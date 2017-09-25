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 Политика Украины
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Все про:Яценюк (8456) Европейский суд по правам человека (514)

 Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

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"Мы намерены в ЕСПЧ доказать всю абсурдность российского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских "следователей" и "судей", которые сфабриковали "чеченское дело Яценюка", - отметила она.

Ольга Лаппо сообщила, что по стандартам ЕСПЧ для иска необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах: "Таковы правила и требования Европейского суда по правам человека. Эти правила писали для демократических и правовых государств, а не для авторитарной путинской России. Именно поэтому мы никому и ничего не собираемся доказывать на территории РФ. Мы проходим формальную процедуру иска в ЕСПЧ ".

Все технические функции на территории враждебного государства будут выполнять исключительно представители Арсения Яценюка.

"Сразу отмечу, что нас не интересуют процессуальные детали, потому что в России отсутствует правосудие как таковое. Нас даже не интересует окончательное решение путинской репрессивной "судебной" машины. Точку в этом абсурдном деле поставит Европейский суд по правам человека", - подчеркнула Ольга Лаппо.

Напомним, в марте Ессентукский городской суд Ставропольского края РФ объявил о заочном аресте Арсения Яценюка по сфальсифицированному делу о якобы его участии в вооруженных столкновениях, которые проходили 1994-1995 годах в районе города Грозный в Чечне. Обвинение проходило, в частности, по статьям УК РФ "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

13 сентября пресс-секретарь Арсения Яценюка опубликовала документы, свидетельствующие, что кремлевские следователи обвиняют лидера "Народного фронта" также и в участии в боевых действиях в Приднестровье: "С целью" всестороннего и объективного расследования ""чеченского дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней "Росэксперт" "смогли" идентифицировать Арсения Яценюка", - написала она.

В рамках этого сфабрикованного дела Россия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Арсения Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию. Интерпол отказал в ходатайстве РФ, как политически мотивированном.
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Яценюк чітко проукраїнський політик. Таким був і Ющенко.
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это тот Ющенко, который продался за недорого, и завалил банк Украина, жена которого больницу будущего построила?
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Рассмешил! Проукраинский не уничтожает украинцев, как Яйценюк и его партия, а делают все, чтобы они стали счастливее и богаче, а Яйценюк со своей бандой работали и работают на свой карман!
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Василий! Слишком декларативно! Зачитано!
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тільки завдяки йому більшість українців позбулися страху
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Это тот яценюк который не постеснялся у деток до 3 лет 130 грн пособие забрать ! За все остальное я уже молчу !
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Рабинович начал предвыборную сегодня. Яценюк подумал-подумал... и решил не отставать...
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Надо чтобы кацапам было плохо, не важно от кого, и откуда, чтобы было плохо везде , всегда до скончания дней,чтобы их пинком закатывали в могилы как протухшее мясо, ни памяти о них , ни жалости к ним, ни веры , ни сострадания, канибалы -чужие для рода человеческого.
Убийцы проклятые.
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Брутальный начал поход на кацапию? Никак не могут клоуны разъехаться.
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Смех смехом, а чего это Кроль заёрзал? Присцал кацапсинов?
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Шо, Сене кацапы забор(стену на границе) поломали и он требует возмещение ущерба?
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раисся обвиняет Яценюка в том шо он убил в Чечне 100 кацев
Сеня обиделся и решил в суде доказать шо он накрошил таки больше
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Не каждый террорист судится с рашкой через ЭСПЧ
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пиар, он такой пиар. Вот только к чему, метит вместо пэти? Аля )(уйло-айфоня намечается?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека
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