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Все про:граница (3288) задержание (6241) пограничники (1336) хищение (357) Ромалийская Ирина (193)

 Прокуроры просят арестовать задержанного на границе с РФ экс-директора ГП "Информационные судебные системы"

растрата

Санкцию в виде ареста просят прокуроры для экс-директора ГП “Информационные судебные системы" Леонида Богданова, которого накануне задержали при попытке пересечении украинско-российской границы.

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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По его словам, следствие подозревает Богданова в завладении 6,4 млн гривен для покупки в 2013-2014 годах оборудования для видеоконференцсвязи для судов. Задержание Богданова произошло 23 сентября на пункте пропуска "Конотоп" Сумской области. Богданов ехал на поезде в Россию.

Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой при попытке пересечения украинско-российской границы задержали бывшего генерального директора одного из государственных предприятий, подозреваемого в присвоении и растрате более шести миллионов гривен бюджетных средств.
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Прокурору у нас всегда просят... бабла,да поболее...
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Пєцік давно в Хіспанії ценняк вивіз...
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видать рыльце в пушку он то в курсе КАК оказывались судебные дела в "нужных" руках ((
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В базе данных был. То есть, прокуроры "выкормили кабанчика"...
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Та щас,арештувати! Він соціально-близький. На поруки,або під заставу,і то в крайньому випадку...
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Посетил государственный чиновник страну , которая убивает украинцев - выгнать чиновника с занимаемой должности и провести тщательное расследование его деятельности . Пора бы опубликовать этот длинный список "туристов" , имеющих до сих пор госдолжность !
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так там вначале Бойко, Шуфрич, Колесник, Вилкул и прочая нечисть! Их стрелять нужно, прямо на границе
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и все говно,как всегда, прет на рашу-паРашу. говно к говну.
рашка- сборище фекалий со всего мира, говняшка же.
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