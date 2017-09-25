 МВФ еще не определился с датой приезда в Украину миссии для просмотра программы, - постпред фонда Люнгман

Об этом сказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Дата приезда миссии для следующего просмотра на данный момент не определена. Мы находимся в постоянном контакте с властями", - сказал Люнгман.
По его словам, когда МВФ будет видеть положительные основания для завершения пересмотра программы, "тогда и определимся с датой".
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они уже тут пенсионеров замордовали, учителей обнадежили и тарифы подготовили..
(молчу про мешочков нашили)
а они видите ли еще не знают...
офигеть...
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дитьонышам нашим не хватает....
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