 Российский спецназ прибыл в Беларусь

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ, в ходе учения, которое пройдет на одном из полигонов Вооруженных сил Республики Беларусь, между собой будут взаимодействовать подразделения соединений специального назначения ВДВ России и сил специальных операций ВС Беларуси.
Подготовка к учению будет осуществляться с 25 сентября по 8 октября.
5260 46
Беларусь не допустила наблюдателей к общению с личным составом, также существенно отличались тема учений и практические действия, - украинские наблюдатели(31)
Украинские спасатели участвуют в масштабных международных полевых учениях "Босния и Герцеговина-2017". ФОТОрепортаж(4)
Комитет парламента Канады по нацобороне ознакомился с работой канадских инструкторов в Украине, - Минобороны. ФОТОрепортаж(8)
Литовско-польско-украинская бригада в рамках учений "Драгон - 2017" проводит командно-штабную тренировку. ФОТОрепортаж(19)
The Guardian: Глава Антидопингового агентства США призывает МОК отстранить Россию от зимних Олимпийских игр(0)
Резервисты Национальной гвардии завершили активную фазу учений после двухнедельной подготовки. ВИДЕО(12)
В Украине завершились учения Rapid Trident-2017, - Минобороны(6)
беларуским панравицца
Ответить
Ответить
в выгребную яму нужника они прибыли.
на родину, так сказать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати, ты где пропадал?
Ответить
пропадал то в бане, а сейчас комп на модернизации и профилактике, а за ноутом не сильно люблю писать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так рашисти алкаші....
Краще з Зімбабви...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В общем, пошла полная окупация...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить