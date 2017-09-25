 Уже в этом году новый Верховный Суд даст сигнал судьям, что каждое незаконное решение будет отменено, - Петренко

"Вы знаете, что уже сейчас есть первые 120 человек, которые прошли конкурс в Верховный Суд. Очень жду, чтобы этот новый судебный орган, который появился фактически с нуля, начал работать", - сказал министр в понедельник на встрече с представителям Американской торговой палаты в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам П.Петренко, вторым шагом, определенным законом, является "полная перезагрузка всех апелляционных судов и очень глубокая перезагрузка местных судов".
"Должна появиться абсолютно новая философия в работе представителей судовой ветви власти. Философия независимости от других институтов с одной стороны и зависимости только от одного - от закона и права", - отметил он.
Министр добавил: "Я верю в то, что мы получим такой суд, где будут решаться те вопросы, которые беспокоят каждого бизнесмена, украинца, человека, который живёт в нашей стране".
П.Петренко выразил надежду на то, что уже в этом году новый Верховный Суд даст сигнал судьям, что каждое незаконное решение будет отменено, а судья - понесет ответственность.
Также он выразил надежду на то, что Верховная Рада на следующей неделе примет изменения в процессуальные кодексы.
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Один из несправедливо обвиненных повесился в Днепропетровском СИЗО (Владимир Светличный из Павлограда). И КТО ТО ИЗ СУДЕЙ-ПРОКУРОРОВ был уволен???
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