 Экспорт в ЕС за 7 месяцев вырос на 26%, - замглавы Минэкономразвития Микольская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская в интервью УНИАН.
"Экспорт товаров в страны ЕС за 7 месяцев текущего года составил 9,5 миллиардов долларов и увеличился на 2 миллиарда, а если в процентном отношении - практически на 26%", - информирует она.
По ее словам, доля ЕС среди торговых партнеров Украины составляет 40%.
"Украинские компании становятся в цепочки добавленной стоимости, поставляя на территорию Европейского Союза запчасти либо другие составляющие, которые в ЕС используются для производства готовой продукции. Одним из наиболее ярких показателей является автомобильный кластер, некоторые виды первичной переработки овощей и зерновых", - сказала Микольская.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Экспорт является гарантией независимости Украины", - замглавы Минэкономразвития Микольская
"Экспорт готовой продукции из Украины в страны ЕС увеличился на 18,4%. Некогда единичные случаи поставок готовой продукции и выхода на европейские рынки новых товаров стали тенденцией. Рост поставок происходит по многим группам товаров, включая котлы, машины, аппараты, механические устройства, мебель, одежду, изделия из черных металлов, продукцию первичной переработки пищевой промышленности", - отметила она.
"В целом за 7 месяцев увеличение экспорта по 44 несырьевым товарным группам принесло почти 500 миллионов долларов. Если посмотреть, где мы больше всего выросли по несырьевым товарам, это электрические машины и оборудование, мебель, пищевая промышленность, изделия из черных металлов, плавучие морские и речные средства", - рассказала Микольская.
683 31
Украина готовит против России иск в ВТО, касающийся ограничений на ввоз продовольственных товаров, - Микольская(174)
"Российские производители не могут обойтись без украинских продуктов", - замглавы МЭРТ Микольская о росте торговли с РФ(151)
"Экспорт является гарантией независимости Украины", - замглавы Минэкономразвития Микольская(26)
США продлили соглашение об отмене экспортной пошлины на трубы из Украины(18)
Украина из-за торговой агрессии России потеряла в 2016 году $1 млрд экспорта, - Микольская(25)
Экспорт украинской продукции в Евросоюз растет, - торговый представитель Микольская(66)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Опровергни официальную государственную статистику дав более объективную и достоверную. Тогда я соглашусь.
А называть белое черным и наоборот может и ребенок.
Ответить
Ответить
Мы канешно живём в вечном антагонизме с властью, но зачем же обсирать успехи?!
Они ж у нас тоже какие-то присутствуют... И благо, шо они у нас присутствуют.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Рабочие на укр заводе производят товар на експорт в европу и получают за енто
зарплату в 20 раз меньше, чем в европе.
даешь больше експорт укр товаров в эвропу!!!!!
Ур-р-ра.
пабеда-а-а гройсмана, рост экономики,..бе-пе-пе-пе -слава!!!!!!!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Кто знает - расскажите пожалуйста. Какую-то баржу ЕС купил?
Ответить
Ответить
Ответить
И это без Запорожстали Криворожстали, Мариупольских заводов им.Ильича,Азовстали,а также крупнейших заводов НКМЗ,СКМЗ,Мотор-Сич и тд.,вы верите дураку Илларионову?
Ответить
Ответить
Ответить