 В Украине запускают систему наблюдения за заболеваниями

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпродпотребслужбы.
Как отмечается, в электронную интегрированную систему войдут центральный аппарат Госпродпотребслужбы, Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.
Кроме этого, в систему также войдут все областные управления Госпродпотребслужбы, 24 областные государственные лаборатории, 544 районных территориальных органа Госпродпотребслужбы.
В систему включат и 103 пограничных инспекционных пункта и 12 научно-исследовательских институтов. В целом планируется 716 точек доступа к электронной системе.
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Вот так ли щас нам нада, шобы какие-то люди, на хорошей зарплате, сидели и наблюдали как мы болеем и умираем?!
Вскормится(проживёт за счёт нас) очередное количество чиновничьих трутней, или их детей, или племянников, или...
Блядь, ничего в этой стране не меняется!
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Чтобы со скорость 100 мегабитьв в секунду ср-р-азу в киевский институт и в минохранысупрун??
Так сейчас народ мрет от ботулизма с нпачала года уже 9 месяцев,
а рекции никакой.
Вернее рэакция есть - вакцин нэт.
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Снова аваков??
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