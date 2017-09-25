 Украина будет убеждать Евросоюз не запрещать полеты в Днепр, Харьков и Запорожье, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в понедельник, 25 сентября, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время брифинга, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Я благодарен коллегам из ЕС, которые вместо того, чтобы поставить Украину перед фактом, находятся с нами в переговорном процессе. У меня на прошлой неделе состоялся разговор по этому поводу с еврокомиссаром по вопросам транспорта и мобильности госпожой Виолеттой Бульц, с руководителем генерального директората транспорта и мобильности еврокомиссии господином Хенриком Хололеем. Мы договорились, что на этой неделе украинская сторона предоставит всю аргументацию о том, что мы расцениваем бюллетень как не соответствующий действительности. Сейчас мы ждём ответ от отдельных ведомств Украины, после получения сможем их направить европейской стороне", - сказал министр.
Омелян подчеркнул, что угроза ограничения авиапространства достаточно серьезная, поскольку, хотя бюллетень будет носить рекомендательный характер, понятно, что многие компании будут к нему прислушиваться.
"Нам в настоящее время непонятно основание для усиления каких-либо мер в области безопасности, потому что по нашей информации ухудшения ситуации не происходит. Но европейские партнеры объяснили это тем, что в самих европейских странах повысились требования к уровню безопасности, и это стало причиной появления проекта бюллетеня. Надеюсь, что и аргументация, которая будет предоставлена украинской стороной, будет достаточной для того, чтобы такой документ выпущен не был", - подчеркнул Омелян.
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До харькова от рос границы 25 км.
Киев тоже нужно закрыть, ибо попадает в 400 км до рос границы.
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Пусть поделятся информацией, что новое намечается?
Граждане Украины тоже хотят знать.
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А наш МИД
@MFA_Ukraine в курсе этого произвола евробюрократов? #Харьков #Днепр #Запорожье
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