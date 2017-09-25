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 Экономика, Здоровье
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Все про:лекарства (763) Минздрав (1451)

 За 2 недели регионы должны сформировать объем потребности лекарств на 2018 год, - Минздрав

лекарства аптеки доступные

В течение двух недель регионы должны сформировать объем потребности лекарственных средств, которые будут закупаться за счет местного и государственного бюджетов на 2018 год в соответствии с Национальным перечнем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"Благодаря Нацперечню у врачей и больниц появилась еще одна реальная возможность влиять на изменения в финансировании здравоохранения украинцев. Нам нужно консолидировать наши усилия, чтобы правильно рассчитать и заявить, какие объемы и сколько средств нам действительно нужно по новому Нацперечню. Получив эту цифру, мы получим четкое понимание, сколько еще препаратов мы сможем дополнительно закупить для лечения людей не из нового перечня основных лекарственных средств", - цитирует пресс-служба замминистра здравоохранения Романа Илыка.

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на год вперед можно спрогнозировать, кто, сколько и чем переболеет? ну, разве что этим процессом программно управлять изнутри...
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а какая разница? Та небось целый департамент тунеядцев, благодаря этой схеме сидит на министерской зарплате, а с учетом облздравов, за их "работу" можно хорошую больницу построить...
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я вас умоляю!
еще два-три месяца спокойно подорожником можно лечиться (до морозов)
а там алоэ (на окне) и мед (можно заменить самогоном.. но то к теме не относиться)
какие лекарства, я вас спрашиваю?
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Так это к "бабке" идти надо о предсказании. Итак, гриппом у нас заболеют 18 человек, ангиной 10 человек, ботулизмом - 2 человека, и т.д.
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Долбанный Совок... И сколько народа, за деньги бюджета занимаются этим перечнем?
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Выставили вперёд американскую санитарку типа Рехформатор. Сами замы, отделы, комитеты пилят бюджет Минздрава......а чуть что, так по проверенной схеме...мадам едет домой, а неё вешают все неудачи.
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В смисле- увеличить смертность???
В одних регионах запор а в других понос??
А Конче-Заспа у усех стул нормальный..Оно и панятна-рыгоАналы...пля
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только у нас в стране эффективность здровохран. сферы исчисляется, заполненностью коек в больничке, обьемом проданных лекартсв и прочими рейтингами.
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Должны угадать, сколько человек и какими болезнями заболеют?
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Бред и шакаладный токсикоз...
Родственники работают в аптеках - никаких доступных рекламированных екарств нет!!
МММ аптечный, нююю, наипаловка, кароче...
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как можно запланировать количество больных на следующий год, если с вакциной не можете разобраться?
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А че на таких живатрепещущих ветках шакаладники не мироточат??? :D
Ни аднаво не наблюдаю,напихать некаму...
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Головне про лис не забути.Бо хворi лисы,то страшне
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа 2 недели регионы должны сформировать объем потребности лекарств на 2018 год, - Минздрав
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