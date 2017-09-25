 Полиция об акции под посольством Беларуси: Пришли 6 человек и подожгли файеры. Мы рассмотрим вопрос об усилении патрулирования

Комментируя "Интерфакс-Украине" информацию посольства Беларуси о проведении в минувшую субботу хулиганской акции возле здания посольства в Киеве, А.Крищенко сообщил, что в полицию не поступало заявок на проведение акции, передает Цензор.НЕТ.
Также он отметил, что по линии 102 в субботу поступила информация о хулиганских действиях возле диппредставительства. Когда полицейские прибыли на место, злоумышленников уже не было.
"Установлено, что шесть человек пришли в субботу к зданию посольства и подожгли файеры. После замечания охраны диппредставительства, хулиганы ушли. И когда приехал наряд полиции, на месте их уже не было", - рассказал А.Крищенко.
По словам начальник столичного главка полиции, на этот момент в полицию не поступало никаких обращений в связи с данным инцидентом. "В случае необходимости мы рассмотрим вопрос об усилении патрулирования исключительно возле посольства, поскольку охрану территории самого диппредставительства обеспечивает Национальная гвардия Украины", - добавил начальник полиции Киева.
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