 Житель Луцка приговорен к 5 годам тюрьмы за призывы защитить "Малороссию" и поделить Украину









В частности, человек с февраля 2014 по июль 2015 года, с помощью специально созданного в социальной сети "ВКонтакте" учетной записи "Владимир Якубовский" распространял материалы, содержащие публичные призывы к насильственному захвату власти и к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.





В одном из постов обвиняемого содержится призыв к донским и кубанским казакам с просьбой защитить "Малороссию" от "фашистов-бандеровцев", то есть принять участие в насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти.





Также мужчина призвал передать полякам Западную Украину, венграм - Закарпатье, а румынам - Черновицкую область, то есть распространял призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.



