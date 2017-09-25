 Специалисты Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ прибыли на оккупированный Донбасс, - Лысенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"По имеющимся данным, на оккупированную территорию прибыли специалисты 924-го Государственного центра беспилотной авиации МО РФ из Липецка. Это связано с увеличением случаев выхода из строя российских БПЛА во время выполнения полетных заданий", - заявил он.
Лысенко предположил, что, возможно, они прибыли для тестирования/испытания новых образцов техники.
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Свершилось! впервые с 2014 года
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Просто, говоря об упущенных возможностях Путина, когда нефть стоила за 100$, все как-то забывают, что за весь период его нахождения у Власти с 2000 даже по 2014-й, средняя цена была именно 50-60$ за баррель! А свыше 80-ти $ совокупно, не более лет трёх! Но об этом, в Украине, как-то не принято говорить!
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А так я за вас рада,багатійте собі-як дурень думкою.
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