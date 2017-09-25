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Все про:авария (1182) Газ (8824) Жебривский (604) Донецкая область (4701)

 Мангуш в Донецкой области остался без газа из-за аварии, - Жебривский

жебривский

В Мангуше (Донецкая область) в результате технологической аварии остановлена ​​газораспределительная станция. В результате без газа остались 2664 абонента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на Facebook.

"Как доложил мне Дмитрий Черница, глава Мангушской райгосадминистрации, бригады ремонтников уже выехали на место аварии. По его словам, "Мариупольгаз" уверяет, что обеспечит подачу газа на стратегически важные для Мангуша предприятия и учреждения - школу, детский сад, больницу, хлебокомбинат, мясоперерабатывающий цех и тому подобное. Но население без газоснабжения будет не менее 3 суток. По словам ремонтников, саму аварию они ликвидируют быстро - максимум за день, но минимум два дня нужно для того, чтобы заполнить систему газом", - пишет он.

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"По словам Дмитрия Черницы, электричество в Мангуше есть, поэтому в эти дни для приготовления пищи население будет пользоваться электроприборами", - добавил чиновник.
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Дамбасяни вже мають досвід як обходитись без газу.


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Пытаюсь найти славянские корни в названии Мангуш, но не получается.
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А зачем искать..??

Это греческое название..... данное греками....
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Всі українці на 100 % слов'яни. Чи не так? Якщо ні, то є Багряний.
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Не так....
Украинцы это люди любой национальности...вероисповедания...и происхождения.....
Украинец это тот кто живет в Украине...и любит Украину...
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Багряному докажешь? Или ряду форумчан, которые готовы выселить неизвестно куда граждан Украины?
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Пока я вижу только вашу озабоченность данным вопросом...а у Багряного ее не вижу...
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Його в цій темі навіть немає.Чи побачить він ваші запитання...
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Це не має значення, не він один такий. Багряний це просто приклад точки зору, де шукають етнічно чистого слов'янина.
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Вопрос неадекватен сам по себе...потому ответа на него не будет....
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Так нормально, мне достаточно для понимания как воспринимают исторические штампы.
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Вы историк..?? Сколько трудов написали..?? Где можно прочитать..??
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Кое что писал. Но ссылки давать тут не буду. Ещё раз говорю, что вы не отвечает на мои вопросы.
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Я не вижу вопросов...я вижу наборы букв от вас....не несущие ни какого смысла.....
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Ещё раз. Когда появилось государство Греция? Для вас это набор букв?
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Дебильный вопрос....
Если вас интересует современное государство Греция...оно образовалось в 1830 году....
Сама же Греция известна задолго до этого....
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То есть признали, что название греки не применялось к поселенцам во время поселения на земли теперешней Донецкой области. В Крыму также история.
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Там в приазовье населенных пунктов которые основывали и соотвтетственно называли их греки не мало..... тот же Мариуполь к примеру....
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Самое интересное, что греки это мутное название этих людей.
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Когда появилось государство Греция и как назывались те, кто жил в Крыму (россия придумала им название греки)?
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Какая связь между тем когда появилось государство Греция...и греками которые расселились по миру..???
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А вот тут изучила сами. Название греки до этого расселение к этим людям не поменялось. Но вопрос был к Вам.
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Ваши высказывания сродни высказываниям кацапов..которые утверждают что раньше Украины и украинцев не было.....
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Кацапы приводят точно такие же типа аргументы.....
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Нет...я как раз имею точку зрения абсолютно противоположную и им и вам....

И в чем собственно заключается сакральный смысл в выяснении национальностей тех кто основал города и поселки в Приазовье 300-400 лет назад..??Что измениться от того что вы не нашли в названии Мангуш или Мариуполь славянских корней..??? И что было бы если бы вы их там нашли..??
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Вы не ответили ни на один мой вопрос и продолжаете задавать вопросы. По правде не стоит вам отвечать, но я отвечает лишь один раз. Именно то, что украинцы этнически состоят из разных племён и народов издавна. Теперь жду ответы на мои вопросы.
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И эту "гениальную" мысль вы пытаетесь донести в массы..???
Вам для начала стоило бы определится что вы понимаете под слово "украинцы" и "украинец".... в 21-м веке.....
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Выше написал. Ни одного ответа не получил. Вам бы только допрашивать , но не спорить.
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Выше написаны буквы....
Перечисляю....
1.Багряному докажешь? Или ряду форумчан, которые готовы выселить неизвестно куда граждан Украины?
Отвечаю.
Ху есть Багряный...и другие форумчане....и почему я им должен что то доказывать....и что имено я дорлжен им доказывать..??


2.Ещё раз. Когда появилось государство Греция? Для вас это набор букв?

Отвечаю...
Когда появилдось современное государство Греция я вам написал...или вас интересуют античные времена..??



3.Когда появилось государство Греция и как назывались те, кто жил в Крыму (россия придумала им название греки)?

Отвечаю..

На первую часть вопроса ответ выше ..на вторую....в Крыму жили люди многих национальностей...и греки в том числе....



Все...более вопросов не было....








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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМангуш в Донецкой области остался без газа из-за аварии, - Жебривский
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