 Канада всегда готова всячески помогать Украине, - глава оборонного комитета парламента Канады Фюр на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО, во время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, наращивание в Крыму военного потенциала РФ, ее доминирование в Черноморском бассейне и российско-белорусские штабные учения "Запад-2017".
По словам Турчинова, на Донбассе ежедневно наблюдается увеличение количества оружия и боеприпасов, которые завозятся российскими войсками.
"Мы понимаем, почему Путин против вооруженной миссии ООН, которая контролировала бы границу с Россией. Потому что только перекрыв границу можно остановить завоз военных оружия и боеприпасов из России на оккупированную территорию", - сказал он, добавив, что пока не будет установлен контроль за рубежом, Россия будет продолжать войну.
Секретарь СНБО Украины также отметил, что во время российско-белорусских штабных учений "Запад-2017" Путин продемонстрировал готовность к наступательной войне.
"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработаны воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", - сказал Турчинов.
Кроме того, собеседники обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и сотрудничество между нашими странами в военно-технической сфере.
Подводя итог, А. Турчинов отметил, что Украина рассматривает Канаду не просто как стратегического партнера, а как друга.
В свою очередь, С. Фюр подчеркнул, что Канада "всегда готова всячески помогать Украине".
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