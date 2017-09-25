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 Политика Украины
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 Крищенко об охране массовых мероприятий: "У нас будет отдел переговорщиков. Руководить им будет женщина, которая прошла через АТО"

крищенко

В преддверии "горячей" политической осени правоохранители прошли подготовку для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главка Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

На вопрос журналиста о том, с уществуют ли какие-то обучающие процессы для правоохранителей, которые будут отвечать за обеспечение правопорядка во время массовых акций, он ответил: "Все прошли обучение. Мы обобщили опыт (в том числе, трагичный) полиции Киева и страны, создали новую службу. У нас будет отдел переговорщиков. Сейчас уже его запускаем".

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По его словам, в отдел будут набирать л юдей, которые прежде никогда не участвовали в противостояниях полиции и митингующих (в том числе, во время Революции Достоинства).

"Они будут вести переговоры, разъяснять закон, принимать на себя какую-то часть первичного негатива. Руководить отделом будет женщина, которая прошла через АТО, отслужила на востоке три года.

С патрульными, с сотрудниками спецподразделений, - тоже проводятся психологические тренинги. Мы обеспечиваем их аптечками. Ребята прошли серьезную медицинскую подготовку уже на фельдшерском уровне. Смогут оказать адекватную первую помощь, если, не дай Бог, понадобится", - рассказал начальник киевского Главка.

Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.
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намек несогласным с властями - будет везде, как в АТО
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Беркут 2. Как бы вы не старались ,а жить вам недолго осталось.
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Прошла или корочка за посещение? И реально, Это совсем не факт что АТО это такой критерий непогрешимости и справедливости. (реальных ребят защитников это не касается)!
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Рассказал бы лучше как он с Безлером переговаривался,когда Горловку сдавал.
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Так с Бесом можно...Он же начальник службы безопасности депутата Герасимова, главы фракции БПП!
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Мифическая женщина Ато ))) А чего не воскресшая Мать Тереза ? ))
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Кот в мешке.Кроме того что она кого то замочила из подаренного пистолета,остальное покрыто тайной,почти как с Голубаном.
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Это что, угроза? Прошедшие через АТО и сохранившие честь и достоинство ни за что не будут сотрудничать с этой властью!!!
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все полицию надо пропускать через АТО, в обязательном порядке...
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Там куча , которые на семинары в Краматорскск на пару деньков сгоняли...Вот всё руководство украинского Интерпола (теперь от журналистов шугаются).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрищенко об охране массовых мероприятий: "У нас будет отдел переговорщиков. Руководить им будет женщина, которая прошла через АТО"
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