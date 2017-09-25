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 Специалисты Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ прибыли на оккупированный Донбасс, - Лысенко

лысенко

На оккупированный Донбасс прибыли специалисты беспилотной авиации Министерства обороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"По имеющимся данным, на оккупированную территорию прибыли специалисты 924-го Государственного центра беспилотной авиации МО РФ из Липецка. Это связано с увеличением случаев выхода из строя российских БПЛА во время выполнения полетных заданий", - заявил он.

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Лысенко предположил, что, возможно, они прибыли для тестирования/испытания новых образцов техники.



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Свершилось! впервые с 2014 года
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Зарплаты не поднимут.
Просто, говоря об упущенных возможностях Путина, когда нефть стоила за 100$, все как-то забывают, что за весь период его нахождения у Власти с 2000 даже по 2014-й, средняя цена была именно 50-60$ за баррель! А свыше 80-ти $ совокупно, не более лет трёх! Но об этом, в Украине, как-то не принято говорить!
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Це ви свому прем'єру поясніть,бо в нього дєнєг чомусь нєт.
А так я за вас рада,багатійте собі-як дурень думкою.
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Был я этим летом в Сочи. Думал..., куда делись деньги? Оказывается лежат прям под ногами, правда в виде дорог, отелей, бассейнов, стадионов, пляжей, аэропортов с вокзалами. Что-то мне подсказывает, что наверное ещё завалялись на десятке отстроенных стадионов к ЧМ-2018, Керченскому мосту немного перепало, слегка досталось Космодрому Восточному, десяткам кораблей военных и ледоколов гражданских, а еще тысячам километров дорог и развязок, по которым ездить приходится. А Премьер правильно говорит, чтоб пенсионеры шибко не тратились на айфоны там всякие!
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Лежат так лежат,только вот пользоваться єтим некому.
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сравнялись.
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Бочку для нефти и копилку для рублей надо?
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эти специалисты должны испытывать наши беспилотники, в качестве целей
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Лажанул. Не заметил "оккупированных" территорий. Удалил.
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Почему бы украинской разведке не лишить Россию столь ценных специалистов?
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ничем они не ценные, шоб за них людей положить. Кацоинженеры с завода.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпециалисты Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ прибыли на оккупированный Донбасс, - Лысенко
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