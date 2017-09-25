 26 сентября в Киев прибудет министр обороны Канады Саджан, - Полторак

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Раде обсудили с парламентариями Канады вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс и членства Украины в НАТО. ФОТОрепортаж

В сообщении отмечается: "26 сентября, в Министерстве обороны Украины состоялась встреча главы оборонного ведомства генерала армии Украины Степана Полторака с делегацией канадских парламентариев, членов Постоянной комиссии по национальной обороне Палаты общин Правительства Канады.Во время встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в стране и в мире, ситуацию в зоне проведения АТО и актуальные вопросы оборонной реформы, которая проходит в ВС Украины."Я благодарен народу и Правительству Канады за последовательную и откровенную поддержку Украины, которая началась и продолжается с первых дней вооруженной агрессии против нашей страны. Наши взаимоотношения улучшается каждый год. И я рад, что завтра министр обороны Канады прибывает в Украину, чтобы обсудить перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества. Также я хочу подчеркнуть высокий профессиональный уровень, который демонстрируют канадские инструкторы во время учений наших подразделений на базе Центра миротворчества и безопасности в Яворове", - сказал министр обороны Украины Степан Полторак."У нас есть полное понимание с канадскими коллегами, мы знаем, каким путем двигаться вперед, а самое главное, то, что мы чувствуем поддержку по всем направлениям", - отметил он.Член Парламента Канады и председатель постоянной комиссии по вопросам национальной обороне Палаты общин Правительства Канады г-н Стивен Фухр также отметил, что они воочию убедились, какие положительные сдвиги происходят в стране, а также услышали положительные отзывы о ходе учений, которые проходили в Украине.Кроме этого во время диалога Министр обороны Украины ответил на вопросы канадских парламентариев."Я сегодня еще раз убедился, насколько конструктивные и принципиальные канадские парламентарии, поскольку они задали очень много актуальных и разноплановых вопросов, а это свидетельство того, насколько неравнодушны они к событиям в Украине", - отметил Степан Полторак.