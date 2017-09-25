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Все про:Беларусь (2795) Россия (72407) спецназ (624) учения (2122)

 Российский спецназ прибыл в Беларусь

россия беларусь

Подразделение специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прибыло в Минск (Беларусь) для участия в совместном тактико-специальном учении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ, в ходе учения, которое пройдет на одном из полигонов Вооруженных сил Республики Беларусь, между собой будут взаимодействовать подразделения соединений специального назначения ВДВ России и сил специальных операций ВС Беларуси.

Подготовка к учению будет осуществляться с 25 сентября по 8 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не допустила наблюдателей к общению с личным составом, также существенно отличались тема учений и практические действия, - украинские наблюдатели
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на кладбище под Псковом проведите.
беларуским панравицца
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Це якась помилка - кацапський спецназ прибув у вальгаллу у 2014 році. Транзитом через ДАП.
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в какую еще Вальгаллу?!!!

в выгребную яму нужника они прибыли.
на родину, так сказать...
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Второй этап тренировки, как будут служить в Беларуси?
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Будут мстить вейшнорийцам за командуещего ВДВ?
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когда кацапы что-то ещё отчебучят...? давно уже не удивляли нас...
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Та чё там?! Масштабность правда не та. Но командующий ВДВ со свитой и генерал кАсапов со свитой - мне вполне.

Кстати, ты где пропадал?
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жаль таких новостей мало подают здесь - больше новостей для наших петриётов...
пропадал то в бане, а сейчас комп на модернизации и профилактике, а за ноутом не сильно люблю писать...
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в общем уйло не оставляет без присмотра бацьку..
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После учений все войска россосиян будут выведены из Беларуси! - говорили они.
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Бєз панікі!!! Шеская помощщщщь- бульбу копати!!
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Московской хунте не поставить на колени Вейшнорийскую Народную Республику.
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Поки усю водяру не вижруть і усєх нє знасілуют-нє...
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рууцкий спицназ ... это корм для мин , не болеее
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Може проблеми з відтворенням народонаселення??
Так рашисти алкаші....
Краще з Зімбабви...
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На троих саабражают?? Третьому вже не наливати, блукає, падлюк
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Ну ось і діждалися зелених чоловічків.І це тільки початок.Слідом і гауляйтер скоро прибуде.Саюзнае гасударство,а фуле...
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А потом и МЧС расеи прибудет... и еще какие-нибудь войска...
В общем, пошла полная окупация...
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После того как толстяк Ын вздрючил ржавого клоуна-понтача Трампа, нефть полезла...

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Ну шо, бацяня, пришли тваи перья мыть и трубы чистить? Кричи неистово - введи!
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Будут тренироваться захватывать Верховный Совет Беларуси "типо чисто местными ополченцами"?
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Бацьке уже сказали, что это его новая служба охраны?
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Лука, а после твоих последних поганок, тебя засранца в Украину уже не впустят, не ростов чай
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