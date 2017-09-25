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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18247) музей (514) евромайдан (8099)

 Музей Революции достоинства в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет, - директор Пошивайло

граффити иконы sociopath революции

Строительство музея предусматривает несколько очередей - мемориальную, которую можно воплотить за два года, и строительство самого музея, что требует больше времени.

Мемориально-музейный комплекс Революции достоинства в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет. Об этом на брифинге рассказал генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Современное экспозиционное пространство требует определенного помещения. В нашем случае это не может быть небольшая комнатка. Объявлен конкурс на организатора и подрядчика на проведение международного конкурса на проект по строительству мемориально-музейного комплекса. Завершить первый конкурс планируем в конце этого или начале следующего месяца. Результаты этого конкурса и обозначат временное переходное пространство (временное размещение музея. - Ред.)", - сказал Пошивайло.

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Он уточнил, что музею уже передан в пользование земельный участок на улице Институтской, 3, где планируется пока организовать временное музейное пространство, которым может быть малая архитектурная форма, арочная конструкция.

Также Пошивайло рассказал, что строительство музея предусматривает несколько очередей: первая часть - мемориальная, которую можно воплотить за два года; строительство же собственно музея требует больше времени.

"Завершение строительства всего мемориально-музейного комплекса займет 5-7 лет", - предполагает директор музея.

Пока здания музея нет, Пошивайло предлагает делать временные экспозиции музея Майдана на 5 этаже "Украинского дома".

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"Но пока этот вопрос никак решается. Мы пишем письма и проводим совещания. Но на нас обижаются наши коллеги из Музея истории Киева, которые считают, что мы хотим их выжить с экспозиционного пространства", - сказал он.

Сейчас на 5 этаже Украинского дома - хранилище экспонатов музея истории Киева.

Напомним, 14 сентября Киевсовет выделил 1,23 га земли для строительства объекта "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" в Киеве на аллее Небесной сотни (на улице Институтской, 3). В составе Музея Революции достоинства, кроме экспозиции, также будут мемориал памяти и центр исследований. Кабинет министров Украины распоряжением от 19 июля 2017 №501-р поручил провести международный открытый архитектурный конкурс проектов на лучшее проектное предложение по созданию мемориального комплекса. Проект, согласно которому начнется сооружение мемориала и музея, должен быть разработан ко Дню достоинства и свободы, 21 ноября.
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Музей, это дело канешно достойное и нужное, но не сейчас, потом.
Щас других, более важных проблем, по горло! Нам ли щас думать о музеях...
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- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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правильно, нема чого поспішати, революція ще закінчена
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Если слушать Пошивайла,то он и за десять лет ничего не сделает.Обыкновенный чинуша-обыватель,баламут.Каких в стране превеликое множество.
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конечно, это не частный застройщик, который за 5-7 лет целый микрорайон выстроит.
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Музеї це добре,звісно...
Та революцію робили не для них.
Небесна сотня,учасники визвольної війни боролись за реальні зміни в країні.
Вільна,незалежна,процвітаюча Україна найкраща шана всім полеглим...
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пипец......
барыга, пришедший к власти на фоне Революции , за год понастроил себе кучу магазов, а на музей надо до 10 лет
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Поки не буде покінчено з ригоАнальною шоблою на чолі з парашенко, будувати такі музеї немає сенсу
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за это время хоть исторический бы подлатали....а че так долго-то? ну построили бы по типу метро, эпицентров, а то будут строить пирамиду какую-нить египетскую, пока фараон не помрет...
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гройсманн сказал что если не примут пенсионную,то он уйдет в отставку.
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https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html

https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html

Гевлюция е щ е не окончена ...
Ожидаем
празднование 100 - летнего еврейского переворота 25 октября 1917 года ...
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР .На первом месте, и это важно,
в списке у
Виктора Марсдена -
стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум.
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Боюсь, к тому времени будет новое название революции.
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Музей Революции Достоинства в Киеве появится не раньше, чем Революция Достоинства завершится полной победой народа Украины над олигархами и вскармливаемыми ими коррупционерами.
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В нынешней ситуации узурпации Власти и говорить о Музее достоинства? Я так понимаю Центр Экспозиции - бронзовое изваяние Порошенко на тракторе?
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Якщо реформи відбуватимуться такими темпами, то через 5-7 років до влади може прийти янукович-2, і музей швидко добудують, тільки називатися він буде зовсім по-другому...!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМузей Революции достоинства в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет, - директор Пошивайло
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