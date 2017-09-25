 В Ивано-Франковской области полиция раскрыла схему хищения нефти и задержала двух ее участников. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, злоумышленники перекачали с помощью насосной установки струю нефть из цистерны, находящейся в собственности нефтяной компании, в свое транспортное средство.



"Они были задержаны в тот же день и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса, то есть присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - рассказала Калиновская.



Кроме того она отметила, что ранее была задокументирована причастность задержанных к транспортировке и реализации углеводородов на территории других областей. В частности, были задержаны два грузовых автомобиля DAF, в которых по поддельным документам перевозилась похищенная сырая нефть.



В настоящее время следственные действия продолжаются.







