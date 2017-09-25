Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен. ФОТОрепортаж
В Ривненской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольного цеха, в котором осуществлялось незаконное изготовление ликероводочных изделий.
Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что в одном из сел области в подсобном помещении осуществляется незаконное изготовление алкоголя при помощи оборудования, обеспечивающего его массовое производство.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято две тысячи литров спирта, марки акцизного налога с признаками подделки, пустые бутыли и канистры, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 550 тысяч гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Ответить
Ответить
Ни кто ребята не поставит нам заслончик...
Ответить
Ответить
Завтра люди поменяются и цех продолжит работать.
Ответить
Ответить
Ответить