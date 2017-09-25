 Житель Луцка приговорен к 5 годам тюрьмы за призывы защитить "Малороссию" и поделить Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волынские новости".
В частности, человек с февраля 2014 по июль 2015 года, с помощью специально созданного в социальной сети "ВКонтакте" учетной записи "Владимир Якубовский" распространял материалы, содержащие публичные призывы к насильственному захвату власти и к совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
В одном из постов обвиняемого содержится призыв к донским и кубанским казакам с просьбой защитить "Малороссию" от "фашистов-бандеровцев", то есть принять участие в насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти.
Также мужчина призвал передать полякам Западную Украину, венграм - Закарпатье, а румынам - Черновицкую область, то есть распространял призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
Обвиняемый признал свою вину. Поэтому суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, без конфискации имущества.
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место имеет значение..
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- Про помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни.
Что вы можете сказать в свое оправдание?
- Подсудимый, сядьте, пожалуйста, и перестаньте паясничать....
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- Вы совершили восемь ограблений за одну неделю. Разве это
возможно?
Подсудимый:
- Работал день и ночь, ваша честь. Если бы все трудились
так, как я, наша страна давно уже вышла бы на путь
процветания.
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Луганск, кв.Комарова. Наешься "Новороссии" по самые нехочу! Рядом поликлиника, роддом - отсюда так красиво шмаляют ГРАДы! В трехстах метрах - казарма россиян, там рядом так весело вечерами! В километре - стадиончик на "Оксфорде", отсюда так весело и громко бахают минометы!
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Є звичайно скрєпно-щелепні бабусі та дідусі,та які вже з них захисники малоросії?
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А почему не Австрии? Да и фрицыки были там 3 года.
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На первый взгляд только тем, что этот любитель новороссии не баба.
Но он поехал на зону на пять лет, а Штепа-домой, в "часиках со стразиками".
Может, у нас на Волыни остались судьи и прокуроры с совестью?
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Но 2 года за "лайк" чужого высказывания?!
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- Встретимся в суде © Это лучше, чем громогласное сотрясание воздуха .
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