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 Экономика, Происшествия
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 Украина будет убеждать Евросоюз не запрещать полеты в Днепр, Харьков и Запорожье, - Омелян

лоукост ryanair авиасообщение

Министерство инфраструктуры считает необоснованными рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) об ограничении полетов в восточной части Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в понедельник, 25 сентября, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время брифинга, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Я благодарен коллегам из ЕС, которые вместо того, чтобы поставить Украину перед фактом, находятся с нами в переговорном процессе. У меня на прошлой неделе состоялся разговор по этому поводу с еврокомиссаром по вопросам транспорта и мобильности госпожой Виолеттой Бульц, с руководителем генерального директората транспорта и мобильности еврокомиссии господином Хенриком Хололеем. Мы договорились, что на этой неделе украинская сторона предоставит всю аргументацию о том, что мы расцениваем бюллетень как не соответствующий действительности. Сейчас мы ждём ответ от отдельных ведомств Украины, после получения сможем их направить европейской стороне", - сказал министр.

Омелян подчеркнул, что угроза ограничения авиапространства достаточно серьезная, поскольку, хотя бюллетень будет носить рекомендательный характер, понятно, что многие компании будут к нему прислушиваться.

"Нам в настоящее время непонятно основание для усиления каких-либо мер в области безопасности, потому что по нашей информации ухудшения ситуации не происходит. Но европейские партнеры объяснили это тем, что в самих европейских странах повысились требования к уровню безопасности, и это стало причиной появления проекта бюллетеня. Надеюсь, что и аргументация, которая будет предоставлена украинской стороной, будет достаточной для того, чтобы такой документ выпущен не был", - подчеркнул Омелян.

Также читайте: Гройсман поручил Омеляну рассмотреть возможное ограничение полетов из ЕС в Днепр, Харьков и Запорожье
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У Харкові і так небагато куди можна летіти... І це друге в Україні місто за кількістю населення! А якщо ця заборона буде, взагалі занепад. Саме час перевірити, як саме наша держава вміє щось вирішувати.
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Ну если рос рокеты С400 стреляют на 400 км, то какие самолеты в харьков?

До харькова от рос границы 25 км.

Киев тоже нужно закрыть, ибо попадает в 400 км до рос границы.
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потому что по нашей информации ухудшения ситуации не происходит. Источник: https://censor.net.ua/n456785 - можливо , в ЄС , є якась інша інформація ? Вони нічого просто так не роблять
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Как убеждать? Предлагаю развернуть самый большой флаг Украины над ВСЕМ евросоюзом!!!
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Если Парашенко в первую очередь интересует бабло и на украинцев наср!ть, то в Европе думают в первую очередь о безопасности граждан. Граница, как ржавый дуршлаг, оружие продается на вес, как семечки, в центре Киева перестрелки и взрывы автомобилей, горят и разворовываются склады боеприпасов, то что мешает взорвать пассажирский самолет на взлете-посадке. Запретить полеты и безвиз! Народ разбегается по Европе, как крысы с тонущего корабля.
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Дайте же нам почитать этот бюллетень! Турецкие авиалинии не летают в Днепр по одной простой причине, Днепр (не будем называть имен) запросил слишком высокую цену и они теперь летают в Запорожье. Господин министр еще забыл упомянуть качество взлетно-посадочных полос в Украине, сервисное обслуживание пассажиров, состояние аэропортов, возможно в этом бюллетене говорится так же об этом. Ни в одной европейской стране нет таких убогих аэропортов как в Днепре и Запорожье, за Харьков говорить не буду, я там не была. Но министр в этих аэропортах наверное не был, ну и конечно же по европейским стандартам летать в такие аэропорты не безопасно.
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В Краснодар летать не боишься? Там каннибалы в летных общежитиях более 30 людей сожрали и законсервировали!
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Год назад не запрещали.
Пусть поделятся информацией, что новое намечается?
Граждане Украины тоже хотят знать.
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Даже не знаю, что и сказать.
А наш МИД @MFA_Ukraine в курсе этого произвола евробюрократов? #Харьков #Днепр #Запорожье
Украина будет убеждать Евросоюз не запрещать полеты в Днепр, Харьков и Запорожье, - Омелян - Цензор.НЕТ 3624
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Так АТО за 2 тижні, чи як там у вальц-мана? Війни немає, то чому літати біля лугандона небезпечно?
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Это явно заказ козломордых. Если европейцы действительно так переживают за безопасность, что хотят перенести зону полетов на 200 км вглубь Украины, то тогда логичнее это сделать и на 200 км вглубь РФии от оккупированной территории!
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А голландцы и летают в Малазию, через тех, кто их сбил, якобы
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина будет убеждать Евросоюз не запрещать полеты в Днепр, Харьков и Запорожье, - Омелян
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