак жирный
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