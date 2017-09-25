 Amnesty International заявила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке организации.
В сообщении отмечается: "Новый отчет Amnesty приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей.
В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина.
Пока Совет Безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой им политике по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности.
Украина должна полностью прекратить поставки оружия и предоставления любой материально-технической помощи Южному Судану, включая оборудование, его обслуживание и обучение".
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