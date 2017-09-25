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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1693) Ривненщина (697) ГФС (3272)

 Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольного цеха, в котором осуществлялось незаконное изготовление ликероводочных изделий.


Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что в одном из сел области в подсобном помещении осуществляется незаконное изготовление алкоголя при помощи оборудования, обеспечивающего его массовое производство.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято две тысячи литров спирта, марки акцизного налога с признаками подделки, пустые бутыли и канистры, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 550 тысяч гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 01

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 02

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 03

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 04

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 05

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 06

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 07

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 08

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 09

Ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен 10




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и что? нужная работа в тылу врага. Командируйте их в рашу.
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А наш притончик гонит самогончик,
Ни кто ребята не поставит нам заслончик...


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як купляв за 30 так і купляю... всіх не переловите
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Это только часть выполненной работы.Самое главное: кто организатор,куда шли деньги???

Завтра люди поменяются и цех продолжит работать.
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Ликвидируют один цех подпольного разлива - откроется новых три! Закрывать нужно возможность реализации, а не производства. В России тоже "успешно" боролись десяток лет. Пока не поняли, что проще поставить на жесткий контроль реализацию. Запретили продажу в мелких ларьках, за тем ввели систему ЕГАИС - учет производства и продажи алкогольной продукции. Электронная система контролирует весь путь от производства спирта, до оптовой и розничной продажи, включая розлив в ресторанах и барах. Плюс огромные штрафы за выявленные нарушения! Теперь подделку нельзя купить в магазине, с рук ещё наверное можно, но это уже другая история!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛиквидирован подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя на Ривненщине: стоимость изъятого - 550 тыс.гривен. ФОТОрепортаж
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