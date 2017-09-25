 На учет в Украине поставлены 1 592 982 переселенца

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минсоцполитики, с начала года получателям помощи выделено 2 млрд 143 млн 108 тыс. грн.
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я знаю несколько семей, выехавших в 2014 и НЕ РАЗУ не съездивших проведать то, что были вынуждены оставить, бросить.
задай себе вопрос - готов ли ты так бы поступить?
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