 "Укринмаш" опроверг поставки оружия в Южный Судан - не было получено экспортной лицензии

"Контракт был подписан и не выполнен, и не состоялся, и не состоится... договор был ничтожным и не состоялся. Не было получено экспортной лицензии", - сказал представитель компании изданию "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
Про его словам, "не было никакого движения товаров, не поступали деньги и т.д."
Представитель "Укринмаш" отметил, что опубликованные Amnesty International документы не подтверждают поставки. "Эти документы всегда предшествуют договоренностям, или запросам", - сказал собеседник.
Также он сказал, что Amnesty International обращались летом к фирме с запросом и получила все ответы по этим контрактам.
Также в "Укринмаш" указали, что "Южный Судан не находится под санкциями, которые запрещают поставлять оружие".
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25.09.2017
Снова понедельник, снова Блогер.ФМ и снова «Реплики со шкафа» - обзор той немыслимой и разноцветной ---ни, что наворотили беспокойные людишки за прошедшую неделю.
Минувшая неделя была насыщена событиями до предела, все старались, как могли. А могли по-разному. Порошенко, например, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН выступил с блестящей речью при полной поддержке дружественных государств и за несколько дней умудрился встретиться с президентами Финляндии, Польши, Австрии, Словакии, Болгарии, Франции, Турции, с президентом, вице-президентом и государственным секретарем Соединенных Штатов, с премьер-министром Канады и с Верховным представителем Европейского Союза.
Я не аналитик и не политический обозреватель, поэтому все то, что происходило на Генассамблее, я опишу двумя словами - ------и Россию. Некоторые даже ногами. Это делали почти все, и делали с удовольствием. Чемпионами стали Даля Грибаускайте, Майк Пенс и наш дядько Петро. Российская делегация во главе с печальной мидовской лошадью Лавровым демонстративно покинула зал Ассамблеи во время их выступления, ну и правильно со всех точек зрения, потому что ректальными взрывами направленного действия можно было разметать всю ООН далеко в космос.
А пока российская делегация цокала копытами на выход, Грибаускайте прицельно расстреливала их сутулые спины словами, которые когда-нибудь войдут в учебники истории: «Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются в Украине и вдоль восточной границы НАТО.
Россия репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению.
Несмотря на особую ответственность, которую наложили на РФ, - защита международного мира в качестве постоянного члена Совета безопасности - Россия нарушает устав ООН. Она напала на Грузию, незаконно аннексировала Крым и напрямую участвует в войне на востоке Украины.
Снова и снова у нас нет смелости, чтобы обеспечить соблюдение правил, которые мы сами создаем. Мы рисуем красные линии на песке, а затем делаем вид, что их не существует. Мы должны перестать быть пассивными наблюдателями и начать называть вещи своими именами.
Какой смысл говорить о безопасности, если главный террорист имеет право голоса в ООН?
Мы должны изменить ООН». Если бы слова могли испепелять, на месте одной нелепой громоздкой бородавки на теле планеты уже дымился бы обугленный кратер.
Порошенко осталось только дострелить то, что еще дергалось после выступления Грибаускайте, что он и сделал: снова поднял тему миротворцев и попросил ввести их на Донбасс, при этом потребовал исключить россиян, как агрессоров, из миротворческого контингента; привел доказательства российской агрессии, в том числе с трибуны показал паспорта ихтамнетов; назвал фамилии политзаключенных и обвинил Россию в затягивании обмена пленными; призвал провести всестороннее независимое расследование по скандалу с северокорейскими ракетами; попросил признать Голодомор геноцидом украинского народа.
На мой взгляд, контрольным выстрелом от Порошенко стала фраза: «Россия не является тем государством, которое делает свой взнос в международную безопасность. Россия является наибольшей угрозой международной безопасности. Сегодня Россия - единственная страна, которая имеет конфликт, замороженный или устойчивый, практически со всеми своими соседями».
А вишенкой на тортик стала Декларация о реформе ООН, которую поддержали 128 стран-участниц, подписанная лидерами 30 ведущих государств. Основополагающий пункт реформирования ООН - отмена права вето стран-основательниц. Именно право вето было чем-то вроде стоп-крана для пьяного в сопли русского пассажира, едущего в скоростном поезде. Захотел поссать в тайге - дернул, и плевать на то, что вагоны чуть не сошли с рельсов и пассажиры посыпались горохом с полок. Кстати, показательным моментом стало то, что в момент обсуждения, быть или не быть стоп-крану, этого вечно сущего в тайге пассажира не оказалось в поезде. Билетов не досталось.
Кроме того, Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018», предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах. Проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил. Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства, как радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.
Тем временем, пока Порошенко сбивал постолы и стирал посохи в странствиях, дергал за фалды уставший от Украины Запад и приставал к президентам, в Украине вирувало життя, как в капле говняной воды под микроскопом.
Вот например Олег Березюк, гнида вкрадчивая, поделился с народом мыслью о том, что миротворцы на Донбассе - это свидетельство слабости Украины. Если, не отходя от кассы, вспомнить слова его однопартийной самки женщіни-Сироїда о том, что украинская армия воюет на Донбассе незаконно, Донбасс лучше отдать, а Минск послать в жопу, сразу возникает… Да ничего уже не возникает, кроме брезгливой усталости. Даже вопросов уже не осталось, разве что только один все никак не покидает мысли: что это, умственная отсталость и полная деградация вкупе со звериным стремлением дорваться до корыта или уже неприкрытая, осознанная работа на врага? Хотя даже этот вопрос исчезает после интервью львовского недомэрка и по совместительству лидера партии «Сцювамвочі» Андрея Садового мордорским средствам массовой диффамации, в котором он из желания уязвить Порошенко до------ся до того, что Путин на самом деле не плюгавый карлик с писюном поперек лысины, а со всех сторон четкий пацан и вообще авторитет в законе, просто не все об этом говорят, стесняются очень, только Андрійко наш смелый, взял вот и сказал, не забоялся.
И вообще на минувшей неделе народні ̶з̶а̶с̶р̶а̶н̶ц̶і̶ обранці стартанули так лихо, фиг остановишь: в желании как можно дольше оттягивать принятие реформаторских законопроектов (в частности, судебную и пенсионную реформы) сначала заспамили парламент тысячами припезденных поправок, каждую из которых нужно рассмотреть и проголосовать, а когда парламент захлебнулся - вообще забили на сессии. В пятницу количество депутатов в зале рухнуло до рекордной отметки в 30 человек.
Можно ли удивляться при таком ------ом подходе новостям, когда судья, задержанная за получение взятки, идет с чемоданом денег к прокурору, предварительно прочитав «Отче наш», и ее задерживают снова, уже за дачу взятки? Можно ли удивляться, что после трех лет следствия фигурантов по «делу 2 мая» в Одессе отпускают из зала суда? Что отпустили экс-беркутовца Лободу и что Неля Штепа теперь будет красить кудри в блонд не в СИЗО, а дома?
А есть ли что-то в этой жизни хорошее, Монова, спросит читатель в тоске. Конечно же, есть, отвечу я. Во-первых, если в конце вам стало плохо, тогда читайте сначала, там хорошо. Во-вторых, похоже, что бабеАнгеле никуда от Украины не деться: железная канцлерин снова будет лохматить Бундестаг и отвешивать щелбаны -----. Наши искренние конгратуляции фрау Меркель.
Это все на сегодня.
Шануймося.
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41 мин. · Киев ·
Кому тут самоскид дежавю відвантажити?
Так виглядав Twitter одного з головних ЛОМ-порохоботів в 2013 році.
Нічого не нагадує? 😁
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Сильно наши оборонные отрасли прижаты щас повышенным контролем Запада, шобы так рисковать и идти на такие стрёмные аферы.
Дураков канешно дохуя, но самоубийц среди их ничтожно мало.
Кацапский фейк - ничего более.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/06/28/6967670/
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Не верю я в эту хуйню(поклёп)! Ибо если это так, то этих керующих там тварей, надо жарить на медленном огне. Шобы их визги были слышны во всех уголках Украины!!!
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Просто это еще раз подтверждает что Порошенко ведет с США и Западом двойную игру и эта игра для него очень плохо закончится
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22.09.2017 21:46
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Следственная группа ООН в своем отчете сообщила, что Украина в 2014 году поставила оружие властям Южного Судана, ответственным за военные преступления и геноцид, сообщает Foreign Policy (это ссылка на http://foreignpolicy.com).
В ходе гражданской войны, которая началась в Южном Судане в 2013 году, правительство этой страны направило нефтяные доходы на покупку боевых вертолетов в Уганде и Украине. В 2014 году, в самый разгар войны на востоке Украины, Украина продала суданцам 830 легких пулеметов, 62 тяжелых пулемета и подписали договор о поставках ударных вертолетов Ми-24.
Общая сумма контракта с запорожской компанией "Мотор Сич" составила $42 млн, при этом комиссия ООН признала цену на вертолеты "раздутой". В настоящее время у Южного Судана уже есть три Ми-24, ожидается поставка четвертого вертолета с Украины
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Фейсбук Amnesty International Ukraine
https://www.facebook.com/amnestyua/posts/10155278876958978
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пиши вже на своїй хуйловській
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ти дуже поганий учень
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Так, что шляпы? Что нечего суданцам поставить и для страны денюшку заработать? Если для страны, а "кармана? И как вы там собираетесь - шляпы, украинский рынок вооружений и не плохой, дальше продвигать? Шо арефметика не сходиться? Чи якись кволи?
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