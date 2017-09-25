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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (423) Минюст (1230) судебная реформа (627) Петренко Павел (620)

 Уже в этом году новый Верховный Суд даст сигнал судьям, что каждое незаконное решение будет отменено, - Петренко

петренко

Министр юстиции Павел Петренко надеется, что обновленный Верховный Суд Украины вскоре начнет свою работу, и его деятельность оправдает ожидания общества.

"Вы знаете, что уже сейчас есть первые 120 человек, которые прошли конкурс в Верховный Суд. Очень жду, чтобы этот новый судебный орган, который появился фактически с нуля, начал работать", - сказал министр в понедельник на встрече с представителям Американской торговой палаты в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам П.Петренко, вторым шагом, определенным законом, является "полная перезагрузка всех апелляционных судов и очень глубокая перезагрузка местных судов".

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"Должна появиться абсолютно новая философия в работе представителей судовой ветви власти. Философия независимости от других институтов с одной стороны и зависимости только от одного - от закона и права", - отметил он.

Министр добавил: "Я верю в то, что мы получим такой суд, где будут решаться те вопросы, которые беспокоят каждого бизнесмена, украинца, человека, который живёт в нашей стране".

П.Петренко выразил надежду на то, что уже в этом году новый Верховный Суд даст сигнал судьям, что каждое незаконное решение будет отменено, а судья - понесет ответственность.

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Также он выразил надежду на то, что Верховная Рада на следующей неделе примет изменения в процессуальные кодексы.
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ОХ УЖЕ ЭТИ СКАЗОЧКИ!! ОХ УЖ ЭТИ СКАЗОЧНИКИ! Где вы токо беретесь!!
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Напомним, за тяжкие преступления, совершенные Сергеем Ткачом в разное время, были осуждены десять человек в разных областях Украины. Среди них были четверо жителей Запорожской области: Виталий Каира, Яков Попович, Николай Демчук и Максим Дмитренко.
Один из несправедливо обвиненных повесился в Днепропетровском СИЗО (Владимир Светличный из Павлограда). И КТО ТО ИЗ СУДЕЙ-ПРОКУРОРОВ был уволен???
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В Португалии будущим судьям ставят задачу - вынести судебное решение. Если решение вполне законное, но несправедливое - тест не сдан. Такого человека отбраковывают, он не может быть судьей. В укр руине наоборот - и не законно -но и не справедливо.. хочешь что бы незаконно стало законным, а несправедливо что бы было справедливо -ПЛАТИ!! вот почитай скопируй в гугл (Как дать взятку "неподкупному"...судье )
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а когда сформируют Самый Верховный Суд?)...Суд Президента, Суд Генпрокурора?)))
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Петренко - это та гнида, которая зарегистрировала движение Саакашвили на поддельного Саакашвили. Его друг- Сеня Кролик, а он сам квота Антинародного Фронта. Это все что надо знать о нем.
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Не. Это неубедительно. Шо такое сигнал? Надо так: Мощный Сигнал! Как Фуйлу уже три года сигналят. Всё сигналят и сигналят. Да так мощно. А он знай себе- щук ловит...
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...этот "новый верховный суд" может только дать один сигнал украинцам - проводить суды Линча!
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Ще на пів-шишечки зґвалтують Конституцію - і почнеться нове покращення з шиКАЛадним післясмаком
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а садить за незаконные решения когда начнете?
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стратегія Педри _ спочатку зробити дуже-дуже куйово щоб потім перед виборами був люфт для попускання
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И это явно "голодает" прям пухнет....в телик уже не влазит.
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Судя по тому, кого выбрали в этот Верховный суд, это очередная имитация реформ старой судебной системы. Штопанные носки какое-то время еще конечно послужат, но новые через время покупать все же придется.
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Коли Верховний суд "виграє вср*ку Авакяна,Пєтю і Кроліка & КО",тоді я повірю,що в нас є Суд!!!Думаю ,що гнидам при владі залишилось не довго!!!
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Ну что ж посмотрим.Не забегай вперёд едущего локомотива.
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Ты еще на вкус попробуй чтобы понять что ГАВНО это таки ГАВНО!!
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Вдумайтесь! ДАСТ СИГНАЛ!!!! т.е. 3 года ЭТИ СЛАДКИЕ ПАРНИ сигнала даже не дали!))))))))))))
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Лучше козел расскажи про миллионные ПРЕМИИ исполнительной службы, почему как заяц от журналистов убегаешь, когда тебе задают вопрос.
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А я считаю , что наших судей от неправомерных , оплаченных приговоров может остановить только страх - получил взятку - оправдал убийцу , ворюгу - пуля в лоб ( как говорил яценюк " куля в лоба") , а по иному у нас никак . Судьи как сидели при донбасских , так и при этих сидят , как творили свои темные делишки . так и творят.. Этому ворью они тоже не помеха...
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в Украине будет справедливая Власть?жить осталось немного хочу увидеть перемены!
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Ну, так начните с одесского судьи, посадившего девчонку на 2 месяца без права внесения залога после пожара с жертвами в спортлагере "Виктория". Она там более 2-х недель не работала до пожара. Нашли государственного преступника, или серийного убийцу, бля!
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"перезагрузка" может быть только в одном - повышение ответственности за коррупцию в крупных размерах (до пожизненного, а лучше - смертная казнь) и реальная работа с мздоимцами ( любому судье можно организовать "занос" денежных знаков с отметкой "хабар"- любой нормальный юрист поможет).
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сразу уточняйте сколько "стоит" принятие решения о незаконном принятии решения.
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Краще-б він їм дав сигнал, що кожна падлюка яка прийме незаконне рішення негайно сяде в тюрягу!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУже в этом году новый Верховный Суд даст сигнал судьям, что каждое незаконное решение будет отменено, - Петренко
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