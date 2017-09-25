 Беларусь не допустила наблюдателей к общению с личным составом, также существенно отличались тема учений и практические действия, - украинские наблюдатели

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службе Минобороны.
В сообщении отмечается: "К такому выводу пришли украинские наблюдатели, в соответствии с положениями Венского документа 2011 года и по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября 2017 приняли участие в наблюдении за военной деятельностью на территории Республики Беларусь при проведении этапа практических действий войск (сил) в рамках совместного стратегического учения "Запад 2017".
"Наблюдение проходило на полигонах "Борисовский", Минская область, "Осиповичи", Могилевская область, "Домановский" и "Ружанский", Брестская область. Посещение полигонов "Лепельский" и "Лосвидово", а также участков местности "Дретунь" и Глубовского района Витебской области не проводилось. Открытость Республики Беларусь была условной (запрограммированной). Наблюдатели не смогли убедиться в истинных намерениях при отработке форм и способов применения войск Республики Беларусь и Российской Федерации", - сообщает Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
По заключению представителей Вооруженных Сил Украины, принимающая сторона игнорировала предусмотренную ВД-2011 возможность общения наблюдателей с личным составом белорусских и российских подразделений. Кроме того, белорусской стороной было отказано в посещении мест временной дислокации воинских частей и подразделений СБ и РФ в полевых лагерях.
"Тема учений и практические действия привлеченных воинских частей и подразделений значительно отличались. Оборонная тематика учений течение их проведения не соответствовала замыслу. Военные части и подразделения выполняли наступательные действия, наносили поражение противнику в районах сосредоточения, на аэродромах и маршрутах выдвижения, - говорится в сообщении Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В наблюдении за учениями участвовали по два представителя от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Украины и Эстонии".
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Странно... По факту результатом этих наступательных действий явилось полное и безоговорочное превосходство Вейшнории.
Источник:https://censor.net.ua/n456804
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Вот вчера же писали, какую то путинскую сосалку в погонах хенерала подогрели, но за много -сгорел.
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Есть какое-то количество беларусов, как и кацапов - которые "за нас". Ну и шо? Если всё остальное многочисленное кодло готово нас сожрать живьём!
Нехер им верить! Это кацапские братья, то нехай и горят в огне и презрении вместе с ими.
Американцы, немцы, французы, итальянцы,... - нам братья! Но ни как не беларуско-кацапская бешеная стая.
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Если в современной России боевой вертолёт на учениях... лупит по гражданским,
то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.
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