 "Они были в масках": новые подробности жестокого убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Сегодня", об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.
"Подозреваемых еще нет. Нападавших было четыре человека. Они были в масках", - рассказал он.
Как сообщают в полиции, дом Полывяного не был оборудован техническими средствами безопасности, а преступники проникли через забор. Полывяный в этот момент находился во дворе. Злоумышленники его связали и затащили в дом, где находилась его супруга, после чего связали и ее.
По информации полиции, нападавшие избили супругов, пытаясь выведать, где находится сейф. "Сейф они не нашли, поэтому мужчину потащили в другую комнату. Уже есть предварительная судебно-медицинская экспертиза. Смерть наступила от механической асфиксии - его задушили", - рассказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в селе Белогородка Киево-Святошинского района вчера неизвестные напали на дом главы правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену, в результате чего от полученных травм мужчина скончался.
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а Балчун удрал
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Зараз: громадяни Німеччини Олег Сізерман і Марина Ярославська, а також громадяни Латвії Віліс Дамбінс, Артурс Альтбергс і Валтс Вігантс.
Думаю, что за всеми этими ещё рога Фирташа торчат
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почему акции обленерго не у народа(за вклады в сберкассе)-а у воров...
показательный пример-львовобленерго стырили суркисы по разнарядке от кучмы-медведчука по сдпу-о...ну вот когда праффффэсар с коляном аззикровосиси разграбливали остатки обленерго и полностью (задаром)отдали киевэнерго ахмету то за акции винницаобленерго суркисы (от львовобленерго)предлагали на старт миллиард(по 8-..)но суркисов паханы даже на "аукцион"!не пустили а отдали за 240 млн?????москвичу григоришину....
а вот совсем недавно парашен с базарникманом (за откат)отдали подешевке остатки с остатков... и усё тому же бывшему напёрсточнику с набережной ялты в детстве недоедающему татарину ахметову...
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или может он хозяина ахметова чем то прогневил и сделали под мокрый-гопстоп..чище донецких работают только порошеновские отравители..
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вот тот же социалист винский-целый эксминистр транспорта....таким же образом был люстрирован-но отдал положенное и уже даже доволен жизнью...
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Был бы сейф - был бы жив.
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хм. и это только начало вашего 314здеца !! Бегите демоны, а лучше прячьтесь сразу в гробу !
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5 найяскравіших цитат.
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