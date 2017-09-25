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 Политика Украины
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 Служба финрасследований прежде всего должна иметь функциональную независимость, - Петренко

петренко

Служба финансовых расследований должна, прежде всего, иметь функциональную независимость, считает министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Прежде всего, этот орган должен иметь функциональную независимость", - сказал министр на встрече с представителями Американской торговой палаты в Украине в понедельник, представляя свое видение указанной службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

Говоря о подведомственности создаваемой структуры, министр сказал: "Это может быть и Министерство финансов, которое может координировать эту службу, но процессуальная и функциональная независимость у этой службы стопроцентно (должна быть. - Ред.)".

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Он подчеркнул, что именно это станет залогом эффективности и объективности работы службы.

"Вести дискуссию, кто должен формально координировать работу данного органа - думаю, это нормально... Главное, чтобы качественно был прописан закон в части полномочий службы, в части вопросов, каким образом эта служба коммуницирует с бизнесом", - сказал П.Петренко.

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Министр выразил убеждение, что независимость этой службы должна быть определена на уровне закона.

Он напомнил, что основная дискуссия относительно необходимости создания службы финансовых расследований заключалась в необходимости ликвидировать функцию раскрытия экономических преступлений между другими правоохранительными органами, чтобы их расследование было сконцентрировано в одном органе.

По словам министра, предоставление каких-либо дополнительных функций этому органу нецелесообразно.
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Петренко тонко намекает на то,чтобы им дать зарплату по миллиону гривен в неделю.
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по всей видимости она должна состоять из представителей ФБР, а не старых чинуш.... ибо что бы не делали - все остается на своих местах, становится только хуже и хуже.....
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СКОЛЬКО еще органов нужно создать, что бы посадить хоть ОДНОГО топ коррупционера.
Напоминает басню Крылова про проказницу мартышку, козла, осела и косолапого мишку, которые задумали сыграть оркестр. Финал простой как вы не садитесь, в музыканты вы не годитесь.
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Неа....Поставили мартышку раком ипу...ойц... трут-трут ...а звука нет!!!
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От,шо ты чешишь,Петренко?!Ваши глаголы про то,що бiзнес должна бути окремо вiд влади,ми вже чуемо протягом трёх рокiв,як що не бiльше!И що?!И де?!Так,що завали сое мурло сите та довольне,поки воно в тебе ще е
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлужба финрасследований прежде всего должна иметь функциональную независимость, - Петренко
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