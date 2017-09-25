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 Двум британским спортсменам-дайверам, посетившим оккупированный Крым запрещен въезд в Украину, - СБУ

крым карта

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину двум британским спортсменам Гэри Ханту (Gary Hunt) и Блэйку Олдриджу (Blake Aldridge), принимавшим участие в соревнованиях в оккупированном РФ Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"25 сентября им запрещен въезд на 5 лет. Основание для запрета - причинение вреда национальным интересам Украины", - отметила она.

Как известно, эти спортсмены посещали Крым, где участвовали в соревнованиях "Freerate Cliff Diving World Cup", которые прошли 25 августа 2017 года в Симеизе, и высказывали свою позицию относительно санкций.

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Допірналися.... Такі молоді... Їм би ще пірнати і пірнати.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвум британским спортсменам-дайверам, посетившим оккупированный Крым запрещен въезд в Украину, - СБУ
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