 Прокуроры просят арестовать задержанного на границе с РФ экс-директора ГП "Информационные судебные системы"

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
По его словам, следствие подозревает Богданова в завладении 6,4 млн гривен для покупки в 2013-2014 годах оборудования для видеоконференцсвязи для судов. Задержание Богданова произошло 23 сентября на пункте пропуска "Конотоп" Сумской области. Богданов ехал на поезде в Россию.
Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой при попытке пересечения украинско-российской границы задержали бывшего генерального директора одного из государственных предприятий, подозреваемого в присвоении и растрате более шести миллионов гривен бюджетных средств.
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рашка- сборище фекалий со всего мира, говняшка же.
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