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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18247) Нацполиция (8857) Меморандум (87) застройка (613) Крищенко (180)

 Крищенко о незаконных застройках в Киеве: "Был подписан меморандум между мэрией, полицией и застройщиками"

крищенко

В меморандуме четко прописаны требования ко всем сторонам: руководству города, полиции и компаниям-застройщикам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главка Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Не все стройки зло. И не все требования какой-то группы граждан - это добро. А полиция просто разбирается в ситуации. (...) Наша задача, в первую очередь, когда налицо горячая стадия конфликта, - не допустить тяжелых последствий. Потому что в таких конфликтах бывают и проломленные головы. И тогда полиция плюс ко всему еще будет расследовать, не дай Бог, тяжкие телесные повреждения или убийства. А если брать, кто чаще других страдает в этих конфликтах, то больше всего полицейские обращаются за помощью, потому что камни чаще всего летят, как раз в полицейских", - рассказывает Крищенко.

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По его словам полиция на сегодня остановила порядка 10-12 незаконных застроек в разных районах Киева - Днепровский, Оболонский, Печерский, Соломенский, Шевченковский.

"Во многих случаях мы изъяли краны и другие единицы - и суд арестовал строительную технику. Но есть и такие случаи, где мы получили отказ на арест", - говорит он.

На вопрос о том, предлагали ли застройщики ему взятки, Крищенко ответил: "Нет, не предлагали. Было у нас несколько встреч со строителями - и в мэрии, и здесь. И они тоже высказывали претензии: мы платим налоги, даем рабочие места; почему нас полиция не защищает? Мы говорим: подождите, ребята; если у вас все законно - будем защищать. Кстати, был подписан меморандум между мэрией, полицией и застройщиками. Я был одним из инициаторов. Если законная стройка, их полиция охраны охраняет, а не какие-то частные фирмы. Это жесткое требование я сразу озвучил - чтобы минимизировать использование титушек. В меморандуме четко прописаны требования ко всем сторонам. Мы не можем за них выйти, застройщики не могут за них выйти, город не может за них выйти. Уже какие-то цивилизованные правила игры.

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Что касается взяток, то можете посмотреть декларацию, у меня достаточно хорошая зарплата. Я думаю, она с этой целью мне и платится - дабы я мог четко сказать, что взятки я не беру".

Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.







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Віктор Бджолярович ІудЮщенко "Універсал національної єдності".
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Договорняк?И какая доля у сдавшего сепарам Горловку Крищенко?
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хм.. а где в этом меморандуме подпись "громадьского актив Киева"
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Меморандум о земельном беспределе и дележу бабок. Уже прогресс :D . Леня Космос без всяких филькин грамот обходился

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Мы знаем чем заканчиваются меморандумы! Действовать надо по Закону и гнать левых застройщиков с их титушками нах. Выполняйте свою работу.
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застройщики могут быть лояльны пороху-минеру-кондуктору
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короче, всё порешано, не расшатывайте лодку и сидите тихо
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Меморандум полиции с преступниками ЭТО ЧТО ТО НОВЕНЬКОЕ!
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Сволочи застройщики и мерин Киева под ними...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрищенко о незаконных застройках в Киеве: "Был подписан меморандум между мэрией, полицией и застройщиками"
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