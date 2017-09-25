 Евродепутаты призывают Россию освободить Сущенко и других украинских политзаключенных

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в обращении группы депутатов трех фракций Европарламента.
"Дело Романа Сущенко, который до 30 сентября ожидал решения суда, является одним из вопросов значительного беспокойства со стороны депутатов Европарламента", - сказано в документе.
Депутаты обращают внимание, что, по результатам исследований международных организаций, дела других украинских политзаключенных - в частности, Олега Сенцова и Александра Кольченко - также сфабрикованы.
Европейские политики напоминают о том, что переговоры между Россией и Украиной по делу освобождения политзаключенных были заморожены еще в конце мая 2016 года. "С тех пор ни один заключенный не был освобожден или обменен. Такую ситуацию мы расцениваем как торможение процесса реализации Минских договоренностей, в частности, 5-й, 6-й и 7-й статей этого соглашения", - подчеркивают евродепутаты.
"Освобождение Романа Сущенко дает шанс на возобновление возможных переговоров, которые касаются вопросов обмена, а также на возобновление переговорного процесса по другим гуманитарным вопросам, предусмотренным Минскими договоренностями", - говорится в обращении.
Депутаты Европарламента обращают внимание на необходимость "интенсивного и детального мониторинга ситуации", которая сложилась вокруг украинских политзаключенных.
В этом контексте европейские политики призывают РФ освободить Сущенко из Лефортовского СИЗО и дать ему возможность безопасно вернуться в Украину. Они также настаивают на ускорении комплексного и объективного расследования дел украинских политзаключенных, а также обеспечении надлежащих условий для международного мониторинга в местах содержания политзаключенных, в частности, наблюдения за их физическим и психическим состоянием. Кроме того, депутаты Европарламента просят поддержать возобновление переговоров о реализации 5-й, 6-й и 7-й статей Минских договоренностей во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы.
Обращение, которое адресуется, в частности, генеральному секретарю Советы Европы Турбьерну Ягланду, подписали депутаты от Европейской народной партии - Михал Бони, Павел Свобода, Эдуард Кукан, Карлос Коэльо, Тунне Келам, Михаэль Галлер, от Альянса европейских консерваторов и реформистов - Хельга Стивенс, Марк Демесмакер, Моника Маковей, от фракции Зеленых - Ребекка Хармс.
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ПРИЗЫВАЮТ!!!
Это вам не какие-то там озабоченности и обеспокоенности.
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ВВС : "КНДР назвала слова Трампа о Ким Чен Ыне объявлением войны"
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