 Двум британским спортсменам-дайверам, посетившим оккупированный Крым запрещен въезд в Украину, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.
"25 сентября им запрещен въезд на 5 лет. Основание для запрета - причинение вреда национальным интересам Украины", - отметила она.
Как известно, эти спортсмены посещали Крым, где участвовали в соревнованиях "Freerate Cliff Diving World Cup", которые прошли 25 августа 2017 года в Симеизе, и высказывали свою позицию относительно санкций.
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