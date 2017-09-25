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 Политика Украины
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 Объединение всех исков к РФ в один технически невозможно, - Петренко

петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает технически невозможным объединение всех исков Украины к Российской Федерации в один, как это предложила представитель президента Верховной Раде, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в понедельник в Киеве.

"К любым искам, которые касаются нарушений со стороны государства-агрессора, мы приобщаемся. В настоящее время есть ряд исков в разных судах. Речь идёт и о международном суде ООН, у которого и своя и процедура, и туда мы подали, а фактически два заявления, которые касаются дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования и терроризма РФ. Есть пять больших в исков в ЕСПЧ. Есть ряд исков, которые подали государственные компании против РФ, связанные с потерей имущества на территории Крыма и Донбасса. Также Украина подала заявление в международный уголовный суд относительно событий, которые произошли в Крыму и на Донбассе. Поэтому технически в один иск, я думаю, все эти факты объединить невозможно в силу того, что их рассматривают разные судебные инстанции", - пояснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подала в ЕСПЧ список руководителей мероприятий по оккупации Крыма Россией, - Петренко

Вместе тем, он подчеркнул, что будут еще дополнительные иски, дополнительные обоснования к тем искам, которые уже поданы - "это факт".

"В настоящее время мы заканчиваем подготовку большой юридической позиции по Донбассу... для ЕСПЧ. Много материалов будут направлены в международный суд ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году", - сказал П.Петренко.
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То Ирина Луценко после свадьбы сына не отойдет. Ресторанчик то принадлежит россиянину, ну как-бы явочная квартира фсб и видимо получил там каждый свое задание...
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ПИШИ ЗАЯВУ НА ЗВІЛЬНЕННЯ. ЧИ ВИНЕСТИ ТЕБЕ НЕДОУМОК ?
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И поэтому вы решили все по одному просирать педерации?
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Представитель президента ляпнула,а понятия зелёного не имеет.Ну "специалист" сразу во многих областях.
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оффтоп
про Сирию.
Там всё интересатее становится. Кацапы таки зарубились с курдами на северном берегу Евфрата. С утра бомбят их позиции.
Но, фишка в том, что курдов конкретно крышуют американцы. Именно на них они сделали ставку в борьбе с ИГИЛ.
Ситуация очень похожа на ту, когда кацапы начали бомбить туркоманов на востоке Сирии и поддерживавший их Эрдоган не постеснялся "ударить в спину" и завалить кацапский Су-24.
Посмотрим, из чего сделаны яйца у Трампа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъединение всех исков к РФ в один технически невозможно, - Петренко
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