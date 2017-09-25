 Маккейн: Врачи дают мне "очень плохой прогноз"

Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
Маккейну в июле сделали хирургическую операцию по удалению опухоли головного мозга, которая позже была признана формой глиобластомы - такого же типа рака, который был у бывшего коллеги Маккейна из Сената Эдварда Мура Кеннеди, умершего в 2009 году.
Сенатор рассказал в программе "60 минут" на телеканале CBS, что он много думает о Кеннеди. Он сказал, что Кеннеди продолжал работать, несмотря на диагноз и "никогда не сдавался, потому что он любил свое дело".
Маккейн отметил, что его "иногда посещает страх неизбежного", но осознание того, что он прожил "замечательную жизнь", придает сил.
"Я вырос в военной семье. Я вырос с идеей и верой, что долг, честь, страна - это Путеводная звезда для нашего повседневного поведения. Послушайте, самым драгоценным в моей жизни были узы, которые связывалы меня с моими товарищами в плену. Они были прекрасны. Мы сражались вместе. Мы любили друг друга. Мы стучали в стены друг к другу. Я вспоминаю этот опыт с большой гордостью", - отмечает сенатор.
Джон Маккейн огласил свою последнюю волю: "Я хочу, чтобы когда я уйду, на церемонии в Военно-морской академии хотя бы несколько человек встали и сказали: "Этот парень служил своей стране"".
Как известно, несмотря на тяжелую болезнь, 81-летний Маккейн прервал курс реабилитации у себя дома в Аризоне и приехал в сенат США для голосования по законодательству в сфере здравоохранения. В связи с этим Дональд Трамп назвал его героем, а члены Сената аплодировали ему.
Сенатор Маккейн известен своей антироссийской позицией и резкими высказываниями в адрес Президента Путина в связи с оккупацией Крыма и вооруженной агрессией РФ на Донбассе. Он является активным сторонником санкций против России, а также предоставления Украине летального оборонительного вооружения.
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