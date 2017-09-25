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 Общество
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 Под стенами "Госгеонедр" продолжается акция шахтеров Сухой Балки

Восьмой день акции протеста под зданием Государственной службы геологии и недр Украины не принес работникам ЧАО "ЕВРАЗ Сухая Балка" никаких новостей.

Вместо обещанной первым заместителем главы ведомства Николаем Фощием встречи с инициативной группой митингующих, вход в ведомство плотно перегородили экипированные бойцы спецназа, сообщают Українські новини.

Акция протеста криворожских шахтеров железорудного комбината "Сухая Балка" продолжается 8-ой день. Напомним, трудовой коллектив требует от Госгеонедр Украины выполнить судебное решение, продлить и выдать предприятию государственные лицензии на право добычи руды. Вот уже более года лицензионное ведомство отказывается пролонгировать разрешения, не объясняя причин. В результате работа крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины оказалась под угрозой остановки, а 4000 горняков - перед перспективой потери рабочих мест.

"Мы протестуем уже восьмой день. И никто к людям так и не вышел. Нам морочат голову, обещая, что вот через час с нами поговорят, подождите еще 2 часа, а затем еще 2 часа. Но, ни первый заместитель главы Госгеонедр Николай Фощий, ни руководитель Олег Кирилюк, который должен был сегодня вернуться на работу после заграничной командировки, не хотят с нами общаться. Почему они боятся мирных работяг, которые приехали в Киев требовать работы, не понятно. Зачем нагнали сюда столько спецназа и заблокировали вход в государственное учреждение? Мы законопослушные граждане и хотим лишь одного - чтобы ведомство выполнило закон и дало людям спокойно работать", - говорит председатель первичной организации профессионального союза металлургов и горняков Украины Виктор Счастливый.

Глава профсоюза обратился к силовикам с просьбой не покрывать коррупцию, не выполнять преступных приказов и стать на сторону людей.

"В нашем трудовом коллективе работают 800 ветеранов боевых действий АТО. Они такие же солдаты, как и вы. Многие наши рабочие погибли на Донбассе. Именно по этой причине, вы, солдаты, должны стать на сторону трудового коллектива, отстаивать закон, а не защищать коррупционеров", - сказал Счастливый спецназовцам.

На данный момент, акция продолжается. Митингующие шахтеры стучат касками и скандируют "Фощий, выходи!", "Ганьба!", "Коррупционеры, дайте нам работать!"

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жесть,гідність розпирає, перемоги чередуюються гучними перемогами...
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Подкоп дэлайтэ, гномы, плять, учить нада!!!
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Наблюдательный совет ЧАО "Евраз-Сухая Балка", недавно приобретенного группой DCH бизнесмена Александра Ярославского у российской группы "Евраз", возглавил собственник компании...Источник:https://biz.censor.net.ua/n3030579
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Только у нас в стране могут так забить на людей.Никто не видит и не слышит.Полный абзац!
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"бананова" профспілка вирішила пропіаритись, вони б ще на коліна встали
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Фощий уже совсем всякую совесть и страх потерял,мало того что он хочет незаконно занять должность первого зама Госгеонедр, так еще за ним тянется шлейф коррупции и махинаций
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Пускай идут напрямую к Кирилюку, которого Гройсман протянул без конкурса, он в своё время неплохо проворовался, ещё при рыгах.
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Да и Кирилюк, глава Госгеонедр, в этой ситуации не лучший Фощия мало того, что Кирилюк обвиняется в строительных махинациях в Житомире , так он еще и экс регионал и как он только пробрался на должность столь важного и стратегического обьекта
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