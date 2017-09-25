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 Политика Украины
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 Евродепутаты призывают Россию освободить Сущенко и других украинских политзаключенных

европарламент

Российские власти должны освободить украинского журналиста Романа Сущенко, а также начать переговоры по освобождению остальных украинских политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в обращении группы депутатов трех фракций Европарламента.

"Дело Романа Сущенко, который до 30 сентября ожидал решения суда, является одним из вопросов значительного беспокойства со стороны депутатов Европарламента", - сказано в документе.

Депутаты обращают внимание, что, по результатам исследований международных организаций, дела других украинских политзаключенных - в частности, Олега Сенцова и Александра Кольченко - также сфабрикованы.

Европейские политики напоминают о том, что переговоры между Россией и Украиной по делу освобождения политзаключенных были заморожены еще в конце мая 2016 года. "С тех пор ни один заключенный не был освобожден или обменен. Такую ситуацию мы расцениваем как торможение процесса реализации Минских договоренностей, в частности, 5-й, 6-й и 7-й статей этого соглашения", - подчеркивают евродепутаты.

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"Освобождение Романа Сущенко дает шанс на возобновление возможных переговоров, которые касаются вопросов обмена, а также на возобновление переговорного процесса по другим гуманитарным вопросам, предусмотренным Минскими договоренностями", - говорится в обращении.

Депутаты Европарламента обращают внимание на необходимость "интенсивного и детального мониторинга ситуации", которая сложилась вокруг украинских политзаключенных.

В этом контексте европейские политики призывают РФ освободить Сущенко из Лефортовского СИЗО и дать ему возможность безопасно вернуться в Украину. Они также настаивают на ускорении комплексного и объективного расследования дел украинских политзаключенных, а также обеспечении надлежащих условий для международного мониторинга в местах содержания политзаключенных, в частности, наблюдения за их физическим и психическим состоянием. Кроме того, депутаты Европарламента просят поддержать возобновление переговоров о реализации 5-й, 6-й и 7-й статей Минских договоренностей во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы.

Обращение, которое адресуется, в частности, генеральному секретарю Советы Европы Турбьерну Ягланду, подписали депутаты от Европейской народной партии - Михал Бони, Павел Свобода, Эдуард Кукан, Карлос Коэльо, Тунне Келам, Михаэль Галлер, от Альянса европейских консерваторов и реформистов - Хельга Стивенс, Марк Демесмакер, Моника Маковей, от фракции Зеленых - Ребекка Хармс.

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Вот это дают?!

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Это вам не какие-то там озабоченности и обеспокоенности.
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было бы лучше...а то ..и конкретное наказание. В этом вы правы, сегодня только призывами ничего не добьешься.
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5 минут назад.

ВВС : "КНДР назвала слова Трампа о Ким Чен Ыне объявлением войны"
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А уничтожение американского истребителя, бомбардировщика и авианосца - это что?
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МИД КНДР пригрозил сбивать самолёты США за пределами границы КНДР.
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Пхеньян обвинил президента США Дональда Трампа в объявлении войны. Это резкое заявление сделал МИД Северной Кореи вскоре после того как у границы страны пролетели американские бомбардировщики.
Новые угрозы в адрес Соединённых Штатов прозвучали из Северной Кореи. Там сочли, что Вашингтон объявил войну Пхеньяну. Руководство КНДР рассмотрит все варианты ответа на действия США, заявил глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо. Цитата по Рейтер: «Весь мир должен прекрасно понимать, что именно США первыми объявили войну Северной Корее». Министр добавил, что у Пхеньяна «есть право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они находятся за пределами нашего воздушного пространства». Заявления сторон становятся всё резче. «Человек-ракета, который собрался угробить свой народ», - так сказал Трамп о северокорейском лидере. Тот же назвал хозяина Белого дома «слабоумным стариком». Глава северокорейского МИДа с трибуны ООН отозвался о Трампе как о психически больном человеке, президент США в ответ заявил, что лидер КНДР и его министры «долго не протянут». Американские стратегические бомбардировщики в субботу пролетели у границ КНДР. Пхеньян на это пригрозил ракетным ударом по США. А накануне в КНДР распространили коллажи с двумя уничтоженными военными самолётами США и авианосцем.
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призывать нужно арестовав имущество ваты у себя в странах, а после уж менять на заключённых - орда понимает бартер.....
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Говорят Сенцова по беспределу "опустили" в СИЗО теперь он заседает у параши.... Информация не проверенная, но конечно грустно если кацапы такими методами ломают политических. Ганьба!!! Олег держись там...........
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Они всё призывают и призывают и не видят,что те ничего не слышат.А использовать активнее другие меры не пробовали???
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