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 Политика Украины, Киевские новости
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 Совет ветеранов АТО создан в Киеве, - Кличко

кличко

В Киеве сформирован единый коллегиальный орган - Совет ветеранов АТО, который поможет более эффективно взаимодействовать городской власти и ветеранским организациям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня в Киеве более 80 организаций участников АТО. Поэтому мы приняли решение сформировать единый коллегиальный орган из ветеранов, с которым будем вести диалог для решения всех необходимых и важных вопросов о выделении земли, компенсаций, предоставления льгот и тому подобное", - заявил Кличко.

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Мэр отметил, что в Совет ветеранов АТО войдут 10 районных организаций ветеранов, городская организация и организации, которые занимаются семьями погибших. К Совету могут присоединиться и другие участники АТО.

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А этот придурок, В.Кличко, боевик Рыбки, каким местом здесь?
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Не кизди. Рыбка, как это принято у бандюганов, опекал спортсменов. Возил в США Кличко. Хотел продать братьев Дону Кингу, с выгодой для себя. Но Виталика не так легко провести. Братья распрощались с обоими, и Рыбкой и Кингом. Витал сам создал одну из лучших в мире промоутерских фирм - К2 промоушенс. Немцы, под которыми они дрались в первое время, нарушали контракт и братья выиграли суд, став самостоятельными. Уважаю Виталика, за то, что он пример молодым, как сделать самому успешный бизнес и при этом не красть и не убивать
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А до Германии по авторынку на Перова Клички деньги в долг брали? А потом просто забывали их отдавать?
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Если есть хоть какие-то доказательства их нечествности, а не просто вброс, сделай заявление в полицию.
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Какіє ваші доказательства? Та всі у Києві знають, що клічки бандюганами у лихі 90-ті були.В поліцію? Не смішіть! Ви що, в Ізраілі?
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Колись і я читав ті замовні статті. Ніякої правдивої інформації вони не містять. Архіви МВС доступні до огляду. Ніяких кримінальних справ, навіть в якості свідків, за братами не має і не було. Ви тільки дублюєте кацапські замовні вкиди, що з"явилися в кацапській пресі за часи першого Майдану, в 2004 році, коли особистість Віталія уособлювала Україну в світі. Нічого нового з того часу, журналюги на нього не знайшли
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Нююю, шо пиляти будемо??? Скільки баблуїнів виділили???
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Люди пожимающие руку вору, участнику австрийского сговора с олигархами не могут быть честными и у меня есть такое чувство что власть хочет ручными, продажными или попросту подставными фейковыми АТОшниками взять в узду добровольцев.
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Надеюсь это не такие же ветераны как "ветераны ВО", которые за наше бабло прославляют Сталина и рашку?
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счас поналазит в ветераны родычив и знакомых шокосекты будут качать с народа "ДАПАМОГУ" а реальным воинам шоколадный хрен типо чекайте
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Может просто разогнать вато-ветеранов из организаций наподобии "союза ветеранов"?
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Попробуй, по закону. Это кубло ватников типа общественные организации. Ничего им не сделаешь. Считаю правильным, что муниципалитет Киева берет это под свой контроль
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Поможет нам этот совет ветеранов АТО как мертвому горчичники. У них же топоров нету.
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Хочешь убить то то хорошее - создай совет или комиссию...! Работает 100%. Превратятся ветераны АТО в этом совете в обычный скандальный офисный планктон и прикормленных взяточников...
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Та да, вєтєрани аваковскіх рюкзачков, і син"міньминомьотчик", луцика синочок..
А че , нєхілая сінєкура...
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Хотят прикормить и сделать ветеранов АТО ручными... ну-ну..попробуйте....
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Пидалик ручных АТОшников в совет собрал, чтобы к ногтю всех, чтобы не выпендривались в будущем... гавно все это, кто по-фамильно там оказался? Кто их выбирал, было общее голосование?... хрень какая-то....
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Прикормлювати будуть АТОвців, щоби їх захищали від народу, що збереться все одно проти банди бариг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовет ветеранов АТО создан в Киеве, - Кличко
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