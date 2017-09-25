 Крищенко об охране массовых мероприятий: "У нас будет отдел переговорщиков. Руководить им будет женщина, которая прошла через АТО"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главка Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
На вопрос журналиста о том, с уществуют ли какие-то обучающие процессы для правоохранителей, которые будут отвечать за обеспечение правопорядка во время массовых акций, он ответил: "Все прошли обучение. Мы обобщили опыт (в том числе, трагичный) полиции Киева и страны, создали новую службу. У нас будет отдел переговорщиков. Сейчас уже его запускаем".
По его словам, в отдел будут набирать л юдей, которые прежде никогда не участвовали в противостояниях полиции и митингующих (в том числе, во время Революции Достоинства).
"Они будут вести переговоры, разъяснять закон, принимать на себя какую-то часть первичного негатива. Руководить отделом будет женщина, которая прошла через АТО, отслужила на востоке три года.
С патрульными, с сотрудниками спецподразделений, - тоже проводятся психологические тренинги. Мы обеспечиваем их аптечками. Ребята прошли серьезную медицинскую подготовку уже на фельдшерском уровне. Смогут оказать адекватную первую помощь, если, не дай Бог, понадобится", - рассказал начальник киевского Главка.
Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.
455 16
С начала профилактической отработки уровень уличной преступности в Киеве снизился на 45%, - Крищенко(50)
"Это могло быть демонстративным хулиганством", - Нацполиция Киева о взрыве под Кабмином 24 августа(21)
Полиция выдворила из Украины вора в законе по кличке Профессор. ФОТО(66)
Полицейские Киева задержали преступную группу иностранцев, совершавшую разбойные нападения на бизнесменов. ФОТО+ВИДЕО(27)
Крищенко треба гнати в шию, це очевидно - нардеп(0)
Во время военного парада не было нарушений общественного порядка, никто не задержан, - Крищенко(34)
Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТЦ в Киеве ФОТОрепортаж(152)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить