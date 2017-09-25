EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 За рубежом
  18643  108
Материалы по теме:
Все про:Маккейн (254) рак (58)

 Маккейн: Врачи дают мне "очень плохой прогноз"

маккейн

Сенатор США Джон Маккейн, который борется с раком мозга, утверждает, что болезнь прогрессирует.

Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Визит Мэттиса в Киев - это повод исправить политику и предоставить Украине летальное вооружение, - Маккейн

Маккейну в июле сделали хирургическую операцию по удалению опухоли головного мозга, которая позже была признана формой глиобластомы - такого же типа рака, который был у бывшего коллеги Маккейна из Сената Эдварда Мура Кеннеди, умершего в 2009 году.

Сенатор рассказал в программе "60 минут" на телеканале CBS, что он много думает о Кеннеди. Он сказал, что Кеннеди продолжал работать, несмотря на диагноз и "никогда не сдавался, потому что он любил свое дело".

Маккейн отметил, что его "иногда посещает страх неизбежного", но осознание того, что он прожил "замечательную жизнь", придает сил.

"Я вырос в военной семье. Я вырос с идеей и верой, что долг, честь, страна - это Путеводная звезда для нашего повседневного поведения. Послушайте, самым драгоценным в моей жизни были узы, которые связывалы меня с моими товарищами в плену. Они были прекрасны. Мы сражались вместе. Мы любили друг друга. Мы стучали в стены друг к другу. Я вспоминаю этот опыт с большой гордостью", - отмечает сенатор.

Джон Маккейн огласил свою последнюю волю: "Я хочу, чтобы когда я уйду, на церемонии в Военно-морской академии хотя бы несколько человек встали и сказали: "Этот парень служил своей стране"".

Смотрите также: Американский сенатор Маккейн прервал курс реабилитации после операции по удалению опухоли ради голосования по важному законопроекту. ВИДЕО

Как известно, несмотря на тяжелую болезнь, 81-летний Маккейн прервал курс реабилитации у себя дома в Аризоне и приехал в сенат США для голосования по законодательству в сфере здравоохранения. В связи с этим Дональд Трамп назвал его героем, а члены Сената аплодировали ему.

Сенатор Маккейн известен своей антироссийской позицией и резкими высказываниями в адрес Президента Путина в связи с оккупацией Крыма и вооруженной агрессией РФ на Донбассе. Он является активным сторонником санкций против России, а также предоставления Украине летального оборонительного вооружения.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Эх, стань МакКейн в 2008-м президентом США, сейчас не было бы многих международных проблем. Ни КНДР, ни Мадуро, ни, скорее всего, рашки. Жаль, что тогда пропихнули мягкого добряка Обаму
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Джон не здавайся, не давай кістлявій зламати тебе, ти зможеш !!! Ти велика людина справжній патріот Америки та друг України!
Щиро бажаємо одужання, молимося за тебе.
Бережи тебе Боже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Людина честі, совісті, обов'язку.. Присутність таких людей у цьому лицемірному світі надихає.. Одужай Маккейне, не смій помирати!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Громадянин,воїн ,солдат.Весь світ за нього молиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
достойный человек, за свои 80 переживший 2 или 3 "дня рождения".....читая биографию понимаешь что там на несколько крутых фильмов хватит: отрезок до вьетнамской войны - готовое кино; вьетнам, плен, история освобождения - вообще блокбастер, может и не один; политическая карьера до его второй президенсткой кампрании - готовое кино; от второй президенской кампании до сегодня - политический сериал уровня "Карточный домик"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это человечище. Только чудо может его спасти и оно может случиться. Как человек себя запрограмирует так и будет. Здоровья ему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бачив Маккейна на Майдані. Він і там був і підтримував Україну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМаккейн: Врачи дают мне "очень плохой прогноз"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти