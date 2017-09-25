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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Канада всегда готова всячески помогать Украине, - глава оборонного комитета парламента Канады Фюр на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО, во время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, наращивание в Крыму военного потенциала РФ, ее доминирование в Черноморском бассейне и российско-белорусские штабные учения "Запад-2017".

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По словам Турчинова, на Донбассе ежедневно наблюдается увеличение количества оружия и боеприпасов, которые завозятся российскими войсками.

"Мы понимаем, почему Путин против вооруженной миссии ООН, которая контролировала бы границу с Россией. Потому что только перекрыв границу можно остановить завоз военных оружия и боеприпасов из России на оккупированную территорию", - сказал он, добавив, что пока не будет установлен контроль за рубежом, Россия будет продолжать войну.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что во время российско-белорусских штабных учений "Запад-2017" Путин продемонстрировал готовность к наступательной войне.

"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработаны воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", - сказал Турчинов.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и сотрудничество между нашими странами в военно-технической сфере.

Подводя итог, А. Турчинов отметил, что Украина рассматривает Канаду не просто как стратегического партнера, а как друга.
В свою очередь, С. Фюр подчеркнул, что Канада "всегда готова всячески помогать Украине".

Канада всегда готова всячески помогать Украине, - глава оборонного комитета парламента Канады Фюр на встрече с Турчиновым 01

Канада всегда готова всячески помогать Украине, - глава оборонного комитета парламента Канады Фюр на встрече с Турчиновым 02

Канада всегда готова всячески помогать Украине, - глава оборонного комитета парламента Канады Фюр на встрече с Турчиновым 03

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Очень выразительная третья фото: Что ты мне тут втираешь?!
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Все головы повесили. Такое сожаление в глазах. Так бы хотелось помочь, но вы же сами себе не помогаете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада всегда готова всячески помогать Украине, - глава оборонного комитета парламента Канады Фюр на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж
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