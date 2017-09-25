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Все про:Amnesty International (146) Африка (118) оружие (4143) Судан (25)

 Amnesty International заявила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан

оружие

Правозащитная организация Amnesty International представила отчет, в котором говорится, что Украина причастна к поставкам оружия в Южный Судан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке организации.

В сообщении отмечается: "Новый отчет Amnesty приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей.

В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина.

Пока Совет Безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой им политике по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности.

Украина должна полностью прекратить поставки оружия и предоставления любой материально-технической помощи Южному Судану, включая оборудование, его обслуживание и обучение".

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впк нам поднимет усё - не переставал бубнеть себе под нос эксперт столетия карасёв
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