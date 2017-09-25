 Израильские полицейские, помогавшие охранять порядок во время паломничества хасидов, покинули Умань, - Нацполиция

сообщает сектор коммуникации Нацполиции Черкасской области.
"Руководитель сводного отряда полковник полиции Виктор Иванько выразил слова благодарности представителям израильской полиции за тесное и плодотворное сотрудничество полицейских двух государств в обеспечении публичного порядка во время празднования Рош-Ха-Шана. В свою очередь представители полиции Израиля также поблагодарили украинских полицейских за сотрудничество и отметили высокий уровень подготовки украинских правоохранителей к проведению массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Умани произошла поножовщина между паломниками-хасидами, - полиция. ФОТО
Напомним, что паломники-хасиды прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана. Традиционно они приезжают в этот город в сентябре, потому что для них Умань - место одной из самых почитаемых святынь, место ежегодного массового паломничества. В этом году Рош Ха-Шана отмечался 20-22 сентября.
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- Урааа !
...в топке паровоза ! =)
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надоел им этот мусор и грязь на улицах...
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Получается, египтяне на порядки умнее тех украинцев, которые тут - и не только тут - рыгают ненавистью...
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который рассказал, что в Краснодарском крае задержана семья каннибалов, с 1999 года похищавшая, убивавшая и съедавшая людей.
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А щас, аваковские "реформированные" мусора уже не справляются сами? Подмогу из Израиля зовут? Раньше такого не было...
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А израильские могут и дубинкой по башке заехать и их не обвинят в антисемитизме !
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Наша внутренняя напряжённость и недовольство - так-же заряжает(заражает?) и хасидов, и всех вокруг нас.
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