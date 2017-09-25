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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луцк (400) сепаратизм (12832) тюрьма (683)

 Житель Луцка приговорен к 5 годам тюрьмы за призывы защитить "Малороссию" и поделить Украину

суд

Луцкий горрайонный суд приговорил к пяти годам тюрьмы мужчину, который в сообщениях в соцсети "ВКонтакте" призвал к насильственному захвату государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волынские новости".


В частности, человек с февраля 2014 по июль 2015 года, с помощью специально созданного в социальной сети "ВКонтакте" учетной записи "Владимир Якубовский" распространял материалы, содержащие публичные призывы к насильственному захвату власти и к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В одном из постов обвиняемого содержится призыв к донским и кубанским казакам с просьбой защитить "Малороссию" от "фашистов-бандеровцев", то есть принять участие в насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти.

Также мужчина призвал передать полякам Западную Украину, венграм - Закарпатье, а румынам - Черновицкую область, то есть распространял призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Обвиняемый признал свою вину. Поэтому суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества.

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а в Лисичанске получил бы 15 суток условно..
место имеет значение..
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и еще бы в нову полицию - очьень важьно его бы пристроили.
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***анекдот***
- Про помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни.
Что вы можете сказать в свое оправдание?
- Подсудимый, сядьте, пожалуйста, и перестаньте паясничать....
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Судья:
- Вы совершили восемь ограблений за одну неделю. Разве это
возможно?
Подсудимый:
- Работал день и ночь, ваша честь. Если бы все трудились
так, как я, наша страна давно уже вышла бы на путь
процветания.
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Так не все же продаются за подлизывание соевой смеси. Есть и честные, и справедливые.
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Да-да, я в курсе: Кто не порохосос - тот кацап
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дай мне адресок такого честного, я сменяюсь с ним квартирами - я в Луганске живу.
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Я - честный, живу в Киеве. Только вот не понимаю, зачем мне с тобой квартирами меняться?
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речь шла о том, что вот именно "Есть и честные, и справедливые" и выступают за "Новороссию", не правда ли? Вот и предлагаю пожить тут.
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Не-не Мы не поняли друг друга. Те, кто за новососсию, пусть туда и валят. Я отвечал порохососке на ее двухзначный комент
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Хтось зайде на цензор наступного разу через 5 років... Можливо, уже під жіночим ніком.
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он хоть трёшку посидела, пусть и с комфортом, а Кернес и не заходил в камеру.
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дык на колеса от же пересол уже после того. Ту хоть сразу хлопнули, а этот шикует по-прежнему.
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дурило, давай меняться квартирами!
Луганск, кв.Комарова. Наешься "Новороссии" по самые нехочу! Рядом поликлиника, роддом - отсюда так красиво шмаляют ГРАДы! В трехстах метрах - казарма россиян, там рядом так весело вечерами! В километре - стадиончик на "Оксфорде", отсюда так весело и громко бахают минометы!
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и после єтого приговора как понять то что отпустили Штепу и сепаратистов в Черноморске???
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І на кого воно у Луцьку розраховувало???
Є звичайно скрєпно-щелепні бабусі та дідусі,та які вже з них захисники малоросії?
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ЦН ще м'яко подає його вислови, по кацапському звичаї навіть у заклику до інших народів він ці народи образив, от його опус "ВЕРНЕМ ВСЕ НА СВОИ МЕСТА! ЛЯХУ - КРЕСЬІ ВСХОДНЬІЕ, МАДЯРУ ТРАНСКАРПАТИЮ, А МАМАЛЬІЖНИКУ - БУКОВИНУ», ".
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забавно, но призывающие Польше "вернуть" Львов как-то забывают, что они им владели лишь некоторое время, причем часть из него - сами были в составе Империи, то есть не имели государственности.
А почему не Австрии? Да и фрицыки были там 3 года.
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Так Львів у складі Польщі був всього 20 років .
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ну, був-то більше, значно більше, коли и Польща була куди як більшою. Але суті це не змінює: поляки там засновниками не були, були тимчасовими господарями.
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А ещё можно ВЕНГРИЮ ОТДАТЬ османам, Румынию тоже им, а Польшу - поделить между Литвой, Францией, ну и пару кусков отдать австриякам.
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лучше Рашку вернуть в пределы Московского княжества и по всему миру будет спокойней жить и чище дышать.
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Странные у нас суды! Штепу, которая фактически помогала российскому спецназу брать Славянск,то есть начать войну, совершила тягчайшее преступление,фактически освободили через три года СИЗО, хотя ей надо давать минимум десять лет строгого режима. В этом случае совершенно справедливо дали пять лет, но почему же судьи не были такими объективными в отношении этой окаянной суки Штепы?
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Интересно, чем это дело отличается от дела Штепы?
На первый взгляд только тем, что этот любитель новороссии не баба.
Но он поехал на зону на пять лет, а Штепа-домой, в "часиках со стразиками".
Может, у нас на Волыни остались судьи и прокуроры с совестью?
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Цього козлика потрібно в божевільню запроторити.
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как и раньше писалос тут - в Украине не понимает понятие: свобода слова и свобода мненйи - вот и результат. А ведь в Луцке есть замок и не один в своё время от башни упал, говорят история повторяетса.
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хорошо, а штепа и остальне членососы партии рыгов?
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Чому в тюрьму,як що там стопроцента дурка?
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Нелька вже к выборам готовится.Петину программку зубрит
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Ну и где карта раздела??? Заинтриговали кААзлы!
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за призыв к распаду госдарства - и правильно делают.
Но 2 года за "лайк" чужого высказывания?!
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Я не об этом, просто это все похоже на какие то двойные стандарты, как бы показать, как судебная система работает. На самом деле за высказывания в интернеты какие то фрики получают пятерочку, а ублюдки, организовывающие вооруженные восстания или захваты административных зданий гуляют на свободе или работают чиновниками на государство. Вот это действительно странно.
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Вот почему на самом деле соцсети запретили. Петя не русских боится, а своих
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По лайкам в вконтакте и одноглазникам, спец службам РФ очень легко составлять психологический портрет, как отдельного человека , так и региона в целом, при этом они уже будут знать как с вами работать. В итоге побеждает жоппоблок. И тут похоже не Пети инициатива , а америкосов. Смысл какой Пете только роССийские соц сети закрываь?
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Добился, чего хотел. Теперь его задницу будут делить на зоне. И так в две смены
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это разница между Зап Украиной где есть нормальный суд
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В этом отличие Яценюка как европейского политика от некоторых персонажей политпаноптикума.
- Встретимся в суде © Это лучше, чем громогласное сотрясание воздуха .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖитель Луцка приговорен к 5 годам тюрьмы за призывы защитить "Малороссию" и поделить Украину
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