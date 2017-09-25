 Сегодня боевая активность врага была минимальной. Российский наемники применяли только гранатометы, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Так, на Донецком направлении днем оккупанты били из автоматических и противотанковых гранатометов по Авдеевский промзоне. Также под огонь из стрелкового оружия попали наши опорные пункты в районе Майорска.
На Приморском направлении наемники применяли гранатометы по укреплениям сил АТО у Новотроицкого.
Во время каждого обстрела украинские военные открывали симметричный огонь по противнику.
Вместе с тем, бойцы АТО внимательно следят за выступлением нашей команды на третьих "Играх непокоренных", которые проходят в Торонто в Канаде. Мы сердечно поздравляем участника АТО, жителя Луцка Сергея Торчинского с первой завоеванной медалью!
Дорогие побратимы! Однажды вы уже доказали величие и несокрушимую силу здесь, на передовой нашей борьбы с захватчиками! Теперь ваш фронт проходит на спортивной арене, где вы демонстрируете стойкость украинского духа!"
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Я нашла, новость -достоверная, казламордые убийцы - людоеды,может их крематории на донбассе ,вообще печки грилль, от этих уродов всего можно ожидать.
https://www.obozrevatel.com/crime/delali-iz-zhertv-konservyi-v-rossii-pojmali-semyu-kannibalov.htm
За 18 лет - 30 людей: в России поймали семью каннибалов.
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Патерь нет.
Даешь амнистею!!!!!!
И каституцеюданбаса!!!!!!!!
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