 Террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки из минометов калибром 82 мм, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Боевики в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к мирным инициативам, нарушив перемирие на Приморском направлении.
По уточненной информации украинской стороны СЦКК, враг совершил обстрел жилых кварталов населенного пункта Марьинка с использованием минометов калибра 82 миллиметра.
Боевики выпустили по жилым кварталам поселка четыре мины. По предварительным данным, пострадавших среди жителей поселка нет.
Информация о вызванных разрушений уточняется".
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"Информация о вызванных разрушений уточняется".
Не нужно уточнять. Нужно четко и жеско фиксировать. Было-стало. Потом - оперировать фактами , а не "обстреляли". Google, что ли привлеките, либо найдите способ жесткой фиксации событий для будущего.
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