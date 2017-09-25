 Таможенники изъяли 21 контрабандный iPhone 8 в аэропорту "Борисполь"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС в Киевской области.
"11 мобильных телефонов iPhone 8+ и 10 мобильных телефонов iPhone 8 с нарушением таможенных правил пытался ввезти наш соотечественник, прилетевший из США транзитом через Германию.
Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему - "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины", - говорится в сообщении.
Телефоны были обнаружены во время проверки багажа авиапассажира с помощью технических средств таможенного контроля.
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Или, наоборот, получат забесплатно, а не за 1000$??
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- Мальчик, дай газету.
- Афера века! Обмануты 99 покупателей!
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1. ООН обвинила россию в нарушении прав человека в оккупированном Крыму: пытки, запугивания, сексуальное насилие, произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и как минимум одна внесудебная казнь. В докладе отмечается, что больше остальных пострадали от аннексии украинского полуострова те, кто выступил против незаконного "референдума" в марте 2014 года, а также журналисты, блогеры, активисты гражданского общества и сторонники Меджлиса, который был объявлен "экстремистской организацией" и запрещён в апреле 2016 года. Документально зафиксировало 10 случаев, в которых пропавшие лица до сих пор не найдены: это шесть крымских татар, трое этнических украинцев и один человек российско-татарского происхождения http://newsader.com/39619-oon-obvinila-rossiyu-v-narushenii-prav-ch/ . Российские оккупанты отказались комментировать этот доклад https://ru.krymr.com/a/news/28755758.html
2. 22 сентября оккупанты перекрывали феодосийскую трассу для проезда колонны танков и другой техники. В небе колонну сопровождал вертолёт. Сегодня появилось видео https://twitter.com/CrimeaUA1/status/912320506812076037 (фото и видео).
3. Вчера в 20:30 из Севастополя в сторону Симферополя прошла колонна военной техники оккупантов, состоящая из пяти БТР, КАМАЗов, грузовиков "Урал", пазов…
4. Подтвердилась информация о том, что в Керчи заживо сожгли в разных местах сразу двух человек. Один умер. Судьба второго не известна https://twitter.com/CrimeaUA1/status/912022473402720257 (скрин).
5. Оккупанты в Керчи расстреляли собак, включая стерилизованных, и выбросили тела животных за забор Керченского металлургического завода, где они лежат до сих пор. На момент расстрела камеры на заводе отключили. Жестокость всех ко всем захлестнула Крым http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=69101 (фото и видео).
6. Предатели в Севастополе устали от бесконечной лжи оккупантов, и требуют вернуть хотя бы украинский уровень медицины: "А на Молочке уже передумали центр Нью Васюков строить? Морские заводы и всякие «кластеры» развивать? Канатные дороги через бухту и к Херсонесу не будут, что ли, делать? Амфитеатр на месте Ивушки? Новую набережную? Красную горку в оазис превращают? В Херсонесе строили чуть ли не новый Вавилон одно время. Балаклава - центр мирового яхт-движения. В Инкермане тигры гуляют с медведями и т.д., и т.д., и т.д. Сейчас вот за тоннель взялись. А можно просто медицину, как в Украине было? Заболел, и в этот же день к бесплатному врачу талончик получил. Слабо?" https://twitter.com/Kosstik8/status/911997627058835457 (скрин).
7. Севастопольские ждуны и терпилы мило побеседовали: "Я готов терпеть неудобство сейчас, чтобы мои дети увидели качественно новый город!", "Про светлое будущее я слышу с детства. И Ваши дети слышат это сейчас, и Ваши внуки тоже будут слышать. Иначе в нашей стране никак не было, нет и не будет. Жвачку про тоннель севастопольцам кинули, опираясь на уровень протестных настроений в городе и нулевой статистики по созданию новых рабочих мест. Жуём. Нас кормят сладкими конфетами, не предлагая здоровой еды. Мы и рады. Ещё бы пару фейерверков - и вообще нормально. А так, да. Тоннель или мост - это круто. Я - за. Жду вместе с президентом" https://twitter.com/Kosstik8/status/912254242521526272 (скрин).
8. Оккупанты снова кинули вату: "Членам избирательных комиссий до сих пор не выдали зарплату за выборы (прошло 2 недели). Мало того что в этот раз копейки начислили, но пару дней назад сказали, что денег НЕТ, и задним числом уменьшили начисленные уже суммы!!!! Как это???!!! Что это такое!!!" https://twitter.com/Kosstik8/status/911995957772013571 (скрин).
9. Один из коллаборантов заявил, что ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА, которую надо решать в Крыму, - это ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯВКИ на "выборы" путина. Других проблем у них нет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/912271529605464064 (скрин).
10. Если вам было любопытно, чем занимаются работники умершей крымской железной дороги, то вот ответ: "В Чёрный список руководителей Крымской железной дороги! Железнодорожников заставляют ехать в командировку в Керчь за свой счёт на строительство детского сада, который вообще никаким боком не относится к КЖД! Это, я так понимаю, подрядчик просто нашёл дармовую раб силу. Работнику КЖД ведь не надо платить, он всё равно получит свои 15 тысяч оклада, а его начальство - откат от подрядчика. Из железнодорожников уже последние соки выжимают - то очистить участок в 30-ти км от зарослей под Севастополем, то это теперь!!!!!!! Это издевательство!!!!!!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/912302350584434689 (скрин).
11. Маленькие хитрости от двустульежопых: "Прилетаю я в Домодедово, показываю украинский загран, меня спрашивают: «есть русский загран»? Отвечаю: нет, я не гражданин рф. Миграционка и всё! Но все моряки уже имеют загран рф - показывают его при отлёте и прилёте, а работают, если надо, по украинскому! А вот если к украинскому заграну вы скажете, что гражданин рф, и покажете гражданский рф, то получите 2000 рублей штрафа - только и всего. Вас сильно пугает штраф 2000? Меня - не очень" https://twitter.com/Kosstik8/status/912298524120928256 (скрин).
12. Оккупанты провели в Севастополе мероприятие для детей "Азбука профессий". Но пустили не всех детей, а только избранных, огородив место детского шабаша металлическим забором. На этот раз, к удивлению, обошлось без оружия и ряженных https://twitter.com/KrimRt/status/912295590196862976 (фото).
13. Севастополь. Знакомый сдал экзамены по теории на водительскую категорию "С". Вождение не может сдать, т.к. в городе нет сертифицированного автодрома. "Город федерального значения".
14. Краткий итог оккупации подвели жители Яны-Капу (Красноперекопска): "Люди, рождённые в Крыму, не боятся после смерти попасть в ад. Они уже живут в аду. Маленькие зарплаты, маленькие пенсии, нет весны, нет осени, либо ебуч*я жара под +50, либо холод до -20. Постоянная изоляция и никуда не поедешь нормально - даже в россию. Санкции практически на всё - даже компьютерную технику, которую ты купил. Постоянно военная техника: то летает над головой, то выгружается на ЖД. Земля сохнет, соль давит, жилплощадь почему-то дорожает. В крупном региональном городе можно снять пизд*тую квартиру за 10-15 тысяч. В Cимфе или Cевасе - 20. Двадцать, КАРЛ. Со средней зарплатой в ДВАДЦАТЬ, КАРЛ. Банков нормальных нет. РНКБ даёт кредит под 24%!!! Остальные конторы под 70 или около того. И их никто не мониторит и не закрывает! Та же вода, которой даже жопу мыть стрёмно, стоит 60+ за куб. И это не потолок ещё. И это вообще нормально считается. Какой ад? За горячую воду в котле хоть деньги брать не будут?" https://twitter.com/KrimRt/status/912325519206752256 (скрин).
P.S. Жена идейного ватника съездила в Киев. Говорит, что это город, где есть будущее для молодёжи, для её детей. А наших детей в совок определили? Твари! Насрали в доме, где живут, а теперь бегут из него из-за невыносимых условий жизни! Вот как можно таких назвать? Патриоты, Украины, уезжающие из Крыма, делают это не только и не столько из-за отсутствия перспектив, сколько из-за удушливой атмосферы оккупации. А предатели, которые так громко звали и радостно встречали оккупантов, кроме как крысами, бегущими с тонущего корабля, больше никак не назовёшь!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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