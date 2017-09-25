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 Общество
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Все про:документ (298) биометрические паспорта (205)

 Ежедневно заявки на оформление биометрических паспортов подает около 20 тысяч человек

паспорт

С начала 2017 года в Украине около 2,5 млн граждан получили биометрические загранпаспорта.

Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"С Нового года до настоящего времени более 2,5 млн граждан сделали себе этот документ для выезда за границу", - проинформировал Полищук.

По его словам, ежедневно в Украине заявки на получение биометрических загранпаспортов подает около 20 тысяч граждан.

"Сейчас ситуация с ажиотажем несколько улучшилась, и очереди стали меньше", - сказал Полищук.

По его словам, в Киеве в "крупнейшем нашем центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" в будни уже довольно спокойно, но есть очереди по субботам и воскресеньям".

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Сомневаюсь что всё это туристы попить кофе в Братиславе и оперу в Вене послушать.
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У лишнехромосомных разрывает пуканы в хлам
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕжедневно заявки на оформление биометрических паспортов подает около 20 тысяч человек
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