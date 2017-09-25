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Все про:обстрел (6931) Марьинка (527)

 Террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки из минометов калибром 82 мм, - штаб АТО

марьинка

Российские наемники вечером 25 сентября обстреляли жилые кварталы Марьинки из минометов калибром 82-мм

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Боевики в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к мирным инициативам, нарушив перемирие на Приморском направлении.

По уточненной информации украинской стороны СЦКК, враг совершил обстрел жилых кварталов населенного пункта Марьинка с использованием минометов калибра 82 миллиметра.

Боевики выпустили по жилым кварталам поселка четыре мины. По предварительным данным, пострадавших среди жителей поселка нет.

Информация о вызванных разрушений уточняется".

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Там на кожній міні написано шо стріляли саме найомнікі, а не трахтористи з шахтьорами?
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Российских наемников? Нужно четко и неопровержимо - доказать. "Наши - бывшие" - запросто.

"Информация о вызванных разрушений уточняется".

Не нужно уточнять. Нужно четко и жеско фиксировать. Было-стало. Потом - оперировать фактами , а не "обстреляли". Google, что ли привлеките, либо найдите способ жесткой фиксации событий для будущего.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли жилые кварталы Марьинки из минометов калибром 82 мм, - штаб АТО
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