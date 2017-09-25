 Языковые квоты на местных радиостанциях Украины перевыполняются на 20%, - Костинский. (Инфографика)

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.
"Доля песен на государственном языке в среднем по стране составляет 45%. На данный момент локомотивами популяризации песен на украинском являются Ривненская (82%), Тернопольская (81%), Ивано-Франковская (59%), Сумская (58%), Львовская и Николаевская (50%) области", - написал чиновник.
"Донецкая и Одесская области ломают все стереотипы - они являются лидерами среди радиостанций восточного и южного регионов Украины со средним показателем 40%", - отметил Костинский.
Согласно прогноза Нацсовета в 2018 году средний показатель по украинским песням увеличится еще на 5% - до 50%.
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В 2018 году в оккупированном Крыму появятся еще 8-10 украинских телеканалов, - Нацсовет(14)
В течение года сигналом украинского ТВ и радио будет охвачена вся "линия разграничения" и оккупированный Донецк, - Костинский(54)
Нацсовет проверит харьковский телеканал из-за сюжета о признании аннексии Крыма, - Костинский(12)
Радио "Армия FM" вскоре сможет вещать за пределы АТО, - Костинский(10)
Канал "Дождь" явно не по вкусу холуятнику с Банковой - журналист(0)
На админгранице с Крымом проходит "радиодуэль" с оккупантами, по правилам, которые мы устанавливаем, - Костинский(17)
Радиоиндустрия в целом выполняет закон о квотах, - член Нацсовета Костинский(3)
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Гулять так гулять.(с)))
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Как украинский язык вообще выжил после таких драконовских репрессий?
1627 год. Указом царя московского Михаила Фёдоровича ипатриарха Филарета (его отца), велено книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь.
1672 год. Указ о запретево всех городах людям всех чинов, иметьу себя дома книги украинской печати.
1677 год. Патриарх московский Іоаким приказал из украинских книг уничтожить листки, которые имеют разницу от книг московских.
1689 год. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать И том"Четьи-минеи" Дмитрия Ростовского.
1690 год. Московский патриарх Иоаким указом запретил всеукраинское писательство. Kниги"Четьи-минеи" Даниила Заточника велено сжечь.
1693 год. Письмо Московского патриарха в Киево-Печерскую Лавру озапрете любых книг на украинском языке.
1709 год. Указ Петра І озапрете печатания книг на украинском языке, а книги, печатные на церковнославянском языке, сверять с российским изданиемчтобы в них никакой разницы не было.
1720 год. Указ Петра І,чтобы книг никаких, кроме церковных предыдущих изданий, в Украине не печатать,а те старые книги с книгами великороссийскойпечати уравнять, чтобы никакой разницы и особенного наречия у них не было.
20 декабря 1720 года. ПетрІ выдал указ киевскому губернскому князю Голицину, чтобы "во всех монастырях, остающихся в Российском государстве, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртиозные письма оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные".
1721 год. Приказ Синодапосылать книги из украинских типографий в "синодную контору" для исправления их согласно с российскими требованиями и произношением и сличение клеймом цензора.
1724 год. Типография Киево-печерской лавры оштрафована на одну тысячу рублей за печатание книг,не во всем схожих с великороссийскими.На такую же сумму и за такую же "вину"оштрафована и Черниговская типография,которую перевезли в Москву.
1729 год. Приказ Петра Іо переписывании в Украине государственных постановлений и распоряжений из украинского языка на русский.
1740 год. Российская императрица Анна Ивановна создала правление гетманского правительства под руководством московского князя Алексея Шаховского и внедрила русский язык в делопроизводстве на территории Украины.
1748 год. Приказ Синода Киевскому митрополиту Самуилу Милославскому ввести в Киево-могилянской академии и во всех школах Украины русский язык преподавания, в результате чего на Левобережье исчезло 866 украинских школ.
1750 год. После отмены Канцелярии министерского правления малорусских дел в г. Глухове из нее изъяты и перевезенны в Россию делатайного делопроизводства. Документы архива Запорожской Сечи, найденные вовремя "разорения Сечи генерал-поручикомТекелиею в ларе под престолом сечевой церкви", очутились в Московском отделении общего архива Главного штаба.
1755 год. Синод приказал Киево-печерской лавре перевести на русский язык "Четьи-минеи" св.Дмитрія Ростовского и Киево-печерский патерик.
1763 год. Указ ЕкатериныІІ о запрете предподавания на украинскомя зыке в Киево-могилянской академии.
1764 год. Отмена ЕкатеринойІІ украинского гетманства, а с ним -ликвидация украинских учебно-культурныхзаведений и устранения от власти украиноязычных чиновников.
1765 год. Ликвидация Екатериной ІІ казацкого уклада на Слобожанщине и казацких школ.
1766 год. Синод приказалКиево-печерской лавре печатать лишь те книги, которые в московской типографии печатаются и апробированны Синодом.
1769 год. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать буквари на украинском языке и приказал отобрать у людей те буквари, которые были уже на руках.
1782 год. Екатерина ІІ создала комиссию для внедрения в России народных училищ, заданием которых было внедрение единственной формы учебы и преподавания русского языка во всех школах империи.
1784 год. Синод приказывает митрополиту Киевскому и Галицкому Самуилу наказывать студентов и освобождать
от работы учителей Киево-могилянской академии за отход от русского языка.
1785 год. Приказ ЕкатериныІІ по всем церквям империи отправлять службу Божью на русском языке. Русский язык введён во всех школах Украины.
1786 год. Синод опять приказывает митрополиту Киевскому контролировать Лаврскую типографию,чтобы никакой разницы с московскими изданиями не было, а в Киево-могилянской академии немедленно ввести систему учебы, узаконенную для всей империи.
1789 год. В Петербурге по инициативе Екатерины ІІ выдан"Сравнительный словарь всех языков",в котором украинский язык определяется как российский, обезображенный польским.
1811 год. Закрытие Киево-могилянской академии.
1847 год. Разгром Кирило-Мефодиивского братства.
1853 год. Искаженно издание"Летописи" Грабянки.
1862 год. Закрыты украинские воскресные школы. Прекратилось издание украинского литературного и научно-политического журнала "Основа".
1863 год. Валуевский циркуляр: "Украинского языка не было,нет и быть не может, а кто этого не понимает - враг России".
1869 год. Закон: чиновникам всех ведомств назначалась значительная доплата за русификацию.
1876 год. Емский указ.Запрет ввозить украинские книги из-заграницы, запрет подписывать украинские тексты под нотами, запрет украинских театральных представлений.
1881 год. Закон о разрешении печатания словарей на украинском языке,но с российским правописанием, а постановка украинских театральных представлений зависит от местного начальства.
1887 год. Рукопись грамматики украинского языка цензор вернул не читая, отписав автору, что нет потребности позволять к печати грамматику того языка, который обречен на небытие.
1888 год. Указ АлександраІІІ "О запрещении употребления в официальных учреждениях украинского языка и крещения украинскими именами".
1889 год. В Киеве, на археологическом съезде, разрешено читать рефераты всеми языками, кроме украинского.
1892 год. Российское правительство приказывает цензорам сурово следить за тем, чтобы не допустить украинских литературных переводов из русского языка.
1894 год. Запрет ввоза украинских книг из-за границы.
1895 год. Запрет украинской читанки и украинских книг для детей.
1903 год. На открытии памятника І.Котляревському в Полтавене разрешены речи на украинском языке.
1905 год. Кабинет Министров России отказал ходатайству Киевского и Харьковского университетов об отмене запрета украинского языка, определив ходатайство как несвоевременное.
1906 и 1907 год. Закрытие"Просветительства" в Одессе и Николаеве.
1908 год. Указ сената о том, что образовательная работа в Украине вредная и опасная для России.
1910 год. Указ Столипина о зачислении украинцев к разряду инородцев и о запрещении любых украинских организаций.
1914 год. Указ Николая Ио запрещении украинской прессы.
1922 год. Ликвидация"Просветительства" на Кубани, в Зеленом Клине и в других местах проживания украинцев.
1933 год. Телеграмма Сталина о прекращении украинизации и уничтожения большинства украинских писателей.
1938 год. Постановление ЦК КП(б) об обязательном изучении в школах республики русского языка.
1939 год. После "освобождения"Западной Украины - закрытие части украинских и открытие российских школ
1940 год. Депортация населения Галичины в Сибирь.
1946 год. Постановление Совета Министров Советского Союза об утверждении украинского правописания,приближенного к российскому.
1947 год. Каганович провел чистку среди деятелей украинской культуры. Новая волна депортаций населения Западной Украины в Сибирь.
1949 год. Запрет возвращаться в Украину тем рабочим, которые были вывезены во время войны вместе со своими заводами. Для восстановления промышленности в Украине присылали россиян. На целину- в Казахстан и Сибирь - вывезено 100 тысяч украинских юношей и девушек .
1958 год. Постановление Пленума ЦК КПСС о переходе украинских школ на русский язык преподавания.17.ІV.1959 г. Верховный Совет УССР принял соответствующее Постановление.
1961 год. ХХІІ съезд КПСС- новая программа партии о "слияни инаций" в единый советский (то есть российский) народ.
1962 год. Репрессии против защитников украинского языка.
1970 год. Приказ Министерства образования СССР о написании и защите диссертаций лишь на русском языке.
1972 год. Вторая после войны чистка и репрессии против украинства. Отстранение от должности Первого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста за недостаточную борьбу с национализмом.
1975 год. Новая цензура"Кобзаря" Т.Шевченко.1978 год. Коллегия Минобразования УССР. Директива "О совершенствовании изучения русского языка в украинских школах".
1979 год. Ташкентская конференция - "Русский язык - язык дружбы народов".
1983 год. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Советского Союза "Об улучшении изучения русского языка в школах республик". Доплата за русский язык преподавания 15%.
1989 год. Постановление ЦК КПСС "О единственном официальном общегосударственном языке в СоветскомСоюзе" (русском языке). То же в проекте Конституции М.Горбачова.
1990 год. Верховный СОвет Советского Союза. Закон о языках народов Советского Союза закрепляет за русским языком статус официального на всей территории Союза.
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https://censor.net.ua/forum/.../kak_proishodila_nasilstvennaya_rusifikatsiya_ukrainy
14 апр. 2008 г. - Валуевский циркуляр: "Украинского языка не было, нет и быть не может, ... После завоевания Украины большевиками - уничтожение ...
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на радіох шансон і кацапніца суцільна мокальщина
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