 За 2 недели регионы должны сформировать объем потребности лекарств на 2018 год, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
"Благодаря Нацперечню у врачей и больниц появилась еще одна реальная возможность влиять на изменения в финансировании здравоохранения украинцев. Нам нужно консолидировать наши усилия, чтобы правильно рассчитать и заявить, какие объемы и сколько средств нам действительно нужно по новому Нацперечню. Получив эту цифру, мы получим четкое понимание, сколько еще препаратов мы сможем дополнительно закупить для лечения людей не из нового перечня основных лекарственных средств", - цитирует пресс-служба замминистра здравоохранения Романа Илыка.
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еще два-три месяца спокойно подорожником можно лечиться (до морозов)
а там алоэ (на окне) и мед (можно заменить самогоном.. но то к теме не относиться)
какие лекарства, я вас спрашиваю?
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В одних регионах запор а в других понос??
А Конче-Заспа у усех стул нормальный..Оно и панятна-рыгоАналы...пля
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Должны угадать, сколько человек и какими болезнями заболеют?
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Родственники работают в аптеках - никаких доступных рекламированных екарств нет!!
МММ аптечный, нююю, наипаловка, кароче...
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Ни аднаво не наблюдаю,напихать некаму...
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