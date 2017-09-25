 Ежедневно заявки на оформление биометрических паспортов подает около 20 тысяч человек

Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"С Нового года до настоящего времени более 2,5 млн граждан сделали себе этот документ для выезда за границу", - проинформировал Полищук.
По его словам, ежедневно в Украине заявки на получение биометрических загранпаспортов подает около 20 тысяч граждан.
"Сейчас ситуация с ажиотажем несколько улучшилась, и очереди стали меньше", - сказал Полищук.
По его словам, в Киеве в "крупнейшем нашем центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" в будни уже довольно спокойно, но есть очереди по субботам и воскресеньям".
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