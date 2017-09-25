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 Происшествия
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 Сегодня боевая активность врага была минимальной. Российский наемники применяли только гранатометы, - штаб АТО

штаб ато

С начала сегодняшних суток в районе проведения АТО активность противника была минимальной. С полуночи российско-оккупационные группировки трижды открывали огонь по нашим позициям, применяя в основном гранатометы различных видов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, на Донецком направлении днем ​​оккупанты били из автоматических и противотанковых гранатометов по Авдеевский промзоне. Также под огонь из стрелкового оружия попали наши опорные пункты в районе Майорска.

На Приморском направлении наемники применяли гранатометы по укреплениям сил АТО у Новотроицкого.

Во время каждого обстрела украинские военные открывали симметричный огонь по противнику.

Вместе с тем, бойцы АТО внимательно следят за выступлением нашей команды на третьих "Играх непокоренных", которые проходят в Торонто в Канаде. Мы сердечно поздравляем участника АТО, жителя Луцка Сергея Торчинского с первой завоеванной медалью!

Дорогие побратимы! Однажды вы уже доказали величие и несокрушимую силу здесь, на передовой нашей борьбы с захватчиками! Теперь ваш фронт проходит на спортивной арене, где вы демонстрируете стойкость украинского духа!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО на всех направлениях, - штаб
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Просто спали под забором после поминок дохлого в Сирии Касапова, поэтому активность была минимальной. Да и минимальная была как месть за дидоф.
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почему убрали твой коммент о кранодарских канибалах?
Я нашла, новость -достоверная, казламордые убийцы - людоеды,может их крематории на донбассе ,вообще печки грилль, от этих уродов всего можно ожидать.
https://www.obozrevatel.com/crime/delali-iz-zhertv-konservyi-v-rossii-pojmali-semyu-kannibalov.htm

За 18 лет - 30 людей: в России поймали семью каннибалов.
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Не знаю, может админу не понравилось. Уже многие издания РФ передали об этом. Цензор чё то молчит.
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Украинские ультрас обратились к Порошенко с просьбой отменить именные билеты на футбол. Тотальный контроль уже задолбал

Сегодня боевая активность врага была минимальной. Российский наемники применяли только гранатометы, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2351
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А ви кажете нічого не міняється! А вам здається що поліція відірвана від спільноти! А ви кажете що влада не спілкується з людьми!!! Живемо по новому!!!
Сегодня боевая активность врага была минимальной. Российский наемники применяли только гранатометы, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9494
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тяжела жизнь стеце-перевертыша. только лизал одному хозяину . ушел под другого и тут его послали бедного прача)))
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Как правильно развивать добрососедские партнерские отношения между братскими странами
Сегодня боевая активность врага была минимальной. Российский наемники применяли только гранатометы, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3183
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Подожди, чтобы я правильно понял: родная сестра Юлия - невестка Порошенко - жена вице-губернатора Ленигадской обл?
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А Марьинку когда обстреливали? Полиция одно говорит, рЭчныкы АТО другое.
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у них траур наверно. Вчера их бывший командующий со всем свои штабом вчера ласты склеил в Сирии
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А никого не смущает, что дело происходит ВНУТРИ Украины, где Гарант обязан обеспечить мир и покой? Не может - какой он тогда Гарант и чего?
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Урезание финансирования от рашки действует!
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" Сегодня боевая активность врага была минимальной. " Завтра - будет - максимальной, как не раз бывало. Что дальше и пока? Как решим. И побороть не можем и согласиться не можем. Но этот "нарыв" - будет терзать и душу и тело - наши. В любом случае - решение придется принимать - самим украинцам. Где гарантии? Там где было сказано:"Это не гарантии, а так ... некие заверения...". Удивляетесь, что есть КНДР и Ирак - с несопротивлением?
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А марьинку кто сегодня с минометов обстрелял? Пушкин???..вы б уже координировали сводки...
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Только с миномётов обстреливали, ничего серьезного, почти не враги....
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Це,вони так дякують за те,що Штепу вiдпустили
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Уже тишина
Патерь нет.

Даешь амнистею!!!!!!
И каституцеюданбаса!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня боевая активность врага была минимальной. Российский наемники применяли только гранатометы, - штаб АТО
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