 Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки, повреждено 7 домов, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Обстрел произошел около 16.20. Пострадали улицы Прокофьева, Октябрьская и прилегающие к ним. Пока известно о 7 поврежденных домах. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
"Слишком много "прилетов", снаряды попали в дома, хозяйственные постройки, на огороды. Только по одному адресу насчитали около 8 "прилетов", есть неразорвавшиеся снаряды. Чудом никто не пострадал", - сообщил с места события начальник Марьинского отделения полиции Геннадий Дегтярев.
Полицейские продолжают обход пострадавшего района., информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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