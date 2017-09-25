 С момента оккупации Крыма 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, - ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".
Авторы отмечают, что с момента оккупации пропали без вести десятки людей, большинство жертв были освобождены похитителями через несколько часов или несколько дней, однако местонахождение некоторых до сих пор неизвестно. Больше всего насильственных исчезновений произошло в марте 2014 года, когда как минимум 21 человек был похищен в Крыму.
"УВКПЧ документально зафиксировало 10 случаев, в которых исчезнувшие лица до сих пор числятся пропавшими без вести. Это 6 крымских татар, 3 этнических украинца и 1 лицо русско-татарского этнического происхождения; все - мужчины. Семеро пропали в 2014 году, 2 - в 2015 году, 1 - в 2016 году", - сказано в документе.
Из десяти указанных дел о пропавших без вести по состоянию на 12 сентября уголовное расследование продолжается только по одному. "Следствие по 6 делам приостановлено по причине невозможности установить подозреваемых, а по 3 делам никакие следственные действия не проводились, поскольку об исчезновениях, как утверждается, никто не заявлял", - говорится в докладе.
В 5 случаях, по словам авторов, свидетели заявили о возможной причастности к похищениям должностных лиц "государственных органов", поскольку они видели, как жертв похитили мужчины, одетые в форму, похожую на форму "органов государственной безопасности" или "крымской самообороны".
Как сказано в докладе, среди обстоятельств, которые могут свидетельствовать о политических мотивах остальных 5 случаев, - личности жертв, являвшихся проукраинскими активистами или имевших связи с Меджлисом крымскотатарского народа.
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