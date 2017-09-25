 Мангуш в Донецкой области остался без газа из-за аварии, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на Facebook.
"Как доложил мне Дмитрий Черница, глава Мангушской райгосадминистрации, бригады ремонтников уже выехали на место аварии. По его словам, "Мариупольгаз" уверяет, что обеспечит подачу газа на стратегически важные для Мангуша предприятия и учреждения - школу, детский сад, больницу, хлебокомбинат, мясоперерабатывающий цех и тому подобное. Но население без газоснабжения будет не менее 3 суток. По словам ремонтников, саму аварию они ликвидируют быстро - максимум за день, но минимум два дня нужно для того, чтобы заполнить систему газом", - пишет он.
"По словам Дмитрия Черницы, электричество в Мангуше есть, поэтому в эти дни для приготовления пищи население будет пользоваться электроприборами", - добавил чиновник.
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Это греческое название..... данное греками....
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Украинцы это люди любой национальности...вероисповедания...и происхождения.....
Украинец это тот кто живет в Украине...и любит Украину...
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Если вас интересует современное государство Греция...оно образовалось в 1830 году....
Сама же Греция известна задолго до этого....
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И в чем собственно заключается сакральный смысл в выяснении национальностей тех кто основал города и поселки в Приазовье 300-400 лет назад..??Что измениться от того что вы не нашли в названии Мангуш или Мариуполь славянских корней..??? И что было бы если бы вы их там нашли..??
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Вам для начала стоило бы определится что вы понимаете под слово "украинцы" и "украинец".... в 21-м веке.....
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Перечисляю....
1.Багряному докажешь? Или ряду форумчан, которые готовы выселить неизвестно куда граждан Украины?
Отвечаю.
Ху есть Багряный...и другие форумчане....и почему я им должен что то доказывать....и что имено я дорлжен им доказывать..??
2.Ещё раз. Когда появилось государство Греция? Для вас это набор букв?
Отвечаю...
Когда появилдось современное государство Греция я вам написал...или вас интересуют античные времена..??
3.Когда появилось государство Греция и как назывались те, кто жил в Крыму (россия придумала им название греки)?
Отвечаю..
На первую часть вопроса ответ выше ..на вторую....в Крыму жили люди многих национальностей...и греки в том числе....
Все...более вопросов не было....
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