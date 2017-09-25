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 Экономика
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Все про:статистика (403) экспорт (544) Евросоюз (12161) Микольская (51)

 Экспорт в ЕС за 7 месяцев вырос на 26%, - замглавы Минэкономразвития Микольская

микольская

За 7 месяцев 2017 года экспорт украинских товаров в страны ЕС вырос более чем на четверть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская в интервью УНИАН.

"Экспорт товаров в страны ЕС за 7 месяцев текущего года составил 9,5 миллиардов долларов и увеличился на 2 миллиарда, а если в процентном отношении - практически на 26%", - информирует она.

По ее словам, доля ЕС среди торговых партнеров Украины составляет 40%.

"Украинские компании становятся в цепочки добавленной стоимости, поставляя на территорию Европейского Союза запчасти либо другие составляющие, которые в ЕС используются для производства готовой продукции. Одним из наиболее ярких показателей является автомобильный кластер, некоторые виды первичной переработки овощей и зерновых", - сказала Микольская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Экспорт является гарантией независимости Украины", - замглавы Минэкономразвития Микольская

"Экспорт готовой продукции из Украины в страны ЕС увеличился на 18,4%. Некогда единичные случаи поставок готовой продукции и выхода на европейские рынки новых товаров стали тенденцией. Рост поставок происходит по многим группам товаров, включая котлы, машины, аппараты, механические устройства, мебель, одежду, изделия из черных металлов, продукцию первичной переработки пищевой промышленности", - отметила она.

"В целом за 7 месяцев увеличение экспорта по 44 несырьевым товарным группам принесло почти 500 миллионов долларов. Если посмотреть, где мы больше всего выросли по несырьевым товарам, это электрические машины и оборудование, мебель, пищевая промышленность, изделия из черных металлов, плавучие морские и речные средства", - рассказала Микольская.
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Скоро все, что можно, будут гнать из Украины на экспорт, чтобы побольше бабла отхватить, а в это время ЦЕНЫ на эти товары (в т.ч. и на жрачку) НЕПОМЕРНО ВЫРАСТУТ для украинского народа.
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Вся продукция из Украины идёт Путлерским шакалам типа братанам
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Та да... Від *Росшенок* щоб них нчо не злиплося,...
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ніяк не про Україну. про вас недолугих порохоботів. і про президента брехуна. достатньо ?
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сонячник , ліс , зерно (на фураж) ...стовпи українського "експорту"
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Ну под такую радостную новость можно цены поднять.
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Насколько упала торговля между Украиной и РАБссией в 2014 году,можно найти в "Новой газете" Дмитрия Муратова думаете с тех пор она возросла до Небес:
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За январь-май 2017 года экспорт товаров в Россию вырос на 33,2% - до 1,596 млрд долл. (9,3% общего объема), импорт товаров из РФ вырос на 44,8% - до 2,473 млрд долл. (13,3% в общем объеме). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
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Да-да, ваши доказательства не доказательства.
Опровергни официальную государственную статистику дав более объективную и достоверную. Тогда я соглашусь.
А называть белое черным и наоборот может и ребенок.
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Про Чернобыль прочитай в 1986 году,сколько киловат-часов отправили за Бугор.Ахнешь.Станция стоит а мы пашем..
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Это хорошо. Это позитивно.
Мы канешно живём в вечном антагонизме с властью, но зачем же обсирать успехи?!
Они ж у нас тоже какие-то присутствуют... И благо, шо они у нас присутствуют.
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цену на любую продукцию поднимают нефтетрейдеры на мировых биржах,,продавцы оптово-розничных баз по продаже стройматериалов,продуктов питания и владельцы супермаркетов по итогам поставок продукции,причем каждое утро цена скачет больше меньше на то или иное изделие.... .
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Уже заметили. Цены внутри выросли выше гейропейских.
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25.08.16 13:32 Украина будет сотрудничать со спецпредставителем РФ Ливановым для снятия торговых ограничений, - Микольская
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Сыр и масло с моего предриятия на РАБссию не отправляю уже третий год.Сказочники блин
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Да и польза какая от ентаго експорта??

Рабочие на укр заводе производят товар на експорт в европу и получают за енто
зарплату в 20 раз меньше, чем в европе.

даешь больше експорт укр товаров в эвропу!!!!!

Ур-р-ра.

пабеда-а-а гройсмана, рост экономики,..бе-пе-пе-пе -слава!!!!!!!!!!!
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Хрен вам кацаКрысы,а не торговлю под Санкциями.
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в Украине работает Финансовая полиция США.Болваны блин...
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"Если посмотреть, где мы больше всего выросли по несырьевым товарам, это...,..., плавучие морские и речные средства", - рассказала Микольская."

Кто знает - расскажите пожалуйста. Какую-то баржу ЕС купил?
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Пусть батут статистику в разрезе... сырьё, а не готовый продукт. Лес и тд
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Грузия обогнала Украину .А.Илларионов.вчера.юТуб.
И это без Запорожстали Криворожстали, Мариупольских заводов им.Ильича,Азовстали,а также крупнейших заводов НКМЗ,СКМЗ,Мотор-Сич и тд.,вы верите дураку Илларионову?
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Яким боком ви шановна до цього. Статистику чітаєте, більш займатись нічім, навіть попри ваші рогатки люди щось та продають у Европу.
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Вангую в цій темі купу коментів жопоблоківців. ;Все пропало;, При Янику було хороше!; і тому подібне.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭкспорт в ЕС за 7 месяцев вырос на 26%, - замглавы Минэкономразвития Микольская
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