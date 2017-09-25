 Совет ветеранов АТО создан в Киеве, - Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Сегодня в Киеве более 80 организаций участников АТО. Поэтому мы приняли решение сформировать единый коллегиальный орган из ветеранов, с которым будем вести диалог для решения всех необходимых и важных вопросов о выделении земли, компенсаций, предоставления льгот и тому подобное", - заявил Кличко.
Мэр отметил, что в Совет ветеранов АТО войдут 10 районных организаций ветеранов, городская организация и организации, которые занимаются семьями погибших. К Совету могут присоединиться и другие участники АТО.
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А че , нєхілая сінєкура...
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