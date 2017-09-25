 Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.
"Мы намерены в ЕСПЧ доказать всю абсурдность российского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских "следователей" и "судей", которые сфабриковали "чеченское дело Яценюка", - отметила она.
Ольга Лаппо сообщила, что по стандартам ЕСПЧ для иска необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах: "Таковы правила и требования Европейского суда по правам человека. Эти правила писали для демократических и правовых государств, а не для авторитарной путинской России. Именно поэтому мы никому и ничего не собираемся доказывать на территории РФ. Мы проходим формальную процедуру иска в ЕСПЧ ".
Все технические функции на территории враждебного государства будут выполнять исключительно представители Арсения Яценюка.
"Сразу отмечу, что нас не интересуют процессуальные детали, потому что в России отсутствует правосудие как таковое. Нас даже не интересует окончательное решение путинской репрессивной "судебной" машины. Точку в этом абсурдном деле поставит Европейский суд по правам человека", - подчеркнула Ольга Лаппо.
Напомним, в марте Ессентукский городской суд Ставропольского края РФ объявил о заочном аресте Арсения Яценюка по сфальсифицированному делу о якобы его участии в вооруженных столкновениях, которые проходили 1994-1995 годах в районе города Грозный в Чечне. Обвинение проходило, в частности, по статьям УК РФ "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".
13 сентября пресс-секретарь Арсения Яценюка опубликовала документы, свидетельствующие, что кремлевские следователи обвиняют лидера "Народного фронта" также и в участии в боевых действиях в Приднестровье: "С целью" всестороннего и объективного расследования ""чеченского дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней "Росэксперт" "смогли" идентифицировать Арсения Яценюка", - написала она.
В рамках этого сфабрикованного дела Россия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Арсения Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию. Интерпол отказал в ходатайстве РФ, как политически мотивированном.
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Убийцы проклятые.
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Сеня обиделся и решил в суде доказать шо он накрошил таки больше
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