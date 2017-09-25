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 Общество
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 На учет в Украине поставлены 1 592 982 переселенца

переселенцы

По состоянию на 25 сентября на учет поставлено 1 592 982 переселенца, или 1 285 506 семей из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минсоцполитики, с начала года получателям помощи выделено 2 млрд 143 млн 108 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ЖКХ предлагает Раде выделить 1 миллиард гривен на жилье переселенцам и участникам АТО в 2018 году
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вопрос сложный....
я знаю несколько семей, выехавших в 2014 и НЕ РАЗУ не съездивших проведать то, что были вынуждены оставить, бросить.
задай себе вопрос - готов ли ты так бы поступить?
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чоколядні бібряшки- це те що я знаю вибачте будь ласка ! чоколадні кака.....шки ?
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я, останній раз була у грудні 2014 року дома у Донецьку, речі забирала і все, а зараз там живуть "інтєлігєнтньіє люді із Славянска". Якось так
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Интересно бы узнать по отдельности,сколько с Донбасса,и сколько из Крыма? Из Крыма двое Чубаров и Джамилев?
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Шановний злюка кріт ! і на Вашій вулиці буде свято ! Давай до мене на Черкащину !!!!Тут гарно ! я у тебе побував .побачив трохи.
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Переселенцев пересчитали,а пенсионеров слабо??? Наверняка каждый месяц платят мёртвым душам и дыра в пенсионом растёт.В каком году последний раз была перепись населения???Вот!
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Тепер сидять на допомогу з наших податків в інтернеті і гнівно строчуть ;порохоботи, Україна хіба що через 20 років догонить рівень життя 2013-го, соєві, чому газ дорогий?;

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