EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 За рубежом
  3372  74
Все про:война (3293) КНДР (367) США (13485)

 МИД КНДР заявляет, что США объявили войну Северной Корее

кндр

США объявили Северной Корее войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) КНДР.

"Мы имеем право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи", - заявляет ведомство. Глава МИД Северной Кореи допустил, что это будет контрмерой на действия Вашингтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После угроз Трампа "визит ракет" на территорию США неизбежен, - глава МИД КНДР

Напомним, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить Северную Корею.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно пообіцяти рис тим хто арештує та видасть Кім Чен Ина, як зрадника комуністичних ідеалів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для Лысый Сапожник.
А все эти действия кимирсенов

цев,по большому счету и есть шантаж,который можно выразить одной фразой:
Хунта!!! Дай пожрать!
Неоднократно бывал в этой несчастной стране. Кимчек и Раджин освоил как свой дом.
Живет как и расия. Там Москва,а здесь один Пхеньян,как образцово-показательный город.
Остальная страна....в 21-00 свет кирдык. Шторы на окнах запрещены (не хрен скрывать от рабочего класса,чем ты там занимаешься),велосипед или швейная машинка-мечта любого идиота.
Но главное,это пожрать. Заходит судно в порт,а на берегу........
Помните у Соловьева: Похождения Хаджи Нассредина? Это когда он с караваном в Бухару прибыл,а на воротах,приплясывают от нетерпения пограбить,стражники?
Вот и там так же. Только хуже.
Первым делом лезут в продуктовку,тщательно перевешивая продукты. Потом каюты.
А у нас время обеда. И вот в наглую сидят в кают-компании и не уходят. Повар обьясняет им,что мол ему экипаж кормить (экипаж около 20 человек,а их,проверяющих,около сотни!),на,что в ответ: Мол мы просто посидим и посмотрим как вы кушаете.
Тот им,что вы то,все баночки заняли.....
Потом плюнув,ставит кастрюлю с борщом,потом идет за хлебом,когда возвращается......Правильно!!!! Кастрюля пустая. Он чуть не плача,кричит им,там же кипяток был!!! Пока кричит,со столов исчез хлеб их хлебниц. Причем,я первый раз вжизни видел,как на хлеб намазывают горчицу,а потом увидев варенье в розочке......
эх-х,прав был юморист Алвазоров...помните? Ну это: И вот это слово подарочек....
Веселые времена были. подарил переводчику термос и пару буханок хлеба,а вчером его возле пакгауза уже к стеночке ставили. Причем специально,чтоб мы увидели.
Я то старшой был,мне было дозволено больше других,но на все приглашения в интер-клуб,категорчиски отказывался.
Скучно там одному сидеть. В окружении голодных глаз и с ценами на бокал пива в 20 баксов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так главному подстрекателю путлеру Владика не жалко - он уже по ходу смирился шо он китайцам отходит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А давайте Кочмой пульнем по Кацапии,вместо ядерного оружия которое он им отдал,кто за?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всі 5 Харантів , що були в України за останні 26 років можно сміливо туди відправляти !
До речі - один вже там , а ще один - в Мінську , тобто - зовсім поруч ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
є таки в Україні одна п...да, яка постійно підв'язує українського гаранта до Північної Кореї...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На те же, шо и эдю басурина из дыныры. Забористый, все-таки, у кацапов гандж...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як можна оголосити війну , коли між ними і миру ніколи не було ? ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это так Пухлому хочется, типа, смотрите, про меня даже США знают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все что надо знать о КНДР и Южной Кореи:
Население КНДР - 25 млн чел (инфа от них, а может и меньше)
Население Южной Кореи - 51 млн чел!
Среднестатистический северокореец уже ниже южнокореянки и на 8 см ниже южнокорейца, а так же на 12 кг легче!
И чтобы вы поняли, "легче и ниже" это не тысячелетняя генетическая эволюция северокорейцев, а банальное приспособление организма человека к недоеданиям в детстве!
Чтобы не сдохнуть с голода - надо меньше есть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему бы Ыну сразу не высадить в США морской десант... Захватит Америку за пару часов...
МИД КНДР заявляет, что США объявили войну Северной Корее - Цензор.НЕТ 3639
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем палка у дурачка впереди в руках? Китов отгонять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После того, как они американский авианосец протаранят, будут пленных из воды вылавливать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этим они будут разгонять и гарпунить омериганские субмарины класса "лос-анджелес".
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Эта новость в Аудиоформате!

Трамп объявил войну КНДР - Заявление Министра иностранных дел Северной Кореи

Ссылка на Аудионовости

https://www.youtube.com/watch?v=pfnUj4AFSzk

КНДР пригрозила сбивать бомбардировщики США
 показать весь комментарий
Ответить
 
России тоже достанется если будет война.Многие в Европе ждут корейского фронта
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ын - хитрожопый чувырло ещё то...
Сейчас ложится под куйла, а потом договорится (с подачи Китая) со Штатами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они с 1950 в состоянии войны. есть договор о прекращении огня от 1953 года, но та война еще не закончена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2.6 промілє за кермом..... А хто це у нас такий красівий з банди луцешку ?


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лубенська тварь ! зробимо відомою !
Це Чиновниця - Тетяна Качаненко. За Кермом - 2,6 Проміля. П'яний За Кермом Злочинець !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, размечтались, глупенькие и голодные! США им войну объявили. И , небось, хотят успеть поскорее сдаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Завтра чучхенці взнають що вони перемогли в третій світовій, знову висадилися(вночі) на Сонце і виграли черговий чемпвонат Гплактики по футболу ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
навіть покажуть по місцевому ящику, похабно зроблені колажі, як ину вручають Кубок Переможця у ядерній війні разом з трьома мішками сорго для прогодування чучхенців
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У школьника овуляция, срочно нужно "жарить" его
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кукольний театр. У Ина з сраки стирчить рука Пукіна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нифигасе северокорейцы дают! Это только пара самолетов США над ними пролетела.
А у нас вот 3,5 года горячая война с Россией, гибнут люди,сотни тысяч беженцев вынуждено покинули свои дома, но руководство Украины стыдливо называет ее "АТО" и втихаря ведет торговлю с оккупантом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно подсказывать спецслужбам США как устранить тихо и красиво нескольких неадекватов в мире? Работайте без шума и пыли, раз назвались мировым жандармом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нафіга ?
А як , тоді , американським Харантам свій рейтинг піднімати ? Воювати з ким ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
С этим не заржавеет. Но мир реально пошел в разнос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ще не пішов ... Все тільки починається ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нічого собі...Так ти теж вважаєш,що американці воюють з росією на території України?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я вважаю що ти намагаєшся , як завжди , тупо флудити не по темі ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понты колошматят корейцы до определённой поры,на японскую жестокость одно время жаловались,скоро им станет легче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так сбейте, уж нарвитесь так нарвитесь...свин корейский задолбал угрозами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
У ваеннава на руке часы патек-филипп за 6500$. Не верите? А карейский нарот верит, вы присмотритесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Я подвезу быстрее - а то тебя уже расстрельная команда заждалась"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да-да, помним. А еще стабильнасть, долларпавосемь и томущопаслидовный. Хер бы с тем пэцей и его отпрысками, но скиглить по витьку - моветон, не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацап-ну ти зрозумів. благословляю тебе в путь нє блізкую.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот Украина не заявила, что рашка объявила войну Украине....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 


И кто меня, дурака, за язык дергал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Был чмом говорящим, теперь станет молчаливым
 показать весь комментарий
Ответить
 
поехал тов ким - у него нету как у его делда поддержки тов сралина и мао
 показать весь комментарий
Ответить
 
Атомная бомба любые меморандумы перевесит. Интересно какой педераст и куда дел наше атомное оружие?
 показать весь комментарий
Ответить
 
хочет сбивать стратегические бомбардировщики но не имеет возможности

может сбивать камнем ворон на дереве но не имеет желания

так выпьем за то что бы возможности совпадали с желаниями что бы он сдох мудак жирный
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД КНДР заявляет, что США объявили войну Северной Корее
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти