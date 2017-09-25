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Все про:Киевская область (1746) убийство (5194)

 "Они были в масках": новые подробности жестокого убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного

полывяный

По данным предварительной судебно-медицинской экспертизы, председатель правления АО "Киевоблэнерго" Иван Полывяный, в чей дом вчера вечером ворвались неизвестные, был задушен. Нападавших было четверо, но подозреваемые пока не определены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Сегодня", об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

"Подозреваемых еще нет. Нападавших было четыре человека. Они были в масках", - рассказал он.

Как сообщают в полиции, дом Полывяного не был оборудован техническими средствами безопасности, а преступники проникли через забор. Полывяный в этот момент находился во дворе. Злоумышленники его связали и затащили в дом, где находилась его супруга, после чего связали и ее.

По информации полиции, нападавшие избили супругов, пытаясь выведать, где находится сейф. "Сейф они не нашли, поэтому мужчину потащили в другую комнату. Уже есть предварительная судебно-медицинская экспертиза. Смерть наступила от механической асфиксии - его задушили", - рассказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в селе Белогородка Киево-Святошинского района вчера неизвестные напали на дом главы правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену, в результате чего от полученных травм мужчина скончался.
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так должность обязывает иметь кучу наворованного бабла, нужно было отдать ,а не жмотить, никогда не поверю, что дома были только 15000гривень, там же злата серебра тоже пару кг было, отдай чесно наворованное и живи и дальше честно воруй
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вот как-бы и горе.... а вот как-бы и нет ..... довели людей уже до того, что они радуются любой смерти, любой аварии с чинушами.....
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..так ведь подходит кульминация столетнего юбилея 1917-2017....сколько там у царя детей было расстреляно(у парашена столько же?)
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Сейф при налете не пострадал. Осталась богатая вдова.
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И сказал, шо главное его достижение - это то, шо удалось выжить. Я его понимаю.
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Сбежал с БОЛЬШИМ КЕЙСОМ НАГРАБЛЕННОГО, боялся не так за свою жизнь, как за то, чтобы кейс НЕ ОТНЯЛИ.
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Кто с Киева, подскажите-- под кем "Киевоблэнернго"? Ахметкино хозяйство или я ошибаюсь?
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"Киевоблэнерго" принадлежит группе VS Energy, которой также принадлежат "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнрго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго", группа также имеет долю в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго" и является крупнейшим частным игроком на энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова.
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Спасибо за инфу, но буду "наглеть" дальше и задам еще один вопрос -- кто из "вЯликих" бизнесЬмЕнов стоит за этой Энерджи? Понимаю, что гугль знает усе, но........
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Раніше бенефіціарами VS Energy ЗМІ називали кілька російських підприємців, у тому числі депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, включеного до списку санкцій Євросоюзу через дії РФ в Криму. Також VS Energy належить росіянам Євгену Гинеру і Михайлу Воєводіну.
Зараз: громадяни Німеччини Олег Сізерман і Марина Ярославська, а також громадяни Латвії Віліс Дамбінс, Артурс Альтбергс і Валтс Вігантс.

Думаю, что за всеми этими ещё рога Фирташа торчат
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а вот почему яценюх потратил зоо миллионов зелени на разгрузку на киев от ровенской и хмельницких аэс....ведь не народ а напёрсточник ялтинский банкует..
почему акции обленерго не у народа(за вклады в сберкассе)-а у воров...
показательный пример-львовобленерго стырили суркисы по разнарядке от кучмы-медведчука по сдпу-о...ну вот когда праффффэсар с коляном аззикровосиси разграбливали остатки обленерго и полностью (задаром)отдали киевэнерго ахмету то за акции винницаобленерго суркисы (от львовобленерго)предлагали на старт миллиард(по 8-..)но суркисов паханы даже на "аукцион"!не пустили а отдали за 240 млн?????москвичу григоришину....
а вот совсем недавно парашен с базарникманом (за откат)отдали подешевке остатки с остатков... и усё тому же бывшему напёрсточнику с набережной ялты в детстве недоедающему татарину ахметову...
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VS Energy - расовая кацапетовская компания от Бабакова, Воеводина и Гинера. Правда, для развода лохов как котят, украинские активы недавно начали переписывать на подставных зицпредседателей.
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вор предпочёл здохнуть и не отдать наворованное...
или может он хозяина ахметова чем то прогневил и сделали под мокрый-гопстоп..чище донецких работают только порошеновские отравители..
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По должности видно, богатенький Буратино (был). А не первые ли это ласточки?
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не первые....просто хатына этого воришки уж очень удобно в глаз попала...пути отхода,пустующий соседский участок с буряном в рост жирафа и т.д.
вот тот же социалист винский-целый эксминистр транспорта....таким же образом был люстрирован-но отдал положенное и уже даже доволен жизнью...
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буратино хотя бы 220 вольт скрыто к забору подвел, тогда все в масках вырубились электрическими ударами, или сильно напуганы, или окочурились
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Таким субъектам нужно обязательно иметь дома сейф с крупной суммой.
Был бы сейф - был бы жив.
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А может он закопал. как судья Чаус, свой сейф где-то в саду ? А как же тяжко отрывать от себя НАГРАБЛЕННОЕ С ТАКОЙ ЛЮБОВЬЮ.
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Продавать теплую воду по цене горячей, там не один сейф есть
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Интересно, что он думал когда его душили. О жизни или о деньгах?
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Жена заказала этого насоса и обеспечила себе алиби. Сейчас мусорам ещё забашляет, что бы они прикинулись тупыми и дело закрыто.
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У меня вот вопрос - А чего вы ждали "расхитители-мародеры народной собственности"?! ..
хм. и это только начало вашего 314здеца !! Бегите демоны, а лучше прячьтесь сразу в гробу !
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они то теперь поубегают, а мы останемся в разграбленной стране.
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далеко не убегут, а терпеть их и дальше уже нет ни времени ни сил...
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Керівник УДО Гелетей прокоментував,чому його підлеглі обслуговували весілля сина Луценка,і дав оцінку нападу на #Схеми
5 найяскравіших цитат.
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нет логики. Сейф не нашли, но задушили. Явно заказное убийство с попыткой замаскировать под ограбление. Ахметка Кровавый "решает проблемы" по-даунецки, как привык...?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Они были в масках": новые подробности жестокого убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного
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