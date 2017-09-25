 Крищенко о незаконных застройках в Киеве: "Был подписан меморандум между мэрией, полицией и застройщиками"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главка Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
"Не все стройки зло. И не все требования какой-то группы граждан - это добро. А полиция просто разбирается в ситуации. (...) Наша задача, в первую очередь, когда налицо горячая стадия конфликта, - не допустить тяжелых последствий. Потому что в таких конфликтах бывают и проломленные головы. И тогда полиция плюс ко всему еще будет расследовать, не дай Бог, тяжкие телесные повреждения или убийства. А если брать, кто чаще других страдает в этих конфликтах, то больше всего полицейские обращаются за помощью, потому что камни чаще всего летят, как раз в полицейских", - рассказывает Крищенко.
По его словам полиция на сегодня остановила порядка 10-12 незаконных застроек в разных районах Киева - Днепровский, Оболонский, Печерский, Соломенский, Шевченковский.
"Во многих случаях мы изъяли краны и другие единицы - и суд арестовал строительную технику. Но есть и такие случаи, где мы получили отказ на арест", - говорит он.
На вопрос о том, предлагали ли застройщики ему взятки, Крищенко ответил: "Нет, не предлагали. Было у нас несколько встреч со строителями - и в мэрии, и здесь. И они тоже высказывали претензии: мы платим налоги, даем рабочие места; почему нас полиция не защищает? Мы говорим: подождите, ребята; если у вас все законно - будем защищать. Кстати, был подписан меморандум между мэрией, полицией и застройщиками. Я был одним из инициаторов. Если законная стройка, их полиция охраны охраняет, а не какие-то частные фирмы. Это жесткое требование я сразу озвучил - чтобы минимизировать использование титушек. В меморандуме четко прописаны требования ко всем сторонам. Мы не можем за них выйти, застройщики не могут за них выйти, город не может за них выйти. Уже какие-то цивилизованные правила игры.
Что касается взяток, то можете посмотреть декларацию, у меня достаточно хорошая зарплата. Я думаю, она с этой целью мне и платится - дабы я мог четко сказать, что взятки я не беру".
Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.
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