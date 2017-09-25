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 В Украине запускают систему наблюдения за заболеваниями

госпродпотребслужба

В Украине создают электронную интегрированную систему наблюдения за заболеваниями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпродпотребслужбы.

Как отмечается, в электронную интегрированную систему войдут центральный аппарат Госпродпотребслужбы, Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Кроме этого, в систему также войдут все областные управления Госпродпотребслужбы, 24 областные государственные лаборатории, 544 районных территориальных органа Госпродпотребслужбы.

В систему включат и 103 пограничных инспекционных пункта и 12 научно-исследовательских институтов. В целом планируется 716 точек доступа к электронной системе.

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ну да...... лечить та некому будет, нечем, негде - будем НАБЛЮДАТЬ.... пичаль...
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Давным давно в детстве у меня был котик. Однажды котик заболел. Мы с бабушкой повезли котика показать ветеринару. А ветеринар нам и говорит: "возьмите большой ящик, посадите туда котика, накройте стеклом и наблюдайте". Чесслово, так и сказал. Ну, в общем, посидел котик дня три под стеклом и преставился.
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первыми продиагностируют тех, кто брал кредит по 5,5$... sorry
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"Госпродпотребслужбы..." Как корабль назовешь... Наблюдать, опекать и поддерживать - нужно здоровых, что бы не "наблюдать заболевших". Медицина - должна быть в ногу со временем в квитэсенции. А так? Госпредромпотребсоюзукрцукорсахарпром... однако.
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В стране нет здравоохранения как такового. Зато есть многочисленные не нужные организации, которые сжирают и без того скудный бюджет на медицину. Санитарки рулят!
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!....Как корабль назовешь..." ....в ссср был теплоход "Россия", говорят раньше "гитлер " называля, правда ли?
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ясно Винницкие "экономисты" придумали нам новую реформу, а для себя заработок с бюджета.
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Незрозуміло...Нас буде спостерігати Дерпродспоживслужба?!
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(Хриплым голосом) "Та фсе пучком! Профилактикой болячек занято министерство финансов повышая акцизы и цены на бухло, курево и вредный хавчик. Другие министерства также на передовой профилактики - жизнь это ведь болезнь которая всегда кончается смертью! Ну че тянуть? Устанавливайте платные автоматы для эвтаназии и утилизации пенсионеров и назовите это "прорывом в палеативной медицине. Ну все. Мне семейный врач прописал стакан воды из под крана за гривну сорок выпить ровно в 18-30. Должно помочь. А до кухни еще надо дойти..."
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Раз создаётся какая-то новая система/комитет/организация/орган... значит набираются новые люди/персонал/обслуга...
Вот так ли щас нам нада, шобы какие-то люди, на хорошей зарплате, сидели и наблюдали как мы болеем и умираем?!
Вскормится(проживёт за счёт нас) очередное количество чиновничьих трутней, или их детей, или племянников, или...
Блядь, ничего в этой стране не меняется!
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Енто для оперативоности наблюдение такое??
Чтобы со скорость 100 мегабитьв в секунду ср-р-азу в киевский институт и в минохранысупрун??

Так сейчас народ мрет от ботулизма с нпачала года уже 9 месяцев,
а рекции никакой.

Вернее рэакция есть - вакцин нэт.
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И,дда, кто компутеры для 100 мегабитов будет привозить??

Снова аваков??
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Ну теперь будет Госпродпотребслужба по тиливизеру наблюдать, как народ мрет от ботулизма. Большое облегчение.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Украине запускают систему наблюдения за заболеваниями
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