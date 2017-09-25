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 Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки, повреждено 7 домов, - Нацполиция

марьинка

В Марьинке Донецкой области в результате обстрела повреждено 7 жилых домов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Обстрел произошел около 16.20. Пострадали улицы Прокофьева, Октябрьская и прилегающие к ним. Пока известно о 7 поврежденных домах. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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"Слишком много "прилетов", снаряды попали в дома, хозяйственные постройки, на огороды. Только по одному адресу насчитали около 8 "прилетов", есть неразорвавшиеся снаряды. Чудом никто не пострадал", - сообщил с места события начальник Марьинского отделения полиции Геннадий Дегтярев.

Полицейские продолжают обход пострадавшего района., информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Угу. Там же на кожному снарядові написано хто стріляв.))
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