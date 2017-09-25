EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  50  0
Все про:Канада (1027) Саджан Харджит (21)

 26 сентября в Киев прибудет министр обороны Канады Саджан, - Полторак

полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал визит в Украину министра национальной обороны Канады Харджита Сингха Саджана.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается: "26 сентября, в Министерстве обороны Украины состоялась встреча главы оборонного ведомства генерала армии Украины Степана Полторака с делегацией канадских парламентариев, членов Постоянной комиссии по национальной обороне Палаты общин Правительства Канады.

Во время встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в стране и в мире, ситуацию в зоне проведения АТО и актуальные вопросы оборонной реформы, которая проходит в ВС Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Раде обсудили с парламентариями Канады вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс и членства Украины в НАТО. ФОТОрепортаж

"Я благодарен народу и Правительству Канады за последовательную и откровенную поддержку Украины, которая началась и продолжается с первых дней вооруженной агрессии против нашей страны. Наши взаимоотношения улучшается каждый год. И я рад, что завтра министр обороны Канады прибывает в Украину, чтобы обсудить перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества. Также я хочу подчеркнуть высокий профессиональный уровень, который демонстрируют канадские инструкторы во время учений наших подразделений на базе Центра миротворчества и безопасности в Яворове", - сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

"У нас есть полное понимание с канадскими коллегами, мы знаем, каким путем двигаться вперед, а самое главное, то, что мы чувствуем поддержку по всем направлениям", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада всегда готова всячески помогать Украине, - глава оборонного комитета парламента Канады Фюр на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж

Член Парламента Канады и председатель постоянной комиссии по вопросам национальной обороне Палаты общин Правительства Канады г-н Стивен Фухр также отметил, что они воочию убедились, какие положительные сдвиги происходят в стране, а также услышали положительные отзывы о ходе учений, которые проходили в Украине.

Кроме этого во время диалога Министр обороны Украины ответил на вопросы канадских парламентариев.

"Я сегодня еще раз убедился, насколько конструктивные и принципиальные канадские парламентарии, поскольку они задали очень много актуальных и разноплановых вопросов, а это свидетельство того, насколько неравнодушны они к событиям в Украине", - отметил Степан Полторак.

Также читайте: Вопрос поставок Канадой вооружения Украине висит в воздухе: то, что нам нужно, требует политических решений, - Генштаб ВСУ


 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXOWtRM2N3VEZSUmRIUkRkekJNTUdjd1MxaFJjMDVIUVRCTVZGRjBkRU0wTUZsSmRrdzVRMkV3VEVSUmRtUkRkekJNVkZGelFUMDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины26 сентября в Киев прибудет министр обороны Канады Саджан, - Полторак
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти