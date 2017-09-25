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 Политика Украины
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 МВФ еще не определился с датой приезда в Украину миссии для просмотра программы, - постпред фонда Люнгман

мвф

Дата приезда миссии Международного валютного фонда в Украину на данный момент не определена.

Об этом сказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дата приезда миссии для следующего просмотра на данный момент не определена. Мы находимся в постоянном контакте с властями", - сказал Люнгман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее выделение Украине финансирования МВФ возможно только после выполнения обязательств по пенсионной реформе, приватизации и борьбе с коррупцией, - постпред фонда Люнгман

По его словам, когда МВФ будет видеть положительные основания для завершения пересмотра программы, "тогда и определимся с датой".
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Сильно на иголку нас посадили наши "правители" с этим МВФ
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нє ну все нормально.... доллар то росте. пенсіонери їдять як не в себе . рева на дієті. ляшко з бой- френдом на морі... все зрозуміло в принципі.....

МВФ еще не определился с датой приезда в Украину миссии для просмотра программы, - постпред фонда Люнгман - Цензор.НЕТ 3766
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Вас , МВФ, пррредупрррєдют , када потьомскія дєрєвні будкамі сколотють!!
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тю, здрасте!
они уже тут пенсионеров замордовали, учителей обнадежили и тарифы подготовили..
(молчу про мешочков нашили)
а они видите ли еще не знают...
офигеть...
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МВФ ждет что будет в раде с реформами! протянут или нет! если не протянут то какой смысл ехать!!
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кто - нибудь может представить как Европа засылает в Украину титушек для возвращения долгов по МВФ?! Значит, как говорит Рабинович: поехали дальше.
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Папрошайки прриедут... Дайте бабла из ваших ШЫКаладных офшоров, на хлебушек
дитьонышам нашим не хватает....
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Это же надо быть какими идиотами что-бы спонсировать власть для разворовывания этих же кредитов?!!!
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А они так и делают. Деньги, которые они дают, всё равно перекачиваются властью назад в их банки, а долги вешаются на страну. А потом они уже начинают диктовать условия и выжимать проценты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВФ еще не определился с датой приезда в Украину миссии для просмотра программы, - постпред фонда Люнгман
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