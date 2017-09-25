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Все про:Израиль (860) Умань (203) хасиды (126)

 Израильские полицейские, помогавшие охранять порядок во время паломничества хасидов, покинули Умань, - Нацполиция

хасиды

Из города Умань отправился отряд полицейских Израиля, которые помогали украинским правоохранителям обеспечивать общественный порядок в местах пребывания паломников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации Нацполиции Черкасской области.

"Руководитель сводного отряда полковник полиции Виктор Иванько выразил слова благодарности представителям израильской полиции за тесное и плодотворное сотрудничество полицейских двух государств в обеспечении публичного порядка во время празднования Рош-Ха-Шана. В свою очередь представители полиции Израиля также поблагодарили украинских полицейских за сотрудничество и отметили высокий уровень подготовки украинских правоохранителей к проведению массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Умани произошла поножовщина между паломниками-хасидами, - полиция. ФОТО

Напомним, что паломники-хасиды прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана. Традиционно они приезжают в этот город в сентябре, потому что для них Умань - место одной из самых почитаемых святынь, место ежегодного массового паломничества. В этом году Рош Ха-Шана отмечался 20-22 сентября.

Также читайте: На время празднования иудейского нового года в Умань прибыл сводный отряд из 520 полицейских
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тих що були ранені в жопу....забрали всіх.
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Шо, нє видєржала душа поєта позора мєлочних обід????
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я такой вопрос задала ибо видела фото после них, меня забросали капустой, той что вроде бы город получил, хотя сомневаюсь, что именно город что то получил, бизнес может быть
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Хасиды, сегодня вы все поедете домой !
- Урааа !
...в топке паровоза ! =)
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Все концалагеря забиты евреями до отказа ! - Почему ? - А они бесплатные ))
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Я не видел, что творится в Умани, во время этого "паломничества". Но! Я видел, что творится в аэропорту Одессы, во время их убытия. Вывод единственный: они очень любят выпить. Но- не умеют. Все!
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А я не видел ни единого выпивающего. Они просто рыгали, на лавочках, где место для курения... Чертов кошмар...
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Так пили или не пили? Если с собой привезли - непорядок. А если тут купили - все пучком.
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Все в порядке. В цене нашего бухла заложены налоги на уборку и утилизацию плюс прибыль для Страны. Туристы платят валютой за наши товары с нашим профитом. Улучшают, так сказать, платежный баланс. Ты же хочешь покупать смартфоны с еврейскими камерами? Надо чем то расплачиваться!
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Ну это в сторону системы освиты. Выпускают в жизнь таких дуропаев не понимающих элементарных вещей.
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Есть понятия туристы,а есть просто отара скота)Если бы ты себя так вел скажем в ОАЕ как они у нас тут,то хотел бы посмотреть,как бы за тебя потом кто то впрягался и сколько бы тебе лет впаяли)
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У нищих слуг нет. Сравни ОАЕ с Украиной и то поймешь о чем я.
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Пока не начнем себя сами уважать вот так и будут набеги саранчи кацапской,хасыдской или как их там.И вот вам еще одно сравнение в Сингапуре если не ошибаюсь за брошеную бумажку штраф вроде 200 баксов,это к вашему посту про экономику)
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Вот с этим полностью согласен! Проблема в том, что штраф в 200 баксов не возникает сам по себе. Поставьте ОАЕ в критическую зависимость от наших товаров и технологий (военных, медицинских, культурных, нефтяных и так далее) и увидите разительную перемену в отношении к себе. А так по одежке надо протянуть ножки.
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пару дней в году, когда можно делать почти все, что хочешь, да еще и так, что не все увидят. а потом - снова кандалы морально-религиозных рамок... ну кто бы на их месте упустил такую возможность!)))
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самоубийство дело непростое, надо долго тренироваться... Но вообще существует версия, что кучерявые вредными привычками планировали извести гоев. но тут что-то пошло не так?
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я вообще не понимаю , почему пархатой братии дана такая воля и свобода ...выделить места , маршруты движения ..нехер людей пугать по всему городу ...
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Тут такое дело, они себя баранами не считают и ведет соответственно. А со стороны бараньего стада (в психологическом смысле) действительно, поведение немножко неправильное. Так что Волю и Свободу они сами себе добыли, ни у кого не просили. Учись!
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Друзі з нашої поліції розповідали, що їхні поліціянти ДУЖЕ недолюблюють хасидів і можуть запросто провести їм безкоштовний курс масажу твердим гумовими виробом, що не раз і спостерігалося. А самі їхні поліцейські досить дружелюбні по відношенню до наших поліціонерів, бо багато з них є вихідцями з Українських земель.
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В мусульманский Египет приезжают миллионы туристов, из католических, православных, лютеранских стран, иудеи, кришнаиты. И 99% египтян благодарны своим богам, что эти люди приехали, заплатили деньги, и приедут ещё... И привезут в Египет эквивалент 300 миллиардов гривень в год.
Получается, египтяне на порядки умнее тех украинцев, которые тут - и не только тут - рыгают ненавистью...
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Согласен полностью и даже более того. Уровень элементарных познаний даже в области доступной калькулятору у большинства коментаторов в незачет.
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А в Каталонии камнями автобусы розстреливают с туристами
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Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространившуюся сегодня в СМИ с подачи телеграм-канала Mash,
который рассказал, что в Краснодарском крае задержана семья каннибалов, с 1999 года похищавшая, убивавшая и съедавшая людей.


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А раньше мусора сами справлялись с хасидами и не было никакого большого шухера. Мелкие хулиганства были, но жескача не было, скоко их помню.
А щас, аваковские "реформированные" мусора уже не справляются сами? Подмогу из Израиля зовут? Раньше такого не было...
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Украинские полицейские слишком мендальничают и их хасиды не очень боятся .
А израильские могут и дубинкой по башке заехать и их не обвинят в антисемитизме !
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Так не было раньше частых прецедентов, шобы бить хасидов дубинками! Они к нам ехали, балагурили, чуть хулиганили, но давали за тот период заработать людям. И все были удовлетворены! Это ж уже не первый год!
Наша внутренняя напряжённость и недовольство - так-же заряжает(заражает?) и хасидов, и всех вокруг нас.
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Сьогодні прийде армагедонець в мізки московитів! Московитів з екранів REN TV переконають, що Земля полога.
Израильские полицейские, помогавшие охранять порядок во время паломничества хасидов, покинули Умань, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2242
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Хасиды Хасиды....а, это которые положив коровью лепешку себе на голову, кайф от этого и других странностей ловят? психиатры назвали бы это болезнью, психи называют это религией...
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А на каком основании иностранный вооруженный отряд проводил мероприятия на территории Украины? Шоколадный там вопел, что границу Украину Саакашвили похерил, а на самом деле Украину опускают шоколадники именно вот такими своими действиями - запустить в страну иностранных вооруженных полицейских для патрулирования!? - на каком основании. А если бы какой-нибудь израильский полицейский застрелил гражданина Украины? - кто нибудь подумал, к чему бы это привело?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИзраильские полицейские, помогавшие охранять порядок во время паломничества хасидов, покинули Умань, - Нацполиция
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