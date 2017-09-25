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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Беларусь (2795) Минобороны (5387) учения (2122)

 Беларусь не допустила наблюдателей к общению с личным составом, также существенно отличались тема учений и практические действия, - украинские наблюдатели

беларусь учения 2017 запад

Та часть совместного российско-белорусских стратегических учения "Запад 2017", к наблюдению за которой были допущены международные наблюдатели, была лишь "условно открытой", где не было предоставлено возможности представителям от приглашенных государств убедиться в соответствии заявленных целей учений действительным формам и способам применения войск Республики Беларусь и Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается: "К такому выводу пришли украинские наблюдатели, в соответствии с положениями Венского документа 2011 года и по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября 2017 приняли участие в наблюдении за военной деятельностью на территории Республики Беларусь при проведении этапа практических действий войск (сил) в рамках совместного стратегического учения "Запад 2017".

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"Наблюдение проходило на полигонах "Борисовский", Минская область, "Осиповичи", Могилевская область, "Домановский" и "Ружанский", Брестская область. Посещение полигонов "Лепельский" и "Лосвидово", а также участков местности "Дретунь" и Глубовского района Витебской области не проводилось. Открытость Республики Беларусь была условной (запрограммированной). Наблюдатели не смогли убедиться в истинных намерениях при отработке форм и способов применения войск Республики Беларусь и Российской Федерации", - сообщает Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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По заключению представителей Вооруженных Сил Украины, принимающая сторона игнорировала предусмотренную ВД-2011 возможность общения наблюдателей с личным составом белорусских и российских подразделений. Кроме того, белорусской стороной было отказано в посещении мест временной дислокации воинских частей и подразделений СБ и РФ в полевых лагерях.

"Тема учений и практические действия привлеченных воинских частей и подразделений значительно отличались. Оборонная тематика учений течение их проведения не соответствовала замыслу. Военные части и подразделения выполняли наступательные действия, наносили поражение противнику в районах сосредоточения, на аэродромах и маршрутах выдвижения, - говорится в сообщении Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В наблюдении за учениями участвовали по два представителя от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Украины и Эстонии".

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не-не-не...Чачня&Беларусь...Вас не правильна инфармиравали..адинарот!...вместе с гор спустились(с)...Ляксанр Рыгоравич Лукашенка.
Беларусь не допустила наблюдателей к общению с личным составом, также существенно отличались тема учений и практические действия, - украинские наблюдатели - Цензор.НЕТ 5895
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Военные части и подразделения выполняли наступательные действия, наносили поражение противнику в районах сосредоточения, на аэродромах и маршрутах выдвижения


Странно... По факту результатом этих наступательных действий явилось полное и безоговорочное превосходство Вейшнории.
Источник:https://censor.net.ua/n456804
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Наши поздравления Вейшнории. Не количеством, а умением. Суворов
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Вейшнория же ещё и партизанит - так счёт ещё не окончательный.

Вот вчера же писали, какую то путинскую сосалку в погонах хенерала подогрели, но за много -сгорел.
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ну да. У Вейшнории потерь ноль, что в технике, что в живой силе, а у кацапов и танк, и бомбардировщик., и РЭБ с расчетом... даже ВМС Вейшнории фрегат повредили, но баржа с баранами не подоспела, и фрегат остался на плаву. А жестокие вейшнорцы даже генералов в плен не брали.
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Вейшнории, не простит картохафилам, по этому и молчат
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Кто бы сомневался...
Есть какое-то количество беларусов, как и кацапов - которые "за нас". Ну и шо? Если всё остальное многочисленное кодло готово нас сожрать живьём!
Нехер им верить! Это кацапские братья, то нехай и горят в огне и презрении вместе с ими.
Американцы, немцы, французы, итальянцы,... - нам братья! Но ни как не беларуско-кацапская бешеная стая.
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Ну и шо? А некоторые "батюшки" своих прихожан ебут! Шо с этого то?
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А белорусские и русские наблюдатели за учениями "Быстрый Трезуб " ,всем довольны?
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а их на наши учения не пустим так и поквитаемся
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Украина должна избавиться от иллюзий про дружбу и добрососедство беларусской власти.
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***
Если в современной России боевой вертолёт на учениях... лупит по гражданским,
то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.
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Учения закончились успешно ! Только партизаны этого еще не знают.
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Беларусь постепенно теряет суверинитет. Последнчч потеря - беларусо-российская граница.
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если по всей границе беларуси и рашки уже сегодня разместить войска оон, то мир будет другим. а сделать это завтра - уже поздно.
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Ми уже втягнулись, а бульбашам ще тільки прийдеться починати з орками воювати. Там усе буде по іншому. Здається мені, що почнеться з підриву бойових ешелонів з кацапами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь не допустила наблюдателей к общению с личным составом, также существенно отличались тема учений и практические действия, - украинские наблюдатели
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