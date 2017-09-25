 Служба финрасследований прежде всего должна иметь функциональную независимость, - Петренко

"Прежде всего, этот орган должен иметь функциональную независимость", - сказал министр на встрече с представителями Американской торговой палаты в Украине в понедельник, представляя свое видение указанной службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.
Говоря о подведомственности создаваемой структуры, министр сказал: "Это может быть и Министерство финансов, которое может координировать эту службу, но процессуальная и функциональная независимость у этой службы стопроцентно (должна быть. - Ред.)".
Он подчеркнул, что именно это станет залогом эффективности и объективности работы службы.
"Вести дискуссию, кто должен формально координировать работу данного органа - думаю, это нормально... Главное, чтобы качественно был прописан закон в части полномочий службы, в части вопросов, каким образом эта служба коммуницирует с бизнесом", - сказал П.Петренко.
Министр выразил убеждение, что независимость этой службы должна быть определена на уровне закона.
Он напомнил, что основная дискуссия относительно необходимости создания службы финансовых расследований заключалась в необходимости ликвидировать функцию раскрытия экономических преступлений между другими правоохранительными органами, чтобы их расследование было сконцентрировано в одном органе.
По словам министра, предоставление каких-либо дополнительных функций этому органу нецелесообразно.
163 9
Объединение всех исков к РФ в один технически невозможно, - Петренко(6)
Минюст пока не получил от Генпрокуратуры результаты экстрадиционной проверки по Саакашвили, - Петренко(13)
В Украине намерены ужесточить ответственность за неуплату алиментов и неучастие в воспитании детей(51)
Гройсман об ужесточении контроля за выплатой алиментов: "Кем надо быть, чтобы ездить на дорогом автомобиле и не давать денег своему ребенку. Это аморально"(75)
Как Гузырь борется за авторитет прокуратуры(2)
Приговор оккупантов Чийгозу и вопросы украинских политзаключенных будут одними из центральных во время встреч Петренко в Совете Европы, - Кулеба(2)
Петренко: За год более миллиона раз украинцы воспользовались онлайн-услугами Минюста(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Напоминает басню Крылова про проказницу мартышку, козла, осела и косолапого мишку, которые задумали сыграть оркестр. Финал простой как вы не садитесь, в музыканты вы не годитесь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить