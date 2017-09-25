EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия, Фоторепортаж
  931  8
Все про:нефть (1468) хищение (357) ГФС (3274) Ивано-Франковская область (321)

 В Ивано-Франковской области полиция раскрыла схему хищения нефти и задержала двух ее участников. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции раз облачили должностных лиц нефтегазовой компании, которые организовали схему хищения нефти и газового конденсата из трубопроводов и мест добычи углеводородов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-главе правления банка "Национальный кредит" объявлено о подозрении в хищении 4 млн, - прокуратура

По ее словам, злоумышленники перекачали с помощью насосной установки струю нефть из цистерны, находящейся в собственности нефтяной компании, в свое транспортное средство.

"Они были задержаны в тот же день и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса, то есть присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - рассказала Калиновская.

Кроме того она отметила, что ранее была задокументирована причастность задержанных к транспортировке и реализации углеводородов на территории других областей. В частности, были задержаны два грузовых автомобиля DAF, в которых по поддельным документам перевозилась похищенная сырая нефть.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

В Ивано-Франковской области полиция раскрыла схему хищения нефти и задержала двух ее участников 01

В Ивано-Франковской области полиция раскрыла схему хищения нефти и задержала двух ее участников 02

В Ивано-Франковской области полиция раскрыла схему хищения нефти и задержала двух ее участников 03



 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRemt3VEZoU2FFNUhRekJaZURnd1dWaFJkVTVIU2pCTVdGRjJaRU0wTUV4V09EQktVRkZ3VGtOb1prNURXVEJNVEZGelRrTTVNRXcwZERCTFZGSm5Ua04zTUV3elVYVjBReXN3VEV4U1oyUkROakJNUkZKcWVVUlJkblJEZURCTWRsRnpUa2RDTUZsTVVtcEJQVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порядка нет нигде ! Ни в экономике.Ни в политике.Ни на войне. Парашенко - сдай пост !
 показать весь комментарий
Ответить
 
його й не буде того порядку доки перед кожним гос приміщенням не стоятиме шибениця та хоч пару рішал не теліпатиметься
 показать весь комментарий
Ответить
 
А куди вони збирались везти крадену нафту,і де її переробляти,паліцаям не цікаво? Чи може ждуть,щоб занесли американських грошей трохи,щоб далі не цікавитись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поскольку приговоров коррупционерам нет,значит отпускают опять таки за взятку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
перекачали из чужой бочки в свою ...вот, собственно, и вся схема
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тупо украсть с бочки в бочку- это схема? А как же называется, если украсть и вывести в Панаму- маму?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Ивано-Франковской области полиция раскрыла схему хищения нефти и задержала двух ее участников. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти